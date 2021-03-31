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Эксперты сообщили о возможном росте цен на чай и кофе в 2021 году
Эксперты сообщили о возможном росте цен на чай и кофе в 2021 году
Ослабление рубля, "закрытие" стран в связи с карантинными мерами и снижение производства сырья привели к удорожанию в прошлом году кофейной и чайной продукции,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T06:20
2021-03-31T09:42
кофе
россия
росчайкофе
рамаз чантурия
центральная америка
москва
экономика
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Ценам на чай и кофе предрекли рост
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ослабление рубля, "закрытие" стран в связи с карантинными мерами и снижение производства сырья привели к удорожанию в прошлом году кофейной и чайной продукции, и производители не исключают, что могут поднимать цены и в текущем году, рассказали РИА Новости эксперты и представители отрасли.Уровень цен в текущем году, продолжила Драбова, будет зависеть от стабильности рубля, мировых цен на чайно-кофейное сырье и тароупаковочные материалы, а также от общей конъюнктуры рынка. "Сегодня, например, мы работаем в условиях значительного роста тарифов на морские перевозки, что, в свою очередь, увеличивает себестоимость продукции", - заметила представитель компании.Компания "Май" (торговые марки чая "Майский", "Лисма", "Ричард", Curtis, кофе – Coffesso) подняла цены на чай на 10% в две волны - в мае-июне и сентябре-октябре. Основная причина – девальвация рубля, пояснила и.о. глобального директора по маркетингу Виктория Гаврилова; кроме того, из-за резкого удорожания фрахта и упаковочных материалов в текущем году планируется еще одно повышение. "По категории "кофе" цены подняли на 7%. Планируем поднимать в 2021 из-за роста цен на кофе и цен на упаковки", - добавила она.Драбова подчёркивает, что одной из основных причин повышения цен в прошлом году стало ослабление рубля: все страны импорта сырья находятся в долларовой зоне, а основная часть ингредиентов и упаковочных материалов идет из европейских стран. Кроме того, рост цен на сырье стал следствием и введенных весной карантинных мер, которые обусловили задержки отгрузок и снижение общего объема производства.Например, было прекращение поставок чая из Индии, которое приводило порой к росту цен на сырье до 30% по сравнению с докарантинными уровнями, а также острый дефицит мытой арабики - из-за низкого урожая в Центральной Америке и общего снижения производства и поставок ведущими экспортерами, сказала собеседница агентства.Потребители и их поведениеСпрос на чай в прошлом году оставался на том же уровне, а потребление кофе из HoReCa перешло в домашнее потребление, говорит представитель компании "Май". Сейчас, по ее словам, продолжается тренд на рост потребления натурального кофе, который прибавил чуть менее 10%.Между тем и для чая, и для кофе произошли большие изменения в каналах продаж: снизились покупки в традиционной и сетевой рознице и выросли - в дискаунтерах, особенно - в "жестких", а также в интернет-магазинах и маркетплейсах. "Эти тренды продолжают быть актуальными", - заметила Гаврилова."В структуре потребления чая по-прежнему превалирует пакетированный чай, причем его доля стабильно растет. Однако доля листового чая в потреблении по-прежнему остается значительной: соотношение "пакетированный и листовой" составляет 68% и 32% в натуральном выражении", - сообщила Драбова, также отметив среди новых потребительских привычек значительный рост покупок в e-commerse.При этом в целом, несмотря на рост издержек у производителей, у потребителей нет особенных поводов для тревоги, считает гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия: по его словам, и поставщики, и производители заинтересованы в повышении цен лишь в той части, которая касается экономической целесообразности."Общая экономическая обстановка, снижение покупательской активности давит на всех, поэтому повышение цены – это высокий риск потери доли рынка и снижения продаж. Поэтому никто не рискует необоснованно повышать цены", - уверен Чантурия.
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кофе, россия, росчайкофе, рамаз чантурия, центральная америка, москва, экономика

Эксперты сообщили о возможном росте цен на чай и кофе в 2021 году

06:20 31.03.2021 (обновлено: 09:42 31.03.2021)
 
