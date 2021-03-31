https://ria.ru/20210331/student-1603598323.html
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 16-летнего студента
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 16-летнего студента
Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве подростка в городском округе Солнечногорск, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:24
2021-03-31T12:24
2021-03-31T12:25
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве подростка в городском округе Солнечногорск, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Как сообщалось накануне, на пустыре в Солнечногорске нашли зарезанным 16-летнего студента из Москвы, было возбуждено уголовное дело об убийстве.По данным следствия, в ночь на 30 марта подозреваемые пили в квартире в компании потерпевшего и их знакомой. Позже мужчины и подросток ушли. На улице между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемые нанесли подростку множественные ножевые ранения. Он скончался на месте, мужчины скрылись.
https://ria.ru/20210329/shampur-1603336774.html
московская область (подмосковье)
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия