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В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 16-летнего студента
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 16-летнего студента
Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве подростка в городском округе Солнечногорск, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:24
2021-03-31T12:25
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве подростка в городском округе Солнечногорск, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Как сообщалось накануне, на пустыре в Солнечногорске нашли зарезанным 16-летнего студента из Москвы, было возбуждено уголовное дело об убийстве.По данным следствия, в ночь на 30 марта подозреваемые пили в квартире в компании потерпевшего и их знакомой. Позже мужчины и подросток ушли. На улице между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемые нанесли подростку множественные ножевые ранения. Он скончался на месте, мужчины скрылись.
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 16-летнего студента

12:24 31.03.2021 (обновлено: 12:25 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве подростка в городском округе Солнечногорск, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Как сообщалось накануне, на пустыре в Солнечногорске нашли зарезанным 16-летнего студента из Москвы, было возбуждено уголовное дело об убийстве.
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"Задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 16-летнего московского студента", - сказала Врадий.
По данным следствия, в ночь на 30 марта подозреваемые пили в квартире в компании потерпевшего и их знакомой. Позже мужчины и подросток ушли. На улице между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемые нанесли подростку множественные ножевые ранения. Он скончался на месте, мужчины скрылись.
"В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Врадий.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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