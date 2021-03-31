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Общественный транспорт в Магадане массово не вышел на линию из-за циклона
Общественный транспорт в Магадане массово не вышел на линию из-за циклона
Маршрутные такси и автобусы Магадана в среду массово не вышли на линию, дороги города не расчищены, автомобили вязнут в снегу, сообщает официальный сайт мэрии... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T07:23
2021-03-31T10:52
россия
магадан
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 31 мар - РИА Новости. Маршрутные такси и автобусы Магадана в среду массово не вышли на линию, дороги города не расчищены, автомобили вязнут в снегу, сообщает официальный сайт мэрии столицы Колымы.Ранее спасатели предупредили о приходе мощного снежного циклона в Магаданскую области. Они рекомендовали жителям в ближайшее время не покидать пределы населённых пунктов. Дорожники закрыли для проезда всех видов транспорта трассу Магадан-Балаганное-Талон – единственную дорогу, ведущую в села колымского заречья. Меньше чем за сутки на побережье региона выпала двухмесячная норма осадков. Спасатели установили дежурство в разных районах Магадана и помогают жителям города выбираться из снежной ловушки."Работа общественного транспорта сегодня очень затруднена. По причине неблагоприятных погодных условий, продолжительной метели по состоянию на 8:00 на линию из 48 единиц подвижного состава, согласно отметкам диспетчеров, вышло 11 автобусов. Но, как отмечают перевозчики, выпущен весь транспорт. Автомобили с трудом выехали из гаражей. Движение по маршрутам из-за многочисленных снежных переметов было очень затруднено. Предприняты все возможные меры для стабилизации движения общественного транспорта. Мы находимся на связи как с перевозчиками, так и с дорожными службами", - цитирует сайт муниципалитета руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Магадана Марину Батову.Уточнятся, что коммунальщики и дорожники направили на уборку снега дополнительную технику. Ликвидировать последствия циклона планируют в круглосуточном режиме."Сегодня на расчистке улиц и дорог города от снега задействованы… всего более 30 единиц спецавтотехники. Учреждение работает в две смены (день, ночь) без выходных", - говорится в сообщении.
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россия, магадан, магаданская область, происшествия

Общественный транспорт в Магадане массово не вышел на линию из-за циклона

07:23 31.03.2021 (обновлено: 10:52 31.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской областиПоследствия циклона в Магадане в марте 2021
Последствия циклона в Магадане в марте 2021 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской области
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МАГАДАН, 31 мар - РИА Новости. Маршрутные такси и автобусы Магадана в среду массово не вышли на линию, дороги города не расчищены, автомобили вязнут в снегу, сообщает официальный сайт мэрии столицы Колымы.
Ранее спасатели предупредили о приходе мощного снежного циклона в Магаданскую области. Они рекомендовали жителям в ближайшее время не покидать пределы населённых пунктов. Дорожники закрыли для проезда всех видов транспорта трассу Магадан-Балаганное-Талон – единственную дорогу, ведущую в села колымского заречья. Меньше чем за сутки на побережье региона выпала двухмесячная норма осадков. Спасатели установили дежурство в разных районах Магадана и помогают жителям города выбираться из снежной ловушки.
"Работа общественного транспорта сегодня очень затруднена. По причине неблагоприятных погодных условий, продолжительной метели по состоянию на 8:00 на линию из 48 единиц подвижного состава, согласно отметкам диспетчеров, вышло 11 автобусов. Но, как отмечают перевозчики, выпущен весь транспорт. Автомобили с трудом выехали из гаражей. Движение по маршрутам из-за многочисленных снежных переметов было очень затруднено. Предприняты все возможные меры для стабилизации движения общественного транспорта. Мы находимся на связи как с перевозчиками, так и с дорожными службами", - цитирует сайт муниципалитета руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Магадана Марину Батову.
Уточнятся, что коммунальщики и дорожники направили на уборку снега дополнительную технику. Ликвидировать последствия циклона планируют в круглосуточном режиме.
"Сегодня на расчистке улиц и дорог города от снега задействованы… всего более 30 единиц спецавтотехники. Учреждение работает в две смены (день, ночь) без выходных", - говорится в сообщении.
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