https://ria.ru/20210331/tseny-1603555015.html

Эксперты сообщили о возможном росте цен на чай и кофе в 2021 году

Эксперты сообщили о возможном росте цен на чай и кофе в 2021 году

Ослабление рубля, "закрытие" стран в связи с карантинными мерами и снижение производства сырья привели к удорожанию в прошлом году кофейной и чайной продукции,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T06:20

2021-03-31T06:20

2021-03-31T09:42

кофе

россия

росчайкофе

рамаз чантурия

центральная америка

москва

экономика

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Ценам на чай и кофе предрекли рост

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ослабление рубля, "закрытие" стран в связи с карантинными мерами и снижение производства сырья привели к удорожанию в прошлом году кофейной и чайной продукции, и производители не исключают, что могут поднимать цены и в текущем году, рассказали РИА Новости эксперты и представители отрасли.Уровень цен в текущем году, продолжила Драбова, будет зависеть от стабильности рубля, мировых цен на чайно-кофейное сырье и тароупаковочные материалы, а также от общей конъюнктуры рынка. "Сегодня, например, мы работаем в условиях значительного роста тарифов на морские перевозки, что, в свою очередь, увеличивает себестоимость продукции", - заметила представитель компании.Компания "Май" (торговые марки чая "Майский", "Лисма", "Ричард", Curtis, кофе – Coffesso) подняла цены на чай на 10% в две волны - в мае-июне и сентябре-октябре. Основная причина – девальвация рубля, пояснила и.о. глобального директора по маркетингу Виктория Гаврилова; кроме того, из-за резкого удорожания фрахта и упаковочных материалов в текущем году планируется еще одно повышение. "По категории "кофе" цены подняли на 7%. Планируем поднимать в 2021 из-за роста цен на кофе и цен на упаковки", - добавила она.Драбова подчёркивает, что одной из основных причин повышения цен в прошлом году стало ослабление рубля: все страны импорта сырья находятся в долларовой зоне, а основная часть ингредиентов и упаковочных материалов идет из европейских стран. Кроме того, рост цен на сырье стал следствием и введенных весной карантинных мер, которые обусловили задержки отгрузок и снижение общего объема производства.Например, было прекращение поставок чая из Индии, которое приводило порой к росту цен на сырье до 30% по сравнению с докарантинными уровнями, а также острый дефицит мытой арабики - из-за низкого урожая в Центральной Америке и общего снижения производства и поставок ведущими экспортерами, сказала собеседница агентства.Потребители и их поведениеСпрос на чай в прошлом году оставался на том же уровне, а потребление кофе из HoReCa перешло в домашнее потребление, говорит представитель компании "Май". Сейчас, по ее словам, продолжается тренд на рост потребления натурального кофе, который прибавил чуть менее 10%.Между тем и для чая, и для кофе произошли большие изменения в каналах продаж: снизились покупки в традиционной и сетевой рознице и выросли - в дискаунтерах, особенно - в "жестких", а также в интернет-магазинах и маркетплейсах. "Эти тренды продолжают быть актуальными", - заметила Гаврилова."В структуре потребления чая по-прежнему превалирует пакетированный чай, причем его доля стабильно растет. Однако доля листового чая в потреблении по-прежнему остается значительной: соотношение "пакетированный и листовой" составляет 68% и 32% в натуральном выражении", - сообщила Драбова, также отметив среди новых потребительских привычек значительный рост покупок в e-commerse.При этом в целом, несмотря на рост издержек у производителей, у потребителей нет особенных поводов для тревоги, считает гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия: по его словам, и поставщики, и производители заинтересованы в повышении цен лишь в той части, которая касается экономической целесообразности."Общая экономическая обстановка, снижение покупательской активности давит на всех, поэтому повышение цены – это высокий риск потери доли рынка и снижения продаж. Поэтому никто не рискует необоснованно повышать цены", - уверен Чантурия.

https://ria.ru/20210331/kofe-1603552131.html

https://ria.ru/20210331/kofe-1603554771.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, россия, росчайкофе, рамаз чантурия, центральная америка, москва, экономика