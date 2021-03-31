https://ria.ru/20210331/ukraina-1603591072.html
Украина запретила ввоз пшеницы, бумаги и подсолнечного масла из России
Украина запретила ввоз пшеницы, бумаги и подсолнечного масла из России
Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз некоторых российских товаров. Постановление опубликовано на сайте правительства. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:48
2021-03-31T11:48
2021-03-31T14:03
россия
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594583661_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_dfb2b9ad2296dd1455b288b05935fb24.jpg
КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз некоторых российских товаров. Постановление опубликовано на сайте правительства.В перечень попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, а также различные виды бумаги (газетная, крафтовая, туалетная) и изделия из нее (картон, обычные и косметические салфетки, полотенца для рук и скатерти).Кроме того, в списке — ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, некоторые виды веревки, инструменты для бурения, тележки, оси, колеса и их части.Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году, когда Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ и начал вводить эмбарго на российские товары.В ответ Москва ввела запрет на ввоз некоторой украинской продукции, а также ограничила транзит через свою территорию. В России не раз подчеркивали, что отменят эти меры, если Киев поступит так же.
https://ria.ru/20190803/1557123516.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594583661_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6452675494916c7250b712781d914f24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, экономика
КИЕВ, 31 мар — РИА Новости.
Кабинет министров Украины
запретил с 10 апреля ввоз некоторых российских товаров. Постановление опубликовано на сайте правительства.
В перечень попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, а также различные виды бумаги (газетная, крафтовая, туалетная) и изделия из нее (картон, обычные и косметические салфетки, полотенца для рук и скатерти).
Кроме того, в списке — ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, некоторые виды веревки, инструменты для бурения, тележки, оси, колеса и их части.
Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году, когда Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ
и начал вводить эмбарго на российские товары.
В ответ Москва ввела запрет на ввоз некоторой украинской продукции, а также ограничила транзит через свою территорию. В России не раз подчеркивали, что отменят эти меры, если Киев поступит так же.