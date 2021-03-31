https://ria.ru/20210331/telo-1603639518.html

В Красноярске ищут тело девочки, брошенной матерью-наркоманкой

В Красноярске ищут тело девочки, брошенной матерью-наркоманкой

Девочка, которую бросила в Красноярске мать-наркоманка, скорее всего, погибла, ее тело ищут в лесу, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:15

2021-03-31T15:15

2021-03-31T15:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

уяр

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Девочка, которую бросила в Красноярске мать-наркоманка, скорее всего, погибла, ее тело ищут в лесу, сообщает региональный главк СК РФ.Ранее прокуратура региона сообщила, что начала проверку после пропажи девочки. По данным ведомства, в июле 2020 года 38-летняя женщина оставила свою пятилетнюю дочь с посторонними людьми в Красноярске, в дальнейшем судьбой ребенка не интересовалась.По предварительным данным СК, 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, 16 сентября 2020 года оставила на попечении 42-летней подруги и ее 70-летней матери в Красноярске свою дочь и больше ее судьбой не интересовалась. Через какое-то время женщины с ребенком переехали в город Уяр, где видели девочку в последний раз. Мать ребенка в феврале 2021 года была задержана за незаконный оборот наркотиков. Находясь в СИЗО, в марте она написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери."Подруга и ее мать, допрошенные в рамках следствия, несколько раз меняли свои показания. Они указали место в лесном массиве, где они якобы закопали тело ребенка, но свою причастность к гибели девочки отрицают, говоря о том, что смертельные травмы она получила в результате несчастного случая", - говорится в сообщении.Тело девочки ищут в лесу. Возбуждено дело об убийстве малолетнего.

https://ria.ru/20210328/volgograd-1603190883.html

https://ria.ru/20210324/mladenets-1602602988.html

россия

уяр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), уяр, красноярск, происшествия