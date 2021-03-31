https://ria.ru/20210331/ukraina-1603616168.html

Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма

Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о выходе страны из соглашения с РФ о сотрудничестве в области туризма, поскольку Киев не видит... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:36

2021-03-31T13:36

2021-03-31T14:25

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КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о выходе страны из соглашения с РФ о сотрудничестве в области туризма, поскольку Киев не видит перспектив налаживания такого сотрудничества в будущем, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.Соглашение было подписано 16 июля 1999 года в Киеве. Стороны договорились, что будут укреплять и поощрять сотрудничество в области туризма на основе равноправия, взаимной выгоды, законодательства обоих государств и международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Украина."Прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере туризма, совершенного 16 июля 1999 года в Киеве", - говорится в документе.В пояснительной записке к документу говорится, что выход из соглашения необходим после прекращения фактического сотрудничества Украины со "страной-агрессором" в сфере туризма, "а перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют".Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.

https://ria.ru/20210331/ukraina-1603590307.html

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россия, новости - туризм, верховная рада украины, снг, москва, киев, в мире