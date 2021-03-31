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В Красноярске ищут тело девочки, брошенной матерью-наркоманкой
В Красноярске ищут тело девочки, брошенной матерью-наркоманкой
Девочка, которую бросила в Красноярске мать-наркоманка, скорее всего, погибла, ее тело ищут в лесу, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:15
2021-03-31T15:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
уяр
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Девочка, которую бросила в Красноярске мать-наркоманка, скорее всего, погибла, ее тело ищут в лесу, сообщает региональный главк СК РФ.Ранее прокуратура региона сообщила, что начала проверку после пропажи девочки. По данным ведомства, в июле 2020 года 38-летняя женщина оставила свою пятилетнюю дочь с посторонними людьми в Красноярске, в дальнейшем судьбой ребенка не интересовалась.По предварительным данным СК, 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, 16 сентября 2020 года оставила на попечении 42-летней подруги и ее 70-летней матери в Красноярске свою дочь и больше ее судьбой не интересовалась. Через какое-то время женщины с ребенком переехали в город Уяр, где видели девочку в последний раз. Мать ребенка в феврале 2021 года была задержана за незаконный оборот наркотиков. Находясь в СИЗО, в марте она написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери."Подруга и ее мать, допрошенные в рамках следствия, несколько раз меняли свои показания. Они указали место в лесном массиве, где они якобы закопали тело ребенка, но свою причастность к гибели девочки отрицают, говоря о том, что смертельные травмы она получила в результате несчастного случая", - говорится в сообщении.Тело девочки ищут в лесу. Возбуждено дело об убийстве малолетнего.
https://ria.ru/20210328/volgograd-1603190883.html
https://ria.ru/20210324/mladenets-1602602988.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), уяр, красноярск, происшествия

В Красноярске ищут тело девочки, брошенной матерью-наркоманкой

15:15 31.03.2021 (обновлено: 15:33 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Девочка, которую бросила в Красноярске мать-наркоманка, скорее всего, погибла, ее тело ищут в лесу, сообщает региональный главк СК РФ.
Ранее прокуратура региона сообщила, что начала проверку после пропажи девочки. По данным ведомства, в июле 2020 года 38-летняя женщина оставила свою пятилетнюю дочь с посторонними людьми в Красноярске, в дальнейшем судьбой ребенка не интересовалась.
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В Волгограде при сортировке мусора нашли тела младенцев, сообщил источник
По предварительным данным СК, 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, 16 сентября 2020 года оставила на попечении 42-летней подруги и ее 70-летней матери в Красноярске свою дочь и больше ее судьбой не интересовалась. Через какое-то время женщины с ребенком переехали в город Уяр, где видели девочку в последний раз. Мать ребенка в феврале 2021 года была задержана за незаконный оборот наркотиков. Находясь в СИЗО, в марте она написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери.
"Подруга и ее мать, допрошенные в рамках следствия, несколько раз меняли свои показания. Они указали место в лесном массиве, где они якобы закопали тело ребенка, но свою причастность к гибели девочки отрицают, говоря о том, что смертельные травмы она получила в результате несчастного случая", - говорится в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)УярКрасноярскПроисшествия
 
 
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