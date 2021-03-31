https://ria.ru/20210331/sud-1603574372.html

В Литве россиянину Мелю продлили срок лишения свободы на десять лет

В Литве россиянину Мелю продлили срок лишения свободы на десять лет

Апелляционный суд Литвы в среду объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю до 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года, сообщило во... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:36

2021-03-31T10:36

2021-03-31T11:20

юрий мель

литва

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ВИЛЬНЮС, 31 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Литвы в среду объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю до 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года, сообщило во время трансляции заседания в прямом эфире литовское радио."Судьи изменили приговор единственному осужденному Юрию Мелису, арестованному до сих пор с 2014 года,... на 10 лет", - говорится в сообщении.Реальный срок в 7 лет лишения свободы по этому делу отбыл только отставной полковник Юрий Мель, которого арестовали во время частной поездки в Литву в 2014 году и осудили в марте прошлого года Вильнюсским окружным судом по обвинениям в преступлениях против человечества и военных преступлениях.По словам адвоката Меля Галины Кардановской, ее подзащитный уже отбыл наказание, но по требованию прокуратуры 12 марта его задержали еще на 20 дней.Прокуратура требовала продление срока Мелю, считая, что наказание в виде семи лет лишения свободы было "мягким".Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан РФ. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.

https://ria.ru/20210330/sud-1603542449.html

https://ria.ru/20210312/mel-1600915003.html

https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html

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юрий мель, литва