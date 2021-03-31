https://ria.ru/20210331/telo-1603549540.html
Источники сообщили о состоянии тела мужчины, начавшего стрельбу в Мытищах
Источники сообщили о состоянии тела мужчины, начавшего стрельбу в Мытищах
Тело мужчины, найденное в доме после пожара в Мытищах, сильно обгорело, будет проведена экспертиза ДНК, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T00:46
2021-03-31T00:46
2021-03-31T02:49
стрельба в мытищах
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Тело мужчины, найденное в доме после пожара в Мытищах, сильно обгорело, будет проведена экспертиза ДНК, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По информации регионального ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.
https://ria.ru/20210330/strelba-1603525927.html
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стрельба в мытищах, россия, гумвд, омон россии, москва, мытищи, происшествия