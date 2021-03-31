https://ria.ru/20210331/traktorist-1603597823.html

В Кировской области тракторист насмерть завалил девочку опилками

В Кировской области тракторист насмерть завалил девочку опилками

Семилетняя девочка погибла на ферме в Кировской области под кучей опилок, которые на нее высыпал тракторист, не заметивший ребенка, сообщает следственное... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:20

2021-03-31T12:20

2021-03-31T12:25

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Семилетняя девочка погибла на ферме в Кировской области под кучей опилок, которые на нее высыпал тракторист, не заметивший ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, семилетняя девочка пошла к родителям на работу на ферму. В это время рабочий фермы, управляя трактором, при помощи отвала сгребал опил в кучу и, не заметив девочку, завалил ее опилками, в результате чего она погибла. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Уголовное дело о гибели ребенка находится на контроле прокуратуры Кировской области.

https://ria.ru/20210304/kamaz-1599858397.html

кировская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия