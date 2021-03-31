Пермячке дали 1,5 года условно за ложное заявление об изнасиловании
ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Жительницу Пермского края, которая для привлечения внимания мужчины заявила в полицию об изнасиловании неизвестными, суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
По данным суда и следствия, осенью 2020 года 26-летняя женщина в состоянии опьянения обратилась в отдел полиции в поселке Углеуральский, сообщив, что двое неизвестных жителей напали на нее в подъезде и изнасиловали. В подтверждение своих слов заявительница продемонстрировала собственную разорванную одежду, которую, как выяснилось позднее, она сама изрезала ножом. Через некоторое время женщина призналась, что таким образом хотела привлечь к себе внимание мужчины, а нападения и изнасилования не было.
"Жительница поселка Углеуральский города Губаха признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор уже вступил в законную силу.