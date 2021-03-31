Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/ukraina-1603643237.html
Украинцам посоветовали готовиться "умирать дома"
Украинцам посоветовали готовиться "умирать дома"
Внештатный советник Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в беседе с УНН назвала ситуацию с COVID-19 в стране "кошмаром". РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:31
2021-03-31T17:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
максим степанов
коронавирусы
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358273_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_182a5974d8b6f92d9fd6e7a4a0911128.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Внештатный советник Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в беседе с УНН назвала ситуацию с COVID-19 в стране "кошмаром".По ее словам, сейчас на Украине для заболевших не хватает мест в больницах. Некоторые медучреждения Голубовская сравнила с полем боя, так как в них, пояснила она, "больные лежат вповалку, как мертвые, так и живые"."Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать", — заключила инфекционист, добавив, что сейчас страну спасет только введение жестких ограничительных мер.Медик также подчеркнула, что во многих больницах не хватает кислорода.В последние недели на Украине наблюдается серьезный рост числа случаев COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что он продолжится еще в ближайшие неделю-две. Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом более 1,6 миллиона человек, примерно 33 тысячи из них умерли.Вакцинация на Украине идет уже больше месяца, но, по словам Степанова, ее темпы отстают от запланированного графика почти в два раза.
https://ria.ru/20210329/ukraina-1603287319.html
https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603352327.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358273_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_804a3ae1e4cd96ae8b1b19b16911f0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ситуация на украине, максим степанов, коронавирусы, украина, в мире

Украинцам посоветовали готовиться "умирать дома"

15:31 31.03.2021 (обновлено: 17:47 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Внештатный советник Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в беседе с УНН назвала ситуацию с COVID-19 в стране "кошмаром".
По ее словам, сейчас на Украине для заболевших не хватает мест в больницах. Некоторые медучреждения Голубовская сравнила с полем боя, так как в них, пояснила она, "больные лежат вповалку, как мертвые, так и живые".
Участники акции Нет смертельной вакцинации! у здания Администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 13:26Распространение коронавируса
В Раде предложили ограничивать права украинцев за отказ от вакцинации
"Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать", — заключила инфекционист, добавив, что сейчас страну спасет только введение жестких ограничительных мер.
Медик также подчеркнула, что во многих больницах не хватает кислорода.
В последние недели на Украине наблюдается серьезный рост числа случаев COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что он продолжится еще в ближайшие неделю-две. Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом более 1,6 миллиона человек, примерно 33 тысячи из них умерли.
Вакцинация на Украине идет уже больше месяца, но, по словам Степанова, ее темпы отстают от запланированного графика почти в два раза.
Медик делает прививку женщине на стационарном пункте вакцинации во Львове - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 08:00
К Москве — за помощью. На что не соглашаются Украина и Грузия
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеМаксим СтепановКоронавирусыУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
Лента новостейМолния