Суд вынес приговор убийце главы стройуправления МВД России
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 15,5 годам Юрия Гуйву за убийство гендиректора ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Ранее о выдаче Польшей гражданина Украины Юрия Гуйвы, обвиняемого в убийстве главы стройуправления МВД Николая Волкова в марте 2017 года на Осенней улице в Москве, сообщала официальный представитель министерства Ирина Волк.
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"Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина иностранного государства Юрия Гуйвы. Он признан виновным в совершении преступления… убийство, совершенное организованной группой по найму, разбой, незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд приговорил Гуйву "к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима". Приговор в законную силу не вступил.
Согласно версии следствия, в начале 2017 года бизнесмен предложил своему знакомому Владимиру Богданову за деньги организовать убийство руководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ" для хищения интересующих его финансовых документов. Договорившись с заказчиком о плате в 3 миллиона рублей, Богданов организовал и спланировал преступление. С этой целью он привлек в качестве соучастника Гуйву, и тот 27 марта отобрал у потерпевшего портфель с документами и застрелил его.
Богданов был осужден в 2019 году, приговор вступил в законную силу. По данным базы Кунцевского районного суда, он получил 10 лет колонии.
ФГУП входит в систему центрального аппарата МВД России. Проводит ремонтные и монтажные работы, а также строительство жилых и нежилых помещений по всей стране.