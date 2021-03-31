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В Туве опровергли информацию об уходе главы республики
В Туве опровергли информацию об уходе главы республики
Глава Тувы Шолбан Кара-оол не делал заявлений о том, что покидает пост руководителя республики в связи с переходом на новую работу, предложенную федеральным... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:29
2021-03-31T12:29
россия
шолбан кара-оол
москва
республика тыва
политика
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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол не делал заявлений о том, что покидает пост руководителя республики в связи с переходом на новую работу, предложенную федеральным центром, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Долаана Салчак.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Кара-оол якобы заявил, что переходит на новую должность, предложенную Москвой. При этом отмечалось, что Кара-оол якобы подчеркнул, что после его перевода в Туве поставленные задачи успешно реализуют его приемники.Кара-оол возглавляет республику с 2007 года. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования 19 сентября.
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россия, шолбан кара-оол, москва, республика тыва, политика

В Туве опровергли информацию об уходе главы республики

12:29 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКрасноярский экономический форум. День второй
Красноярский экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол не делал заявлений о том, что покидает пост руководителя республики в связи с переходом на новую работу, предложенную федеральным центром, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Долаана Салчак.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Кара-оол якобы заявил, что переходит на новую должность, предложенную Москвой. При этом отмечалось, что Кара-оол якобы подчеркнул, что после его перевода в Туве поставленные задачи успешно реализуют его приемники.
"Нигде он такого не говорил", - сказала собеседница агентства, комментируя данную информацию.
Кара-оол возглавляет республику с 2007 года. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования 19 сентября.
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
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