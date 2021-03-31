Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма
13:36 31.03.2021 (обновлено: 14:25 31.03.2021)
КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о выходе страны из соглашения с РФ о сотрудничестве в области туризма, поскольку Киев не видит перспектив налаживания такого сотрудничества в будущем, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.
Соглашение было подписано 16 июля 1999 года в Киеве. Стороны договорились, что будут укреплять и поощрять сотрудничество в области туризма на основе равноправия, взаимной выгоды, законодательства обоих государств и международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Украина.
"Прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере туризма, совершенного 16 июля 1999 года в Киеве", - говорится в документе.
В пояснительной записке к документу говорится, что выход из соглашения необходим после прекращения фактического сотрудничества Украины со "страной-агрессором" в сфере туризма, "а перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют".
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.