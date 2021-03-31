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Павел Буре рассказал об "очень крутом ужине" с Путиным в США
Павел Буре рассказал об "очень крутом ужине" с Путиным в США
Российский хоккеист Павел Буре рассказал газете "Спорт-Экспресс" о встрече с Владимиром Путиным в Вашингтоне. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:43
2021-03-31T18:03
россия
павел буре
владимир путин
вашингтон (город)
сша
хоккей
спорт
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский хоккеист Павел Буре рассказал газете "Спорт-Экспресс" о встрече с Владимиром Путиным в Вашингтоне.По словам спортсмена, президент поужинал с ним во время визита в США в 2001 году."У него были расписаны каждые пятнадцать минут, но такой ужин состоялся. Это запоминающаяся история не только для меня, но и для моих внуков и правнуков. Было очень круто", — признался Буре.Он также рассказал, что однажды поинтересовался у президента, играл ли он в хоккей. На тот момент, по словам собеседника газеты, Путин еще не увлекался этим видом спорта."Я спрашивал: "Вы же из Питера, как же не катались на коньках?" Он ответил: "А мы в валенках играли". И я вспомнил, что у нас во дворе было то же самое", — добавил хоккеист. На этой неделе российский президент наградил Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
https://rsport.ria.ru/20200220/1564989984.html
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россия, павел буре, владимир путин, вашингтон (город), сша, хоккей, спорт

Павел Буре рассказал об "очень крутом ужине" с Путиным в США

17:43 31.03.2021 (обновлено: 18:03 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Павел Буре
 Павел Буре - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский хоккеист Павел Буре рассказал газете "Спорт-Экспресс" о встрече с Владимиром Путиным в Вашингтоне.
По словам спортсмена, президент поужинал с ним во время визита в США в 2001 году.
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"У него были расписаны каждые пятнадцать минут, но такой ужин состоялся. Это запоминающаяся история не только для меня, но и для моих внуков и правнуков. Было очень круто", — признался Буре.
Он также рассказал, что однажды поинтересовался у президента, играл ли он в хоккей. На тот момент, по словам собеседника газеты, Путин еще не увлекался этим видом спорта.
"Я спрашивал: "Вы же из Питера, как же не катались на коньках?" Он ответил: "А мы в валенках играли". И я вспомнил, что у нас во дворе было то же самое", — добавил хоккеист.
На этой неделе российский президент наградил Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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РоссияПавел БуреВладимир ПутинВашингтон (город)СШАХоккейСпорт
 
 
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