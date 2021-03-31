https://ria.ru/20210331/ukraina-1603643237.html
Украинцам посоветовали готовиться "умирать дома"
Украинцам посоветовали готовиться "умирать дома"
Внештатный советник Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в беседе с УНН назвала ситуацию с COVID-19 в стране "кошмаром". РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:31
2021-03-31T15:31
2021-03-31T17:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
максим степанов
коронавирусы
украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Внештатный советник Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в беседе с УНН назвала ситуацию с COVID-19 в стране "кошмаром".По ее словам, сейчас на Украине для заболевших не хватает мест в больницах. Некоторые медучреждения Голубовская сравнила с полем боя, так как в них, пояснила она, "больные лежат вповалку, как мертвые, так и живые"."Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать", — заключила инфекционист, добавив, что сейчас страну спасет только введение жестких ограничительных мер.Медик также подчеркнула, что во многих больницах не хватает кислорода.В последние недели на Украине наблюдается серьезный рост числа случаев COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что он продолжится еще в ближайшие неделю-две. Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом более 1,6 миллиона человек, примерно 33 тысячи из них умерли.Вакцинация на Украине идет уже больше месяца, но, по словам Степанова, ее темпы отстают от запланированного графика почти в два раза.
https://ria.ru/20210329/ukraina-1603287319.html
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, максим степанов, коронавирусы, украина, в мире