https://ria.ru/20210331/ukraina-1603591072.html

Украина запретила ввоз пшеницы, бумаги и подсолнечного масла из России

Украина запретила ввоз пшеницы, бумаги и подсолнечного масла из России

Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз некоторых российских товаров. Постановление опубликовано на сайте правительства. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:48

2021-03-31T11:48

2021-03-31T14:03

россия

украина

экономика

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КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз некоторых российских товаров. Постановление опубликовано на сайте правительства.В перечень попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, а также различные виды бумаги (газетная, крафтовая, туалетная) и изделия из нее (картон, обычные и косметические салфетки, полотенца для рук и скатерти).Кроме того, в списке — ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, некоторые виды веревки, инструменты для бурения, тележки, оси, колеса и их части.Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году, когда Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ и начал вводить эмбарго на российские товары.В ответ Москва ввела запрет на ввоз некоторой украинской продукции, а также ограничила транзит через свою территорию. В России не раз подчеркивали, что отменят эти меры, если Киев поступит так же.

https://ria.ru/20190803/1557123516.html

россия

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2021

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россия, украина, экономика