https://ria.ru/20210331/ubiystvo-1603498666.html

"Скорая не успевала": уголовник устроил резню, убивая случайных прохожих

"Скорая не успевала": уголовник устроил резню, убивая случайных прохожих

Резал и избивал каждого встречного — в Забайкалье закончили расследование уголовного дела 24-летнего Андрея Алипченкова. Прошлым летом он с ножом и гвоздодером... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T08:00

2021-03-31T08:00

2021-03-31T08:12

следственный комитет россии (ск рф)

шилкинский район

чита

убийство

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Резал и избивал каждого встречного — в Забайкалье закончили расследование уголовного дела 24-летнего Андрея Алипченкова. Прошлым летом он с ножом и гвоздодером напал на нескольких прохожих. Один скончался, еще пятеро оказались в реанимации. Задержали рецидивиста друзья погибшего, а от самосуда спасли полицейские.Ночь ужасаВ начале июня 16-летний Игорь Маслов (имя несовершеннолетнего изменено) приехал на каникулы домой, в поселок городского типа Первомайский. Он серьезно занимался футболом и уже год жил в читинском спортинтернате."Вечером восьмого числа Игорь пошел гулять с друзьями из местной футбольной секции и знакомыми девчонками, — рассказывает РИА Новости отец погибшего Александр. — Ребята спокойно сидели на лавочке в центре, никого не трогали, когда к ним приблизился незнакомец и с ходу ударил одного подростка гвоздодером по голове. Сын с другом попытались его остановить, но тот выхватил нож и набросился уже на них. Все произошло в считанные секунды".Оба парня упали, а нападавший отправился дальше. Когда друзья Игоря позвонили в скорую, единственная машина с медиками уже колесила по поселку и оказывала помощь другим пострадавшим. Игоря и его приятеля отвезли в районную больницу. В ту ночь хирурги оперировали раненых, поступавших один за другим, до самого утра. Пятерых спасти удалось. Игорь скончался. Судебно-медицинская экспертиза показала, что оба подростка были трезвыми. Личность "неизвестного с гвоздодером и ножом" установили быстро: ранее судимый Андрей Алипченков. "Накануне этого кошмара, около четырех дня, я встретила его в продуктовом магазине, — вспоминает жительница поселка Виктория Иванова. — Он уже был неадекватным, настойчиво пытался взять у меня и продавщицы номера телефонов. Спустя несколько часов Алипченков напал на мою подругу, выскочив из кустов. К счастью, мимо проходили знакомые и спугнули его". Старые обидыПо словам местных, Алипченков с детства рос замкнутым, ни с кем не общался. Подростком нюхал клей, подсел на наркотики, с родными вел себя агрессивно. Доходило до того, что кидался с ножницами на мать. Первый срок за воровство заработал еще в школе, а к 24-м годам уже имел порядка десяти судимостей за кражи, грабежи и хранение наркотиков. В 2017-м вместе с подельником по фамилии Филонов ограбил в Чите сотрудницу ФСБ, забрав сумочку с деньгами и документами. Обоих задержали по горячим следам, но на допросе Алипченков заявил, что пальцем никого не трогал, а преступление совершил Филонов. Вину признал лишь под давлением серьезных улик, подчеркнув, что никакого предварительного сговора не было, действовали спонтанно. Его отправили на три с лишним года в колонию строгого режима, откуда он вышел год назад. И сразу заработал новую статью — за покупку и хранение марихуаны. В марте 2020-го получил два года условно. Он должен был регулярно отмечаться у полицейских, ему запретили посещать массовые мероприятия и выходить из дома поздно вечером. Однако Алипченков не привык соблюдать правила. "В тот день он серьезно поругался по телефону с другом детства, — объясняет житель Первомайского Александр. — Решил с ним поквитаться и, вооружившись гвоздодером и ножом, двинулся в центр. По пути нападал на каждого встречного, причем как на парней, так и на девушек. Одни успели убежать и отделались лишь легким испугом, другие получили ножевые ранения и ушибы". До обидчика Алипченков тоже добрался, ранил его ножом и скрылся.Неудавшийся самосудКогда о серии нападений на прохожих сообщили в полицию Шилкинского района, преступника уже вовсю искали местные — информация о произошедшем быстро разлетелась по соцсетям и мессенджерам. Задержали рецидивиста на следующий день на одной из заброшенных дач. "Это сделали партнеры сына по его бывшему футбольному клубу, — уточняет отец погибшего. — Ребята прочесывали местность и увидели подходящего под описание человека. Полицейские приехали довольно быстро и тем самым спасли Алипченкова от самосуда. Возле дома собрались люди, готовые просто разорвать этого типа на куски". Уголовное дело возбудили по статьям: "Убийство" и "Покушение на убийство двух и более человек". По данным СК, официально потерпевшими признаны семеро: шестеро выживших и родители погибшего. Однако, отмечают местные, на деле пострадавших было больше. Например, подруга Виктории Ивановой, которую от Алипченкова спасли случайные прохожие, в уголовном деле не фигурирует. На время следствия рецидивиста отправили за решетку, назначили несколько экспертиз. Одна подтвердила, что в тот вечер он был пьян. Вторая, психолого-психиатрическая, зафиксировала его полную вменяемость. Он сознательно пытался убить и покалечить как можно больше людей. На днях дело передали в суд. Преступник полностью признал вину, однако, добавляет отец погибшего, пытался закосить под психа. Впрочем, это не удалось, и теперь его могут отправить в колонию на 15 лет. Родители, потерявшие единственного сына, и другие жители Первомайского опасаются, что, если Алипченков освободится, весь этот кошмар повторится вновь.Игоря похоронили в родном поселке. По словам тренера Григория Налобина, он был очень перспективным спортсменом, имел все шансы стать профессиональным футболистом. Осенью он в составе читинского клуба должен был участвовать в первенстве России.

https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603308853.html

https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1598948952.html

шилкинский район

чита

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), шилкинский район, чита, убийство, происшествия