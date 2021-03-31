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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210331/tramp-1603561700.html
Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на Трампа
Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на Трампа
Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа из-за физических и эмоциональных травм, которые они получили во время... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T08:54
2021-03-31T08:54
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
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сша
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа из-за физических и эмоциональных травм, которые они получили во время штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января."Это исковое заявление для возмещения ущерба сотрудникам полиции Капитолия США за физические и эмоциональные травмы, причиненные противоправным поведением обвиняемого Дональда Трампа, разжигающим беспорядки 6 января 2021 года, его сторонниками, пытавшимися отменить результаты президентских выборов 2020 года", - говорится в заявлении.Два сотрудника полиции - Джеймс Блэссингейм и Сидни Хэмби - утверждают, что Трамп в течение нескольких месяцев объединял "мятежников" безосновательными заявлениями о мошенничестве на выборах, что впоследствии переросло в штурм Капитолия."Оба офицера полиции Капитолия США явились на службу 6 января 2021 года, не подозревая, что вскоре они станут мишенью сторонников Трампа", - говорится в иске.Они заявили, что протестующие применили против них химические аэрозоли, которые вызвали ожоги глаз, горла и кожи. Помимо физических травм Блэссингейм заявил, что столкнулся с депрессией после январских событий.Полицейские требуют возмещения ущерба свыше 75 тысяч долларов для каждого.
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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на Трампа

08:54 31.03.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа из-за физических и эмоциональных травм, которые они получили во время штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января.
"Это исковое заявление для возмещения ущерба сотрудникам полиции Капитолия США за физические и эмоциональные травмы, причиненные противоправным поведением обвиняемого Дональда Трампа, разжигающим беспорядки 6 января 2021 года, его сторонниками, пытавшимися отменить результаты президентских выборов 2020 года", - говорится в заявлении.
Два сотрудника полиции - Джеймс Блэссингейм и Сидни Хэмби - утверждают, что Трамп в течение нескольких месяцев объединял "мятежников" безосновательными заявлениями о мошенничестве на выборах, что впоследствии переросло в штурм Капитолия.
"Оба офицера полиции Капитолия США явились на службу 6 января 2021 года, не подозревая, что вскоре они станут мишенью сторонников Трампа", - говорится в иске.
Они заявили, что протестующие применили против них химические аэрозоли, которые вызвали ожоги глаз, горла и кожи. Помимо физических травм Блэссингейм заявил, что столкнулся с депрессией после январских событий.
Полицейские требуют возмещения ущерба свыше 75 тысяч долларов для каждого.
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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