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Магаданские спасатели помогают жителям выбраться из снежного плена

Магаданские спасатели помогают жителям выбраться из снежного плена

Спасатели в среду установили дежурство в разных районах Магадана и помогают жителям города выбираться из снежной ловушки, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T07:17

2021-03-31T07:17

2021-03-31T07:17

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магадан

магаданская область

происшествия

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МАГАДАН, 31 мар - РИА Новости. Спасатели в среду установили дежурство в разных районах Магадана и помогают жителям города выбираться из снежной ловушки, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее спасатели предупредили о приходе мощного снежного циклона в Магаданскую области. Они рекомендовали жителям в ближайшее время не покидать пределы населённых пунктов. Дорожники закрыли для проезда всех видов транспорта трассу Магадан-Балаганное-Талон – единственную дорогу, ведущую в села колымского заречья. Меньше чем за сутки на побережье региона выпала двухмесячная норма осадков."Силы и средства Главного управления МЧС России по Магаданской области несут дежурство в местах возможного скопления людей и техники. В случае необходимости спасатели помогают автовладельцам выбраться из снежных заносов. Всего в ликвидации последствий циклона задействованы 88 человек и 61 единица техники, в том числе от МЧС России 28 человек и шесть единиц техники. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка в составе 77 человек и 19 единиц техники", - говорится в сообщении.

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магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магадан, магаданская область, происшествия