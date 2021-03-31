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В Москве будут судить водителя после гибели подростка на тюбинге
В Москве будут судить водителя после гибели подростка на тюбинге
Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении ДТП с тюбингом, в результате которого погиб подросток, сообщила РИА... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:07
2021-03-31T19:07
2021-03-31T19:07
людмила нефедова
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении ДТП с тюбингом, в результате которого погиб подросток, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.По ее словам, 9 января мужчина в нарушение правил дорожного движения привязал при помощи буксировочного троса к заднему бамперу автомобиля Ford тюбинг. После этого 15-летней подросток сел в него, а обвиняемый начал движение. В Миргородском переулке он допустил наезд тюбинга с пассажиром на дерево, в результате подросток получил травмы, был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.После ДТП мужчина скрылся, сообщила руководитель пресс-службы.Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, отметила Нефедова.
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людмила нефедова, москва, происшествия
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
направила в суд дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении ДТП с тюбингом, в результате которого погиб подросток, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова
.
"Зюзинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в совершении преступления... нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения", - сказала Нефедова.
По ее словам, 9 января мужчина в нарушение правил дорожного движения привязал при помощи буксировочного троса к заднему бамперу автомобиля Ford тюбинг. После этого 15-летней подросток сел в него, а обвиняемый начал движение. В Миргородском переулке он допустил наезд тюбинга с пассажиром на дерево, в результате подросток получил травмы, был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.
После ДТП мужчина скрылся, сообщила руководитель пресс-службы.
Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, отметила Нефедова.