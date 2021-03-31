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https://ria.ru/20210331/strizhenova-1603716560.html
Стриженова расплакалась после обращения к ней Шейнина в прямом эфире
Стриженова расплакалась после обращения к ней Шейнина в прямом эфире
Телеведущая Екатерина Стриженова, госпитализированная после падения во время съемок программы на Первом канале, отреагировала на обращение к ней в прямом эфире... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T23:13
2021-03-31T23:53
артем шейнин
екатерина стриженова
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова, госпитализированная после падения во время съемок программы на Первом канале, отреагировала на обращение к ней в прямом эфире соведущего Артема Шейнина.Во время эфира он прервал речь о международной политике и обратился к коллеге."Катенька, дорогая, не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела. Будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим", — заявил телеведущий.Позже Стриженова разместила в своем аккаунте в Instagram фрагмент выпуска и призналась, что не смогла сдержать слез. "Артем, привет получила, утираю слезы, спасибо", — написала она.Ранее ведущая рассказала, что ее прооперировали и сделали первую перевязку. На скрипке, по словам медиков, она уже играть не будет, а вот на пианино — сможет.
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артем шейнин, екатерина стриженова, общество

Стриженова расплакалась после обращения к ней Шейнина в прямом эфире

23:13 31.03.2021 (обновлено: 23:53 31.03.2021)
 
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 Артем Шейнин - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова, госпитализированная после падения во время съемок программы на Первом канале, отреагировала на обращение к ней в прямом эфире соведущего Артема Шейнина.
Во время эфира он прервал речь о международной политике и обратился к коллеге.
"Катенька, дорогая, не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела. Будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим", — заявил телеведущий.
Позже Стриженова разместила в своем аккаунте в Instagram фрагмент выпуска и призналась, что не смогла сдержать слез.
"Артем, привет получила, утираю слезы, спасибо", — написала она.
Ранее ведущая рассказала, что ее прооперировали и сделали первую перевязку. На скрипке, по словам медиков, она уже играть не будет, а вот на пианино — сможет.
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 16:29
Соведущий Стриженовой ответил, найдут ли ей замену после падения в эфире
 
Артем ШейнинЕкатерина СтриженоваОбщество
 
 
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