https://ria.ru/20210331/student-1603598323.html

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 16-летнего студента

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 16-летнего студента

Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве подростка в городском округе Солнечногорск, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:24

2021-03-31T12:24

2021-03-31T12:25

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве подростка в городском округе Солнечногорск, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Как сообщалось накануне, на пустыре в Солнечногорске нашли зарезанным 16-летнего студента из Москвы, было возбуждено уголовное дело об убийстве.По данным следствия, в ночь на 30 марта подозреваемые пили в квартире в компании потерпевшего и их знакомой. Позже мужчины и подросток ушли. На улице между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемые нанесли подростку множественные ножевые ранения. Он скончался на месте, мужчины скрылись.

https://ria.ru/20210329/shampur-1603336774.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия