https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603551718.html
Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
Западные страны атакуют Россию из-за вакцины "Спутник V", но это атака из зависти, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T02:38
2021-03-31T02:38
2021-03-31T02:38
вакцина "спутник v"
россия
николас мадуро
венесуэла
буэнос-айрес (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар – РИА Новости. Западные страны атакуют Россию из-за вакцины "Спутник V", но это атака из зависти, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.Он поблагодарил Россию за поставки "Спутника V" в Венесуэлу.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в журнале Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
https://ria.ru/20210329/vaktsiny-1603236404.html
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вакцина "спутник v", россия, николас мадуро, венесуэла, буэнос-айрес (город), в мире