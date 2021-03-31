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В Москве будут судить водителя после гибели подростка на тюбинге

В Москве будут судить водителя после гибели подростка на тюбинге

Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении ДТП с тюбингом, в результате которого погиб подросток, сообщила РИА... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:07

2021-03-31T19:07

2021-03-31T19:07

людмила нефедова

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении ДТП с тюбингом, в результате которого погиб подросток, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.По ее словам, 9 января мужчина в нарушение правил дорожного движения привязал при помощи буксировочного троса к заднему бамперу автомобиля Ford тюбинг. После этого 15-летней подросток сел в него, а обвиняемый начал движение. В Миргородском переулке он допустил наезд тюбинга с пассажиром на дерево, в результате подросток получил травмы, был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.После ДТП мужчина скрылся, сообщила руководитель пресс-службы.Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, отметила Нефедова.

https://ria.ru/20200212/1564591371.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, москва, происшествия