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Магаданские спасатели помогают жителям выбраться из снежного плена
Магаданские спасатели помогают жителям выбраться из снежного плена
Спасатели в среду установили дежурство в разных районах Магадана и помогают жителям города выбираться из снежной ловушки, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T07:17
2021-03-31T07:17
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магадан
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 31 мар - РИА Новости. Спасатели в среду установили дежурство в разных районах Магадана и помогают жителям города выбираться из снежной ловушки, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее спасатели предупредили о приходе мощного снежного циклона в Магаданскую области. Они рекомендовали жителям в ближайшее время не покидать пределы населённых пунктов. Дорожники закрыли для проезда всех видов транспорта трассу Магадан-Балаганное-Талон – единственную дорогу, ведущую в села колымского заречья. Меньше чем за сутки на побережье региона выпала двухмесячная норма осадков."Силы и средства Главного управления МЧС России по Магаданской области несут дежурство в местах возможного скопления людей и техники. В случае необходимости спасатели помогают автовладельцам выбраться из снежных заносов. Всего в ликвидации последствий циклона задействованы 88 человек и 61 единица техники, в том числе от МЧС России 28 человек и шесть единиц техники. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка в составе 77 человек и 19 единиц техники", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магадан, магаданская область, происшествия

Магаданские спасатели помогают жителям выбраться из снежного плена

07:17 31.03.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской областиСотрудники МЧС во время ликвидации последствий циклона в Магадане
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий циклона в Магадане - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской области
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МАГАДАН, 31 мар - РИА Новости. Спасатели в среду установили дежурство в разных районах Магадана и помогают жителям города выбираться из снежной ловушки, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее спасатели предупредили о приходе мощного снежного циклона в Магаданскую области. Они рекомендовали жителям в ближайшее время не покидать пределы населённых пунктов. Дорожники закрыли для проезда всех видов транспорта трассу Магадан-Балаганное-Талон – единственную дорогу, ведущую в села колымского заречья. Меньше чем за сутки на побережье региона выпала двухмесячная норма осадков.
"Силы и средства Главного управления МЧС России по Магаданской области несут дежурство в местах возможного скопления людей и техники. В случае необходимости спасатели помогают автовладельцам выбраться из снежных заносов. Всего в ликвидации последствий циклона задействованы 88 человек и 61 единица техники, в том числе от МЧС России 28 человек и шесть единиц техники. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка в составе 77 человек и 19 единиц техники", - говорится в сообщении.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МагаданМагаданская областьПроисшествия
 
 
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