https://ria.ru/20210331/strizhenova-1603716560.html

Стриженова расплакалась после обращения к ней Шейнина в прямом эфире

Стриженова расплакалась после обращения к ней Шейнина в прямом эфире

Телеведущая Екатерина Стриженова, госпитализированная после падения во время съемок программы на Первом канале, отреагировала на обращение к ней в прямом эфире... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T23:13

2021-03-31T23:13

2021-03-31T23:53

артем шейнин

екатерина стриженова

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова, госпитализированная после падения во время съемок программы на Первом канале, отреагировала на обращение к ней в прямом эфире соведущего Артема Шейнина.Во время эфира он прервал речь о международной политике и обратился к коллеге."Катенька, дорогая, не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела. Будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим", — заявил телеведущий.Позже Стриженова разместила в своем аккаунте в Instagram фрагмент выпуска и призналась, что не смогла сдержать слез. "Артем, привет получила, утираю слезы, спасибо", — написала она.Ранее ведущая рассказала, что ее прооперировали и сделали первую перевязку. На скрипке, по словам медиков, она уже играть не будет, а вот на пианино — сможет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/strizhenova-1603482173.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем шейнин, екатерина стриженова, общество