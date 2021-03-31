Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/turtsiya-1603706041.html
В Турции выявили более 39 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Турции выявили более 39 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Суточный прирост случаев коронавируса в Турции стал рекордным с начала пандемии - 39 302, свидетельствуют данные минздрава республики в среду. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:11
2021-03-31T21:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_696dd7f8adb711b038eb5bfcec81b42c.jpg
АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции стал рекордным с начала пандемии - 39 302, свидетельствуют данные минздрава республики в среду."Сегодня выявлено 39 302 новых случая COVID-19, 1401 больной госпитализирован. Умерли 152 больных, с начала пандемии - 31 537. В тяжелом состоянии находятся 2082 больных", - говорится в сообщении ведомства.Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений комендантский час по выходным дням, с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, вновь вводится в большинстве турецких провинций.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac, она проходит в четыре этапа. Сначала вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом около 7 миллионов получили обе дозы вакцины. Эрдоган заявил, что власти рассчитывают завершить вакцинацию в июне.
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_aeef15215b762387273e1594c72f33ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, турция, в мире

В Турции выявили более 39 тысяч случаев COVID-19 за сутки

21:11 31.03.2021
 
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции стал рекордным с начала пандемии - 39 302, свидетельствуют данные минздрава республики в среду.
"Сегодня выявлено 39 302 новых случая COVID-19, 1401 больной госпитализирован. Умерли 152 больных, с начала пандемии - 31 537. В тяжелом состоянии находятся 2082 больных", - говорится в сообщении ведомства.
Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений комендантский час по выходным дням, с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, вновь вводится в большинстве турецких провинций.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac, она проходит в четыре этапа. Сначала вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом около 7 миллионов получили обе дозы вакцины. Эрдоган заявил, что власти рассчитывают завершить вакцинацию в июне.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
Лента новостейМолния