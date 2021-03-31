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Украина запретила ввоз пшеницы, бумаги и подсолнечного масла из России
Украина запретила ввоз пшеницы, бумаги и подсолнечного масла из России
Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз некоторых российских товаров. Постановление опубликовано на сайте правительства. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:46
2021-03-31T13:42
россия
украина
экономика
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КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз некоторых российских товаров. Постановление опубликовано на сайте правительства.В перечень попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, а также различные виды бумаги (газетная, крафтовая, туалетная) и изделия из нее (картон, обычные и косметические салфетки, полотенца для рук и скатерти).Кроме того, в списке — ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, некоторые виды веревки, инструменты для бурения, тележки, оси, колеса и их части.Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году, когда Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ и начал вводить эмбарго на российские товары.В ответ Москва ввела запрет на ввоз некоторых украинских товаров, а также ограничила транзит через свою территорию. В России не раз подчеркивали, что отменят эти меры, если Киев поступит так же.
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россия, украина, экономика

Украина запретила ввоз пшеницы, бумаги и подсолнечного масла из России

11:46 31.03.2021 (обновлено: 13:42 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз некоторых российских товаров. Постановление опубликовано на сайте правительства.
В перечень попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, а также различные виды бумаги (газетная, крафтовая, туалетная) и изделия из нее (картон, обычные и косметические салфетки, полотенца для рук и скатерти).
Кроме того, в списке — ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, некоторые виды веревки, инструменты для бурения, тележки, оси, колеса и их части.
Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году, когда Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ и начал вводить эмбарго на российские товары.
В ответ Москва ввела запрет на ввоз некоторых украинских товаров, а также ограничила транзит через свою территорию. В России не раз подчеркивали, что отменят эти меры, если Киев поступит так же.
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