https://ria.ru/20210331/tramp-1603561700.html

Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на Трампа

Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на Трампа

Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа из-за физических и эмоциональных травм, которые они получили во время... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T08:54

2021-03-31T08:54

2021-03-31T08:54

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа из-за физических и эмоциональных травм, которые они получили во время штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января."Это исковое заявление для возмещения ущерба сотрудникам полиции Капитолия США за физические и эмоциональные травмы, причиненные противоправным поведением обвиняемого Дональда Трампа, разжигающим беспорядки 6 января 2021 года, его сторонниками, пытавшимися отменить результаты президентских выборов 2020 года", - говорится в заявлении.Два сотрудника полиции - Джеймс Блэссингейм и Сидни Хэмби - утверждают, что Трамп в течение нескольких месяцев объединял "мятежников" безосновательными заявлениями о мошенничестве на выборах, что впоследствии переросло в штурм Капитолия."Оба офицера полиции Капитолия США явились на службу 6 января 2021 года, не подозревая, что вскоре они станут мишенью сторонников Трампа", - говорится в иске.Они заявили, что протестующие применили против них химические аэрозоли, которые вызвали ожоги глаз, горла и кожи. Помимо физических травм Блэссингейм заявил, что столкнулся с депрессией после январских событий.Полицейские требуют возмещения ущерба свыше 75 тысяч долларов для каждого.

https://ria.ru/20210329/tramp-1603291290.html

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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире