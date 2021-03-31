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В Турции выявили более 39 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Турции выявили более 39 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Суточный прирост случаев коронавируса в Турции стал рекордным с начала пандемии - 39 302, свидетельствуют данные минздрава республики в среду. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:11
2021-03-31T21:11
2021-03-31T21:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции стал рекордным с начала пандемии - 39 302, свидетельствуют данные минздрава республики в среду."Сегодня выявлено 39 302 новых случая COVID-19, 1401 больной госпитализирован. Умерли 152 больных, с начала пандемии - 31 537. В тяжелом состоянии находятся 2082 больных", - говорится в сообщении ведомства.Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений комендантский час по выходным дням, с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, вновь вводится в большинстве турецких провинций.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac, она проходит в четыре этапа. Сначала вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом около 7 миллионов получили обе дозы вакцины. Эрдоган заявил, что власти рассчитывают завершить вакцинацию в июне.
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коронавирус covid-19, турция, в мире
АНКАРА, 31 мар - РИА Новости.
Суточный прирост случаев коронавируса в Турции
стал рекордным с начала пандемии - 39 302, свидетельствуют данные минздрава республики в среду.
"Сегодня выявлено 39 302 новых случая COVID-19, 1401 больной госпитализирован. Умерли 152 больных, с начала пандемии - 31 537. В тяжелом состоянии находятся 2082 больных", - говорится в сообщении ведомства.
Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений комендантский час по выходным дням, с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, вновь вводится в большинстве турецких провинций.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac, она проходит в четыре этапа. Сначала вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом около 7 миллионов получили обе дозы вакцины. Эрдоган заявил, что власти рассчитывают завершить вакцинацию в июне.