https://ria.ru/20210331/tuva-1603600324.html
В Туве опровергли информацию об уходе главы республики
В Туве опровергли информацию об уходе главы республики
Глава Тувы Шолбан Кара-оол не делал заявлений о том, что покидает пост руководителя республики в связи с переходом на новую работу, предложенную федеральным... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:29
2021-03-31T12:29
2021-03-31T12:29
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шолбан кара-оол
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республика тыва
политика
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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол не делал заявлений о том, что покидает пост руководителя республики в связи с переходом на новую работу, предложенную федеральным центром, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Долаана Салчак.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Кара-оол якобы заявил, что переходит на новую должность, предложенную Москвой. При этом отмечалось, что Кара-оол якобы подчеркнул, что после его перевода в Туве поставленные задачи успешно реализуют его приемники.Кара-оол возглавляет республику с 2007 года. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования 19 сентября.
https://ria.ru/20210328/pravitelstvo--1603190079.html
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