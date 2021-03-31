https://ria.ru/20210331/ukraina-1603661183.html
Эксперт назвал сообщения о российских войсках у границ с Украиной вбросом
Эксперт назвал сообщения о российских войсках у границ с Украиной вбросом
Публикация New York Times, согласно которой Россия стягивает войска к границе с Украиной, является провокацией, направленной на подогрев напряженности, заявил... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:36
2021-03-31T16:36
2021-03-31T18:05
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вооруженные силы украины
игорь коротченко
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Публикация New York Times, согласно которой Россия стягивает войска к границе с Украиной, является провокацией, направленной на подогрев напряженности, заявил РИА Новости в среду главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее газета сделала публикацию со ссылкой на американского чиновника, согласно которой российские войска стягиваются к границе с Украиной. По его оценке, речь идет о примерно четырех тысячах военных.По данным издания, наращивание российских войск на границе привлекло внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и США. Так, на прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" — самого высокого уровня."Данная публикация является вбросом, направленным на подогрев русофобских настроений на Украине и провоцирование напряженности на границе с Россией. Наши войска находятся в местах постоянной дислокации, отрабатывают задачи в соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, поэтому данное заявление, на мой взгляд, – ни что иное как отыгрывание антироссийской темы в американских СМИ, где Москву пытаются изобразить агрессором, готовящимся к вторжению на Украину", - сказал Коротченко.Эксперт отметил, что "потенциально неминуемым" конфликт на Донбассе может стать только в случае вторжения украинской армии на территории ДНР и ЛНР, это и есть главная угроза, которая делает этот конфликт "неизбежным"."Другое дело, если украинская армия начнёт зачистку Донбасса, где живут десятки тысяч людей с российскими паспортами, очевидно, что здесь Россия будет вынуждена прибегнуть к определенным мерам – провести операцию по принуждению Украины к миру. Однако такой сценарий возможен лишь при вторжении ВСУ на Донбасс, когда жизни проживающих там граждан РФ могут быть поставлены под угрозу", - подчеркнул Коротченко.
https://ria.ru/20210331/vinovnye-1603654535.html
https://ria.ru/20210331/ukraina-1603590307.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, игорь коротченко, москва, сша, в мире