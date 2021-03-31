https://ria.ru/20210331/tramp-1603561700.html
Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на Трампа
Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на Трампа
Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа из-за физических и эмоциональных травм, которые они получили во время... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T08:54
2021-03-31T08:54
2021-03-31T08:54
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589715778_0:301:3071:2028_1920x0_80_0_0_8438a84fd76c2c0775ab1e5ce23bd908.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа из-за физических и эмоциональных травм, которые они получили во время штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января."Это исковое заявление для возмещения ущерба сотрудникам полиции Капитолия США за физические и эмоциональные травмы, причиненные противоправным поведением обвиняемого Дональда Трампа, разжигающим беспорядки 6 января 2021 года, его сторонниками, пытавшимися отменить результаты президентских выборов 2020 года", - говорится в заявлении.Два сотрудника полиции - Джеймс Блэссингейм и Сидни Хэмби - утверждают, что Трамп в течение нескольких месяцев объединял "мятежников" безосновательными заявлениями о мошенничестве на выборах, что впоследствии переросло в штурм Капитолия."Оба офицера полиции Капитолия США явились на службу 6 января 2021 года, не подозревая, что вскоре они станут мишенью сторонников Трампа", - говорится в иске.Они заявили, что протестующие применили против них химические аэрозоли, которые вызвали ожоги глаз, горла и кожи. Помимо физических травм Блэссингейм заявил, что столкнулся с депрессией после январских событий.Полицейские требуют возмещения ущерба свыше 75 тысяч долларов для каждого.
https://ria.ru/20210329/tramp-1603291290.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589715778_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e6ceeedb51f5ea8dd85488492bfd4a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости.
Два сотрудника полиции Капитолия
подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа
из-за физических и эмоциональных травм, которые они получили во время штурма Капитолия в Вашингтоне
6 января.
"Это исковое заявление для возмещения ущерба сотрудникам полиции Капитолия США
за физические и эмоциональные травмы, причиненные противоправным поведением обвиняемого Дональда Трампа, разжигающим беспорядки 6 января 2021 года, его сторонниками, пытавшимися отменить результаты президентских выборов 2020 года", - говорится в заявлении.
Два сотрудника полиции - Джеймс Блэссингейм и Сидни Хэмби - утверждают, что Трамп в течение нескольких месяцев объединял "мятежников" безосновательными заявлениями о мошенничестве на выборах, что впоследствии переросло в штурм Капитолия.
"Оба офицера полиции Капитолия США явились на службу 6 января 2021 года, не подозревая, что вскоре они станут мишенью сторонников Трампа", - говорится в иске.
Они заявили, что протестующие применили против них химические аэрозоли, которые вызвали ожоги глаз, горла и кожи. Помимо физических травм Блэссингейм заявил, что столкнулся с депрессией после январских событий.
Полицейские требуют возмещения ущерба свыше 75 тысяч долларов для каждого.