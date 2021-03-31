https://ria.ru/20210331/tanzaniya-1603650870.html
Газета в Танзании по ошибке сообщила о смерти действующего президента
Газета в Танзании по ошибке сообщила о смерти действующего президента
Ряд сотрудников танзанийской газеты Daily News отстранен от работы за публикацию соболезнований по поводу кончины главы государства, в соответствующем материале РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:01
2021-03-31T16:01
2021-03-31T16:01
танзания
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ряд сотрудников танзанийской газеты Daily News отстранен от работы за публикацию соболезнований по поводу кончины главы государства, в соответствующем материале по ошибке указано имя действующего президента Самии Сулуху Хассан, сообщают западные СМИ.По данным компании-издателя Tanzania Standard Newspapers (TSN), решение об отстранении сотрудников от работы было принято потому, что они "не заметили и не исправили" рекламную публикацию, в которой должны были содержаться поздравления Хассан с инаугурацией. Однако, по данным западных СМИ и распространившимся в соцсетях фотографиям публикации, сообщение содержало "соболезнования в связи со смертью" Хассан вместе с информацией о ее недавней инаугурации.Самиа Сулуху Хассан была приведена к присяге в качестве шестого президента Танзании 19 марта после смерти предыдущего главы государства Джона Магуфули. Она стала первым президентом-женщиной в истории Танзании.
https://ria.ru/20210330/tanzaniya-1603414911.html
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танзания, в мире
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ряд сотрудников танзанийской газеты Daily News отстранен от работы за публикацию соболезнований по поводу кончины главы государства, в соответствующем материале по ошибке указано имя действующего президента Самии Сулуху Хассан, сообщают западные СМИ.
По данным компании-издателя Tanzania Standard Newspapers (TSN), решение об отстранении сотрудников от работы было принято потому, что они "не заметили и не исправили" рекламную публикацию, в которой должны были содержаться поздравления Хассан с инаугурацией. Однако, по данным западных СМИ и распространившимся в соцсетях фотографиям публикации, сообщение содержало "соболезнования в связи со смертью" Хассан вместе с информацией о ее недавней инаугурации.
"Руководство Tanzania Standard Newspapers отстранило исполняющего обязанности руководителя рекламного отдела Аниту Шайо, руководителя приемной и клиентской службы Раджаба Джуму Мохаммеда с 29 марта 2021 года до выяснения их ошибки в обеспечении контроля качества рекламы, публикующейся в газетах компании. Руководство также разрывает контракт с внештатным сотрудником по продажам Ламеком Сэмсоном", - говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.
Самиа Сулуху Хассан была приведена к присяге в качестве шестого президента Танзании
19 марта после смерти предыдущего главы государства Джона Магуфули
. Она стала первым президентом-женщиной в истории Танзании.