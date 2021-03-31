https://ria.ru/20210331/uzhin-1603675483.html
Павел Буре рассказал об "очень крутом ужине" с Путиным в США
Павел Буре рассказал об "очень крутом ужине" с Путиным в США
Российский хоккеист Павел Буре рассказал газете "Спорт-Экспресс" о встрече с Владимиром Путиным в Вашингтоне. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:43
2021-03-31T17:43
2021-03-31T18:03
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский хоккеист Павел Буре рассказал газете "Спорт-Экспресс" о встрече с Владимиром Путиным в Вашингтоне.По словам спортсмена, президент поужинал с ним во время визита в США в 2001 году."У него были расписаны каждые пятнадцать минут, но такой ужин состоялся. Это запоминающаяся история не только для меня, но и для моих внуков и правнуков. Было очень круто", — признался Буре.Он также рассказал, что однажды поинтересовался у президента, играл ли он в хоккей. На тот момент, по словам собеседника газеты, Путин еще не увлекался этим видом спорта."Я спрашивал: "Вы же из Питера, как же не катались на коньках?" Он ответил: "А мы в валенках играли". И я вспомнил, что у нас во дворе было то же самое", — добавил хоккеист. На этой неделе российский президент наградил Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
https://rsport.ria.ru/20200220/1564989984.html
https://rsport.ria.ru/20210322/fhr-1602312226.html
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