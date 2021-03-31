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В России подорожали картошка и морковь
В России подорожали картошка и морковь
Картофель и морковь в России с 23 по 29 марта продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, в свою очередь огурцы и... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:36
2021-03-31T19:36
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Картофель и морковь в России с 23 по 29 марта продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, в свою очередь огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата."За счет снижения цен на огурцы - на 5,4% и помидоры - на 2%, плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%. В то же время подорожали: морковь - на 3,1%, картофель - на 2,6%, капуста белокочанная - на 1,8%, лук - на 1,5%, яблоки - на 0,2%", - говорится в сообщении статистического ведомства.Неделей ранее, с 16 по 22 марта, картофель вырос в цене на 3,1%, морковь - на 3,2%. Репчатый лук тогда подорожал на 2%, белокочанная капуста - на 1,5%, яблоки - на 0,1%, огурцы подешевели на 9,7%, томаты - на 2,8%. В целом плодоовощная продукция на предыдущей неделе в среднем стала дешевле на 1%.В свою очередь с 23 по 29 марта выросли цены на вареную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,5%), полукопченую и варено-копченую колбасу, маргарин (на 0,4%), баранину, мороженую рыбу, мясные консервы, сливочное масло, стерилизованное молоко, мясные и овощные консервы для детского питания, соль, карамель, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,3%).Говядина, сметана, сычужные сыры, черный чай подорожали на 0,2%, жирный творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, шоколадные конфеты и водка - на 0,1%. Цены на пастеризованное молоко и сухие молочные смеси для детского питания снизились на 0,1%, стоимость свинины не изменилась."Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1,3%, в том числе в 47 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,4%, в 23 субъектах - на 1,5-2,4%, в девяти субъектах - на 2,5-5,6%", - говорится в сообщении статистического ведомства. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены на яйца не изменились, а в четырех регионах они снизились на 0,1-0,9%. Неделей ранее, с 16 по 22 марта, яйца подорожали также на 1,3%.В свою очередь цены на сахар за отчетный период выросли на 0,5% против 0,8% неделей ранее. В 34 регионах сахар подорожал на 0,1-0,7%, в 19 субъектах - на 0,8-1,4%, в 10 субъектах - на 1,5-2,7%. В 11 регионах цены не изменились, еще в 11 - снизились на 0,1-1,8%."Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,4%. В 29 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,6%, в 14 субъектах - на 0,7-1,9%, в пяти субъектах - на 2-10,4%", - добавляет Росстат. В 25 регионах стоимость подсолнечного масла не изменилась, в 12 субъектах она снизилась на 0,1-0,7%. С 16 по 22 марта масло подорожало на 0,5%.Пшеничная мука с 23 по 29 марта выросла в цене на 0,6%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,5%. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки на отчетной неделе подорожал на 0,1% (против 0,2% неделей ранее), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,2% (против 0,1%), вермишель - на 0,2% (как и неделей ранее).Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов повысились на 0,3% (против 0,2% неделей ранее). Рис подорожал на 0,3% (с 16 по 22 марта он дешевел на 0,1%), гречневая крупа подорожала на 0,3% (против 0,6%), цены на пшено снизились на 0,1% (за предыдущий период - на 0,4%).
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

В России подорожали картошка и морковь

19:36 31.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в дискаунтере "365+" торговой сети "Лента"
Мужчина в дискаунтере 365+ торговой сети Лента - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Картофель и морковь в России с 23 по 29 марта продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, в свою очередь огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата.
"За счет снижения цен на огурцы - на 5,4% и помидоры - на 2%, плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%. В то же время подорожали: морковь - на 3,1%, картофель - на 2,6%, капуста белокочанная - на 1,8%, лук - на 1,5%, яблоки - на 0,2%", - говорится в сообщении статистического ведомства.
Неделей ранее, с 16 по 22 марта, картофель вырос в цене на 3,1%, морковь - на 3,2%. Репчатый лук тогда подорожал на 2%, белокочанная капуста - на 1,5%, яблоки - на 0,1%, огурцы подешевели на 9,7%, томаты - на 2,8%. В целом плодоовощная продукция на предыдущей неделе в среднем стала дешевле на 1%.
В свою очередь с 23 по 29 марта выросли цены на вареную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,5%), полукопченую и варено-копченую колбасу, маргарин (на 0,4%), баранину, мороженую рыбу, мясные консервы, сливочное масло, стерилизованное молоко, мясные и овощные консервы для детского питания, соль, карамель, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,3%).
Зеленый чай - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 06:20
Эксперты сообщили о возможном росте цен на чай и кофе в 2021 году
Говядина, сметана, сычужные сыры, черный чай подорожали на 0,2%, жирный творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, шоколадные конфеты и водка - на 0,1%. Цены на пастеризованное молоко и сухие молочные смеси для детского питания снизились на 0,1%, стоимость свинины не изменилась.
"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1,3%, в том числе в 47 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,4%, в 23 субъектах - на 1,5-2,4%, в девяти субъектах - на 2,5-5,6%", - говорится в сообщении статистического ведомства. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены на яйца не изменились, а в четырех регионах они снизились на 0,1-0,9%. Неделей ранее, с 16 по 22 марта, яйца подорожали также на 1,3%.
В свою очередь цены на сахар за отчетный период выросли на 0,5% против 0,8% неделей ранее. В 34 регионах сахар подорожал на 0,1-0,7%, в 19 субъектах - на 0,8-1,4%, в 10 субъектах - на 1,5-2,7%. В 11 регионах цены не изменились, еще в 11 - снизились на 0,1-1,8%.
"Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,4%. В 29 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,6%, в 14 субъектах - на 0,7-1,9%, в пяти субъектах - на 2-10,4%", - добавляет Росстат. В 25 регионах стоимость подсолнечного масла не изменилась, в 12 субъектах она снизилась на 0,1-0,7%. С 16 по 22 марта масло подорожало на 0,5%.
Девушка в дискаунтере 365+ торговой сети Лента в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 13:24
В Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты
Пшеничная мука с 23 по 29 марта выросла в цене на 0,6%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,5%. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки на отчетной неделе подорожал на 0,1% (против 0,2% неделей ранее), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,2% (против 0,1%), вермишель - на 0,2% (как и неделей ранее).
Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов повысились на 0,3% (против 0,2% неделей ранее). Рис подорожал на 0,3% (с 16 по 22 марта он дешевел на 0,1%), гречневая крупа подорожала на 0,3% (против 0,6%), цены на пшено снизились на 0,1% (за предыдущий период - на 0,4%).
 
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