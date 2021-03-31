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В Кировской области тракторист насмерть завалил девочку опилками
В Кировской области тракторист насмерть завалил девочку опилками
Семилетняя девочка погибла на ферме в Кировской области под кучей опилок, которые на нее высыпал тракторист, не заметивший ребенка, сообщает следственное... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:20
2021-03-31T12:25
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Семилетняя девочка погибла на ферме в Кировской области под кучей опилок, которые на нее высыпал тракторист, не заметивший ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, семилетняя девочка пошла к родителям на работу на ферму. В это время рабочий фермы, управляя трактором, при помощи отвала сгребал опил в кучу и, не заметив девочку, завалил ее опилками, в результате чего она погибла. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Уголовное дело о гибели ребенка находится на контроле прокуратуры Кировской области.
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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

В Кировской области тракторист насмерть завалил девочку опилками

12:20 31.03.2021 (обновлено: 12:25 31.03.2021)
 
© Фото : СУСК РФ по Кировской областиВ Фаленском районе Кировской области девочку насмерть завалило опилками
В Фаленском районе Кировской области девочку насмерть завалило опилками - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : СУСК РФ по Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Семилетняя девочка погибла на ферме в Кировской области под кучей опилок, которые на нее высыпал тракторист, не заметивший ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, семилетняя девочка пошла к родителям на работу на ферму. В это время рабочий фермы, управляя трактором, при помощи отвала сгребал опил в кучу и, не заметив девочку, завалил ее опилками, в результате чего она погибла. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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"Мужчина-тракторист допрошен в качестве подозреваемого. Назначены и проводятся судебно-медицинская и инженерно-техническая экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Уголовное дело о гибели ребенка находится на контроле прокуратуры Кировской области.
 
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