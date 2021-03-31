https://ria.ru/20210331/tuva-1603600324.html

В Туве опровергли информацию об уходе главы республики

В Туве опровергли информацию об уходе главы республики

Глава Тувы Шолбан Кара-оол не делал заявлений о том, что покидает пост руководителя республики в связи с переходом на новую работу, предложенную федеральным... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:29

2021-03-31T12:29

2021-03-31T12:29

россия

шолбан кара-оол

москва

республика тыва

политика

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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол не делал заявлений о том, что покидает пост руководителя республики в связи с переходом на новую работу, предложенную федеральным центром, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Долаана Салчак.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Кара-оол якобы заявил, что переходит на новую должность, предложенную Москвой. При этом отмечалось, что Кара-оол якобы подчеркнул, что после его перевода в Туве поставленные задачи успешно реализуют его приемники.Кара-оол возглавляет республику с 2007 года. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования 19 сентября.

https://ria.ru/20210328/pravitelstvo--1603190079.html

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россия, шолбан кара-оол, москва, республика тыва, политика