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Источники сообщили о состоянии тела мужчины, начавшего стрельбу в Мытищах
Источники сообщили о состоянии тела мужчины, начавшего стрельбу в Мытищах
Тело мужчины, найденное в доме после пожара в Мытищах, сильно обгорело, будет проведена экспертиза ДНК, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T00:46
2021-03-31T02:49
стрельба в мытищах
россия
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омон россии
москва
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Тело мужчины, найденное в доме после пожара в Мытищах, сильно обгорело, будет проведена экспертиза ДНК, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По информации регионального ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.
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стрельба в мытищах, россия, гумвд, омон россии, москва, мытищи, происшествия

Источники сообщили о состоянии тела мужчины, начавшего стрельбу в Мытищах

00:46 31.03.2021 (обновлено: 02:49 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов
Возгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Тело мужчины, найденное в доме после пожара в Мытищах, сильно обгорело, будет проведена экспертиза ДНК, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Нашли сильно обгоревшее тело, будут проводить экспертизу ДНК", - сообщил собеседник агентства.
По информации регионального ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.
Сотрудники СОБР на месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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Что известно о мужчине, устроившем стрельбу в Мытищах
 
Стрельба в МытищахРоссияГУМВДОМОН РоссииМоскваМытищиПроисшествия
 
 
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