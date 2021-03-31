https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603551718.html

Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину

Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину

Западные страны атакуют Россию из-за вакцины "Спутник V", но это атака из зависти, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T02:38

2021-03-31T02:38

2021-03-31T02:38

вакцина "спутник v"

россия

николас мадуро

венесуэла

буэнос-айрес (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587964584_0:97:2645:1586_1920x0_80_0_0_1e65ab2a62b92ff819a11938ebc24686.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар – РИА Новости. Западные страны атакуют Россию из-за вакцины "Спутник V", но это атака из зависти, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.Он поблагодарил Россию за поставки "Спутника V" в Венесуэлу.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в журнале Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

https://ria.ru/20210329/vaktsiny-1603236404.html

россия

венесуэла

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, николас мадуро, венесуэла, буэнос-айрес (город), в мире