https://ria.ru/20210331/tramp-1603687247.html

Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году

Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет бороться за кресло президента Соединенных Штатов. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:44

2021-03-31T18:44

2021-03-31T19:14

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет бороться за кресло президента Соединенных Штатов.Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью своей невестке Ларе Трамп на онлайн-шоу The Right View, размещенном на видеохостинге YouTube. Во время 18-минутного разговора экс-президента США спросили, есть ли надежда, что он будет баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году.Экс-президент отдельно выделил "хорошие результаты", которые, по его мнению, были достигнуты на внешнеполитическом направлении за годы работы его администрации. "У нас так хорошо получалось. Те шаги, которые мы предпринимали применительно к Ирану, Китаю. Мы были настроены на великие дела. А теперь посмотрите, что происходит сейчас", - посетовал Трамп.Трамп проиграл на президентских выборах 3 ноября 2020 года кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, такой инцидент произошел впервые за 150 лет.Шестого января сторонники Трампа, тогда еще действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат его оправдал.

https://ria.ru/20210317/vybory-1601568986.html

https://ria.ru/20210331/tramp-1603561700.html

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дональд трамп, сша, в мире