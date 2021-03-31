https://ria.ru/20210331/strizhenova-1603716560.html
Стриженова расплакалась после обращения к ней Шейнина в прямом эфире
Стриженова расплакалась после обращения к ней Шейнина в прямом эфире
Телеведущая Екатерина Стриженова, госпитализированная после падения во время съемок программы на Первом канале, отреагировала на обращение к ней в прямом эфире... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T23:13
2021-03-31T23:13
2021-03-31T23:53
артем шейнин
екатерина стриженова
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова, госпитализированная после падения во время съемок программы на Первом канале, отреагировала на обращение к ней в прямом эфире соведущего Артема Шейнина.Во время эфира он прервал речь о международной политике и обратился к коллеге."Катенька, дорогая, не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела. Будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим", — заявил телеведущий.Позже Стриженова разместила в своем аккаунте в Instagram фрагмент выпуска и призналась, что не смогла сдержать слез. "Артем, привет получила, утираю слезы, спасибо", — написала она.Ранее ведущая рассказала, что ее прооперировали и сделали первую перевязку. На скрипке, по словам медиков, она уже играть не будет, а вот на пианино — сможет.
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артем шейнин, екатерина стриженова, общество
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Телеведущая Екатерина Стриженова
, госпитализированная после падения во время съемок программы на Первом канале
, отреагировала на обращение к ней в прямом эфире соведущего Артема Шейнина
.
Во время эфира он прервал речь о международной политике и обратился к коллеге.
"Катенька, дорогая, не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела. Будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим", — заявил телеведущий.
Позже Стриженова разместила в своем аккаунте в Instagram
фрагмент выпуска и призналась, что не смогла сдержать слез.
"Артем, привет получила, утираю слезы, спасибо", — написала она.
Ранее ведущая рассказала, что ее прооперировали и сделали первую перевязку. На скрипке, по словам медиков, она уже играть не будет, а вот на пианино — сможет.