В Красноярске ищут тело девочки, брошенной матерью-наркоманкой
15:15 31.03.2021 (обновлено: 15:33 31.03.2021)
КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Девочка, которую бросила в Красноярске мать-наркоманка, скорее всего, погибла, ее тело ищут в лесу, сообщает региональный главк СК РФ.
Ранее прокуратура региона сообщила, что начала проверку после пропажи девочки. По данным ведомства, в июле 2020 года 38-летняя женщина оставила свою пятилетнюю дочь с посторонними людьми в Красноярске, в дальнейшем судьбой ребенка не интересовалась.
По предварительным данным СК, 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, 16 сентября 2020 года оставила на попечении 42-летней подруги и ее 70-летней матери в Красноярске свою дочь и больше ее судьбой не интересовалась. Через какое-то время женщины с ребенком переехали в город Уяр, где видели девочку в последний раз. Мать ребенка в феврале 2021 года была задержана за незаконный оборот наркотиков. Находясь в СИЗО, в марте она написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери.
"Подруга и ее мать, допрошенные в рамках следствия, несколько раз меняли свои показания. Они указали место в лесном массиве, где они якобы закопали тело ребенка, но свою причастность к гибели девочки отрицают, говоря о том, что смертельные травмы она получила в результате несчастного случая", - говорится в сообщении.
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