© Фото : Rensselaer Polytechnic InstituteЗеленый чай
Зеленый чай - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : Rensselaer Polytechnic Institute
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ослабление рубля, "закрытие" стран в связи с карантинными мерами и снижение производства сырья привели к удорожанию в прошлом году кофейной и чайной продукции, и производители не исключают, что могут поднимать цены и в текущем году, рассказали РИА Новости эксперты и представители отрасли.
"В конце 2020 года мы вынуждены были проинформировать клиентов о повышении отпускных цен на нашу продукцию в диапазоне от 2% до 8%, в зависимости от вида продукции", - сообщила директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофе Jardin, "Жокей") Мария Драбова. Она отметила, что листовой чай в ассортименте компании подорожал сильнее из-за того, что был значительный рост цен на чайное сырье.
Уровень цен в текущем году, продолжила Драбова, будет зависеть от стабильности рубля, мировых цен на чайно-кофейное сырье и тароупаковочные материалы, а также от общей конъюнктуры рынка. "Сегодня, например, мы работаем в условиях значительного роста тарифов на морские перевозки, что, в свою очередь, увеличивает себестоимость продукции", - заметила представитель компании.
Компания "Май" (торговые марки чая "Майский", "Лисма", "Ричард", Curtis, кофе – Coffesso) подняла цены на чай на 10% в две волны - в мае-июне и сентябре-октябре. Основная причина – девальвация рубля, пояснила и.о. глобального директора по маркетингу Виктория Гаврилова; кроме того, из-за резкого удорожания фрахта и упаковочных материалов в текущем году планируется еще одно повышение. "По категории "кофе" цены подняли на 7%. Планируем поднимать в 2021 из-за роста цен на кофе и цен на упаковки", - добавила она.
Драбова подчёркивает, что одной из основных причин повышения цен в прошлом году стало ослабление рубля: все страны импорта сырья находятся в долларовой зоне, а основная часть ингредиентов и упаковочных материалов идет из европейских стран. Кроме того, рост цен на сырье стал следствием и введенных весной карантинных мер, которые обусловили задержки отгрузок и снижение общего объема производства.
Девушка забирает свой кофе - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 03:12
Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
Например, было прекращение поставок чая из Индии, которое приводило порой к росту цен на сырье до 30% по сравнению с докарантинными уровнями, а также острый дефицит мытой арабики - из-за низкого урожая в Центральной Америке и общего снижения производства и поставок ведущими экспортерами, сказала собеседница агентства.

Потребители и их поведение

Спрос на чай в прошлом году оставался на том же уровне, а потребление кофе из HoReCa перешло в домашнее потребление, говорит представитель компании "Май". Сейчас, по ее словам, продолжается тренд на рост потребления натурального кофе, который прибавил чуть менее 10%.
Между тем и для чая, и для кофе произошли большие изменения в каналах продаж: снизились покупки в традиционной и сетевой рознице и выросли - в дискаунтерах, особенно - в "жестких", а также в интернет-магазинах и маркетплейсах. "Эти тренды продолжают быть актуальными", - заметила Гаврилова.
"В структуре потребления чая по-прежнему превалирует пакетированный чай, причем его доля стабильно растет. Однако доля листового чая в потреблении по-прежнему остается значительной: соотношение "пакетированный и листовой" составляет 68% и 32% в натуральном выражении", - сообщила Драбова, также отметив среди новых потребительских привычек значительный рост покупок в e-commerse.
При этом в целом, несмотря на рост издержек у производителей, у потребителей нет особенных поводов для тревоги, считает гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия: по его словам, и поставщики, и производители заинтересованы в повышении цен лишь в той части, которая касается экономической целесообразности.
"Общая экономическая обстановка, снижение покупательской активности давит на всех, поэтому повышение цены – это высокий риск потери доли рынка и снижения продаж. Поэтому никто не рискует необоснованно повышать цены", - уверен Чантурия.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Диетолог назвала норму кофе в день
 
КофеРоссияРосчайкофеРамаз ЧантурияЦентральная АмерикаМоскваЭкономика
 
 
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