Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/sud-1603574372.html
В Литве россиянину Мелю продлили срок лишения свободы на десять лет
В Литве россиянину Мелю продлили срок лишения свободы на десять лет
Апелляционный суд Литвы в среду объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю до 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года, сообщило во... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:36
2021-03-31T11:20
юрий мель
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_0:55:3073:1784_1920x0_80_0_0_f74899539f210e27e32c6d643d7d2ada.jpg
ВИЛЬНЮС, 31 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Литвы в среду объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю до 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года, сообщило во время трансляции заседания в прямом эфире литовское радио."Судьи изменили приговор единственному осужденному Юрию Мелису, арестованному до сих пор с 2014 года,... на 10 лет", - говорится в сообщении.Реальный срок в 7 лет лишения свободы по этому делу отбыл только отставной полковник Юрий Мель, которого арестовали во время частной поездки в Литву в 2014 году и осудили в марте прошлого года Вильнюсским окружным судом по обвинениям в преступлениях против человечества и военных преступлениях.По словам адвоката Меля Галины Кардановской, ее подзащитный уже отбыл наказание, но по требованию прокуратуры 12 марта его задержали еще на 20 дней.Прокуратура требовала продление срока Мелю, считая, что наказание в виде семи лет лишения свободы было "мягким".Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан РФ. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.
https://ria.ru/20210330/sud-1603542449.html
https://ria.ru/20210312/mel-1600915003.html
https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_abf55d399f8dc35ae0e59a9278fdd42b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий мель, литва

В Литве россиянину Мелю продлили срок лишения свободы на десять лет

10:36 31.03.2021 (обновлено: 11:20 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 31 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Литвы в среду объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю до 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года, сообщило во время трансляции заседания в прямом эфире литовское радио.
"Судьи изменили приговор единственному осужденному Юрию Мелису, арестованному до сих пор с 2014 года,... на 10 лет", - говорится в сообщении.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 23:08
В США россиянин Никитин признал вину в нарушении экспортного контроля
Реальный срок в 7 лет лишения свободы по этому делу отбыл только отставной полковник Юрий Мель, которого арестовали во время частной поездки в Литву в 2014 году и осудили в марте прошлого года Вильнюсским окружным судом по обвинениям в преступлениях против человечества и военных преступлениях.
По словам адвоката Меля Галины Кардановской, ее подзащитный уже отбыл наказание, но по требованию прокуратуры 12 марта его задержали еще на 20 дней.
Прокуратура требовала продление срока Мелю, считая, что наказание в виде семи лет лишения свободы было "мягким".
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 12:38
МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан РФ. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.
Грузинский полицейский - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 11:27
В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
 
Юрий МельЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
Лента новостейМолния