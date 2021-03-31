Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210331/tpu-1603458673.html
Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили новый способ ускорения зажигания топлива из отходов углеобогащения. По словам авторов,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T03:00
2021-03-31T03:04
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603454044_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_1b27c5a3cfc240a6eac137c369f17a88.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили новый способ ускорения зажигания топлива из отходов углеобогащения. По словам авторов, разработанный метод стимулирует зажигание только в ходе использования топлива, обеспечивая его пожаробезопасное хранение. Результаты опубликованы в журнале Chinese Journal of Chemical Engineering.Сегодня в отвалах обогатительных фабрик угледобывающих регионов России накоплены миллионы тонн отходов, их пытаются использовать как топливо или применять в качестве наполнителей при производстве ряда стройматериалов. Однако, как отметили ученые, использование таких отходов в качестве топлива ограничивается сложностями с их зажиганием.Отходы углеобогащения содержат очень большое количество пустой породы в своем составе, поэтому для зажигания нужно тратить много энергии на прогрев негорючей минеральной части. Например, для того чтобы такие отходы загорелись, их нужно греть в три раза дольше, чем такого же размера порцию угольного концентрата при равных условиях, пояснили исследователи.Для решения этой проблемы ученые ТПУ предложили оптимизировать зажигание топлива за счет сверхтонкого дробления его капель при поглощении лазерных импульсов. По их словам, данный подход требует заметно меньших энергий импульсов, а также достаточно просто реализуется практически, в отличие от тривиального нагрева топлива в потоке лазерного излучения, который ранее предлагали, как их российские коллеги, так и китайские, турецкие и европейские исследователи.Непосредственный нагрев топлива лазерным излучением в широком диапазоне энергий импульсов не способен ускорить его зажигание при приемлемом уроне затрат. Как отметил исследователь, единственный эффективный механизм ускорения зажигания состоит в том, что вода, содержащаяся в приповерхностном слое, при попадании импульса мгновенно испаряется."Паровой микровзрыв разбивает маленькую каплю топлива на микроскопические фрагменты, которые загораются в печи значительно быстрее, чем большая капля. Если топливо распыляется в относительно холодной атмосфере (вне горячей зоны топки), то микрофрагментация происходит и при влажности в 30 процентов, но в раскаленной до 500-600°C печи нужно подавать либо более жидкую смесь, либо от воздействия лазерного излучения все станет зажигаться только хуже", — прокомментировал Егоров.В рамках исследования были использованы трубчатая муфельная печь, наносекундный импульсный лазер с энергией импульса до 200 мДж, высокоскоростная видеокамера с макро-оптикой для регистрации процесса взаимодействия импульса с топливом, а также оптическая микроскопия. Также ученые разработали оригинальное программное обеспечение, позволяющее синхронизировать все протекающие процессы в лаборатории."Проблема использования отходов лежит сейчас не только в плоскости энергетики, но и касается того, каким мы хотим оставить потомкам этот мир. А это, в свою очередь, означает, что некоторые усилия и затраты, которые придется понести при освоении работы с отходами, однозначно окупятся в будущем", — подчеркнул исследователь.В дальнейшем ученые планируют аналогичным образом рассмотреть возможность лазерной активации других видов водо-топливных смесей, приготовленных с использованием различных типов горючих промышленных отходов и низкосортных ископаемых топлив (торф, бурый уголь).
https://ria.ru/20210201/samarskiy-universitet-1595112391.html
https://ria.ru/20201210/tpu-1588428198.html
https://ria.ru/20210329/misis-1602966170.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603454044_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_1fa2bf4473d3aa6b7c45263c1a3b21dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет

Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива

03:00 31.03.2021 (обновлено: 03:04 31.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба ТПУСтенд для исследования процессов зажигания в лаборатории моделирования процессов тепло-массопереноса ТПУ
Стенд для исследования процессов зажигания в лаборатории моделирования процессов тепло-массопереноса ТПУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : пресс-служба ТПУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили новый способ ускорения зажигания топлива из отходов углеобогащения. По словам авторов, разработанный метод стимулирует зажигание только в ходе использования топлива, обеспечивая его пожаробезопасное хранение. Результаты опубликованы в журнале Chinese Journal of Chemical Engineering.
Сегодня в отвалах обогатительных фабрик угледобывающих регионов России накоплены миллионы тонн отходов, их пытаются использовать как топливо или применять в качестве наполнителей при производстве ряда стройматериалов. Однако, как отметили ученые, использование таких отходов в качестве топлива ограничивается сложностями с их зажиганием.
Отходы углеобогащения содержат очень большое количество пустой породы в своем составе, поэтому для зажигания нужно тратить много энергии на прогрев негорючей минеральной части. Например, для того чтобы такие отходы загорелись, их нужно греть в три раза дольше, чем такого же размера порцию угольного концентрата при равных условиях, пояснили исследователи.
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 09:00Наука
"Зеленое" горение: ученые поняли, как избавиться от выхлопов
Для решения этой проблемы ученые ТПУ предложили оптимизировать зажигание топлива за счет сверхтонкого дробления его капель при поглощении лазерных импульсов. По их словам, данный подход требует заметно меньших энергий импульсов, а также достаточно просто реализуется практически, в отличие от тривиального нагрева топлива в потоке лазерного излучения, который ранее предлагали, как их российские коллеги, так и китайские, турецкие и европейские исследователи.

"Серия экспериментов показала, что если обстреливать лазером топливо после того, как его уже вдули в раскаленную печь через форсунку, то пользы от облучения не будет. Поверхность маленькой капли водоугольной смеси в печи быстро сохнет, при этом лазер еще сильнее спекает ее, делая зажигание еще более затрудненным. Для того чтобы предложенный подход заработал, влажность топливной смеси должна быть около 60-70 процентов. Тогда она не успеет высохнуть ниже критического уровня", — рассказал научный сотрудник Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Роман Егоров.

Непосредственный нагрев топлива лазерным излучением в широком диапазоне энергий импульсов не способен ускорить его зажигание при приемлемом уроне затрат. Как отметил исследователь, единственный эффективный механизм ускорения зажигания состоит в том, что вода, содержащаяся в приповерхностном слое, при попадании импульса мгновенно испаряется.
Образец топливного элемента - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 03:00Наука
Ученые нашли способ продлить срок службы водородных топливных элементов
"Паровой микровзрыв разбивает маленькую каплю топлива на микроскопические фрагменты, которые загораются в печи значительно быстрее, чем большая капля. Если топливо распыляется в относительно холодной атмосфере (вне горячей зоны топки), то микрофрагментация происходит и при влажности в 30 процентов, но в раскаленной до 500-600°C печи нужно подавать либо более жидкую смесь, либо от воздействия лазерного излучения все станет зажигаться только хуже", — прокомментировал Егоров.
В рамках исследования были использованы трубчатая муфельная печь, наносекундный импульсный лазер с энергией импульса до 200 мДж, высокоскоростная видеокамера с макро-оптикой для регистрации процесса взаимодействия импульса с топливом, а также оптическая микроскопия. Также ученые разработали оригинальное программное обеспечение, позволяющее синхронизировать все протекающие процессы в лаборатории.
"Проблема использования отходов лежит сейчас не только в плоскости энергетики, но и касается того, каким мы хотим оставить потомкам этот мир. А это, в свою очередь, означает, что некоторые усилия и затраты, которые придется понести при освоении работы с отходами, однозначно окупятся в будущем", — подчеркнул исследователь.
В дальнейшем ученые планируют аналогичным образом рассмотреть возможность лазерной активации других видов водо-топливных смесей, приготовленных с использованием различных типов горючих промышленных отходов и низкосортных ископаемых топлив (торф, бурый уголь).
Образцы из сплава Mg-Si-Zn-Ca для испытаний переданные компании LG - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 09:00Наука
Новый сплав из России сделает системы охлаждения легче на треть
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТомский политехнический университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
Лента новостейМолния