https://ria.ru/20210331/sud-1603667124.html

Суд вынес приговор убийце главы стройуправления МВД России

Суд вынес приговор убийце главы стройуправления МВД России

Суд в Москве приговорил к 15,5 годам Юрия Гуйву за убийство гендиректора ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:01

2021-03-31T17:01

2021-03-31T17:01

ирина волк

генеральная прокуратура рф

владимир богданов

польша

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 15,5 годам Юрия Гуйву за убийство гендиректора ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Ранее о выдаче Польшей гражданина Украины Юрия Гуйвы, обвиняемого в убийстве главы стройуправления МВД Николая Волкова в марте 2017 года на Осенней улице в Москве, сообщала официальный представитель министерства Ирина Волк.Отмечается, что суд приговорил Гуйву "к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима". Приговор в законную силу не вступил.Согласно версии следствия, в начале 2017 года бизнесмен предложил своему знакомому Владимиру Богданову за деньги организовать убийство руководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ" для хищения интересующих его финансовых документов. Договорившись с заказчиком о плате в 3 миллиона рублей, Богданов организовал и спланировал преступление. С этой целью он привлек в качестве соучастника Гуйву, и тот 27 марта отобрал у потерпевшего портфель с документами и застрелил его.Богданов был осужден в 2019 году, приговор вступил в законную силу. По данным базы Кунцевского районного суда, он получил 10 лет колонии.ФГУП входит в систему центрального аппарата МВД России. Проводит ремонтные и монтажные работы, а также строительство жилых и нежилых помещений по всей стране.

https://ria.ru/20200605/1572539600.html

польша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, генеральная прокуратура рф, владимир богданов, польша, москва, происшествия