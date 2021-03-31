https://ria.ru/20210331/tanzaniya-1603650870.html

Газета в Танзании по ошибке сообщила о смерти действующего президента

Газета в Танзании по ошибке сообщила о смерти действующего президента

Ряд сотрудников танзанийской газеты Daily News отстранен от работы за публикацию соболезнований по поводу кончины главы государства, в соответствующем материале РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:01

2021-03-31T16:01

2021-03-31T16:01

танзания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603417923_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d0f71a07d486666647eb9ba86a2238f.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ряд сотрудников танзанийской газеты Daily News отстранен от работы за публикацию соболезнований по поводу кончины главы государства, в соответствующем материале по ошибке указано имя действующего президента Самии Сулуху Хассан, сообщают западные СМИ.По данным компании-издателя Tanzania Standard Newspapers (TSN), решение об отстранении сотрудников от работы было принято потому, что они "не заметили и не исправили" рекламную публикацию, в которой должны были содержаться поздравления Хассан с инаугурацией. Однако, по данным западных СМИ и распространившимся в соцсетях фотографиям публикации, сообщение содержало "соболезнования в связи со смертью" Хассан вместе с информацией о ее недавней инаугурации.Самиа Сулуху Хассан была приведена к присяге в качестве шестого президента Танзании 19 марта после смерти предыдущего главы государства Джона Магуфули. Она стала первым президентом-женщиной в истории Танзании.

https://ria.ru/20210330/tanzaniya-1603414911.html

танзания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танзания, в мире