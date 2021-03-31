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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/ukhan-1603597045.html
МИД Китая ответил на обвинения во вмешательстве в работу ВОЗ в Ухане
МИД Китая ответил на обвинения во вмешательстве в работу ВОЗ в Ухане
Обвинения в том, что правительство Китая вмешивалось в работу международной группы экспертов ВОЗ в Ухане, а также в том, что доклад по итогам поездки из-за... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:20
2021-03-31T12:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хуа чуньин
здоровье - общество
воз
мид кнр
китай
ухань
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Обвинения в том, что правительство Китая вмешивалось в работу международной группы экспертов ВОЗ в Ухане, а также в том, что доклад по итогам поездки из-за этого был недостаточно независимым и прозрачным, являются чушью и голословными утверждениями, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов ВОЗ, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.В Белом доме, комментируя доклад ВОЗ, указали на то, что документ "не прояснил происхождение коронавируса" и не содержит дополнительной поддержки какой-либо гипотезы."Эксперты сами выдвинули предложения относительно того, какие бы они хотели посетить места в Ухане, они сами выбирали интервьюируемых и сами определяли вопросы для них, черновик доклада также подготовили сами эксперты, поэтому так называемое вмешательство – чушь и голословные утверждения. Многие международные эксперты на различных площадках сказали, что они побывали там, где хотели, все, что хотели – все увидели, и дали положительную оценку открытости китайской стороны", - заявила на брифинге Хуа Чуньин, комментируя критику доклада некоторых стран, которые считают, что правительство Китая оказывало давление на экспертов ВОЗ.Она подчеркнула, что Китай не делал никаких возражений относительно состава группы экспертов, в которую вошли 17 международных экспертов, большинство из них были из США, Великобритании, Франции, Австралии и других западных стран. По ее словам, правительство Китая проделало огромную работу для проведения этого совместного исследования с ВОЗ, в полной мере предоставило все необходимые удобства для работы экспертов и подготовило насыщенную программу."Упомянутые вами посторонние лица сами не участвовали в работе по выявлению источника происхождения вируса, а теперь появились, чтобы обвинить в том, что в работу экспертов вмешивались. Это очень несерьезно и крайне безответственно. Они лишь хотят посредством распространения ложных слухов достичь своих неблаговидных политических целей", - добавила Хуа Чуньин.Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
https://ria.ru/20210329/rynok-1603360784.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хуа чуньин, здоровье - общество, воз, мид кнр, китай, ухань, сша, в мире

МИД Китая ответил на обвинения во вмешательстве в работу ВОЗ в Ухане

12:20 31.03.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanСотрудники службы безопасности у здания Уханьского института вирусологии во время визита группы ВОЗ
Сотрудники службы безопасности у здания Уханьского института вирусологии во время визита группы ВОЗ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Обвинения в том, что правительство Китая вмешивалось в работу международной группы экспертов ВОЗ в Ухане, а также в том, что доклад по итогам поездки из-за этого был недостаточно независимым и прозрачным, являются чушью и голословными утверждениями, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.
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США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов ВОЗ, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
В Белом доме, комментируя доклад ВОЗ, указали на то, что документ "не прояснил происхождение коронавируса" и не содержит дополнительной поддержки какой-либо гипотезы.
"Эксперты сами выдвинули предложения относительно того, какие бы они хотели посетить места в Ухане, они сами выбирали интервьюируемых и сами определяли вопросы для них, черновик доклада также подготовили сами эксперты, поэтому так называемое вмешательство – чушь и голословные утверждения. Многие международные эксперты на различных площадках сказали, что они побывали там, где хотели, все, что хотели – все увидели, и дали положительную оценку открытости китайской стороны", - заявила на брифинге Хуа Чуньин, комментируя критику доклада некоторых стран, которые считают, что правительство Китая оказывало давление на экспертов ВОЗ.
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Она подчеркнула, что Китай не делал никаких возражений относительно состава группы экспертов, в которую вошли 17 международных экспертов, большинство из них были из США, Великобритании, Франции, Австралии и других западных стран. По ее словам, правительство Китая проделало огромную работу для проведения этого совместного исследования с ВОЗ, в полной мере предоставило все необходимые удобства для работы экспертов и подготовило насыщенную программу.
"Упомянутые вами посторонние лица сами не участвовали в работе по выявлению источника происхождения вируса, а теперь появились, чтобы обвинить в том, что в работу экспертов вмешивались. Это очень несерьезно и крайне безответственно. Они лишь хотят посредством распространения ложных слухов достичь своих неблаговидных политических целей", - добавила Хуа Чуньин.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХуа ЧуньинЗдоровье - ОбществоВОЗМИД КНРКитайУханьСШАВ мире
 
 
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