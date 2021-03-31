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https://ria.ru/20210331/su-35-1603583705.html
Military Watch назвал преимущества Су-35 перед американским F-22
Military Watch назвал преимущества Су-35 перед американским F-22
Известный англоязычный военный журнал Military Watch рассказал, в чем российский истребитель поколения 4++ Су-35 превосходит американский самолет 5-го поколения РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:19
2021-03-31T11:19
су-35с
f-22
су-27
китай
турция
сирия
технологии
безопасность
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Известный англоязычный военный журнал Military Watch рассказал, в чем российский истребитель поколения 4++ Су-35 превосходит американский самолет 5-го поколения F-22 Raptor.Как отмечает издание, на сегодняшний день Су-35 имеет мало конкурентов среди истребителей в мире за счет своей маневренности, дальности, боевой нагрузки, систем радиоэлектронной борьбы."Кроме усиленных возможностей по борьбе с воздушными целями, по сравнению с остальными самолетами линейки Су-27, истребитель Су-35 также получил существенно улучшенные характеристики для нанесения ударов по наземным и морским целям. Все это делает Су-35 довольно универсальным многоцелевым самолетом, в то время как F-22 или оригинальный Су-27 более специализированы", - считают эксперты журнала.Military Watch отмечает, что Су-35 способен нести до шести сверхзвуковых ракет Х-31 класса "воздух-поверхность", которые могут использоваться для нанесения ударов как по наземным, так и под надводным целям, а также существуют в варианте для уничтожения радиолокационных станций противника. По мнению журнала, такое вооружение в сочетании с возможностями бортового радиоэлектронного оборудования делает Су-35 эффективным против системы ПВО противника, а с появлением ракет Х-35 также повысились возможности по уничтожению морских целей.Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С. Такие истребители применялись в ходе антитеррористической операции в Сирии.Су-35 востребован на международном рынке - в частности, партию таких самолетов купил Китай. Еще целый ряд стран рассматривают возможность его покупки, в том числе Турция.
https://ria.ru/20210311/istrebitel-1600736955.html
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китай
турция
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су-35с, f-22, су-27, китай, турция, сирия, технологии, безопасность

Military Watch назвал преимущества Су-35 перед американским F-22

11:19 31.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМногоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Известный англоязычный военный журнал Military Watch рассказал, в чем российский истребитель поколения 4++ Су-35 превосходит американский самолет 5-го поколения F-22 Raptor.
Как отмечает издание, на сегодняшний день Су-35 имеет мало конкурентов среди истребителей в мире за счет своей маневренности, дальности, боевой нагрузки, систем радиоэлектронной борьбы.
Истребители Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 12:09
Турция не исключила покупки российских истребителей Су-35 и Су-57
"Кроме усиленных возможностей по борьбе с воздушными целями, по сравнению с остальными самолетами линейки Су-27, истребитель Су-35 также получил существенно улучшенные характеристики для нанесения ударов по наземным и морским целям. Все это делает Су-35 довольно универсальным многоцелевым самолетом, в то время как F-22 или оригинальный Су-27 более специализированы", - считают эксперты журнала.
Military Watch отмечает, что Су-35 способен нести до шести сверхзвуковых ракет Х-31 класса "воздух-поверхность", которые могут использоваться для нанесения ударов как по наземным, так и под надводным целям, а также существуют в варианте для уничтожения радиолокационных станций противника. По мнению журнала, такое вооружение в сочетании с возможностями бортового радиоэлектронного оборудования делает Су-35 эффективным против системы ПВО противника, а с появлением ракет Х-35 также повысились возможности по уничтожению морских целей.
Истребитель Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 02:38
В США признали красоту российского истребителя Су-35
Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С. Такие истребители применялись в ходе антитеррористической операции в Сирии.
Су-35 востребован на международном рынке - в частности, партию таких самолетов купил Китай. Еще целый ряд стран рассматривают возможность его покупки, в том числе Турция.
 
Су-35СF-22Су-27КитайТурцияСирияТехнологииБезопасность
 
 
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