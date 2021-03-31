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Пермячке дали 1,5 года условно за ложное заявление об изнасиловании
Пермячке дали 1,5 года условно за ложное заявление об изнасиловании
Жительницу Пермского края, которая для привлечения внимания мужчины заявила в полицию об изнасиловании неизвестными, суд приговорил к полутора годам лишения... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:55
2021-03-31T16:55
россия
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Жительницу Пермского края, которая для привлечения внимания мужчины заявила в полицию об изнасиловании неизвестными, суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.По данным суда и следствия, осенью 2020 года 26-летняя женщина в состоянии опьянения обратилась в отдел полиции в поселке Углеуральский, сообщив, что двое неизвестных жителей напали на нее в подъезде и изнасиловали. В подтверждение своих слов заявительница продемонстрировала собственную разорванную одежду, которую, как выяснилось позднее, она сама изрезала ножом. Через некоторое время женщина призналась, что таким образом хотела привлечь к себе внимание мужчины, а нападения и изнасилования не было.Уточняется, что приговор уже вступил в законную силу.
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россия, пермский край, происшествия

Пермячке дали 1,5 года условно за ложное заявление об изнасиловании

16:55 31.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Жительницу Пермского края, которая для привлечения внимания мужчины заявила в полицию об изнасиловании неизвестными, суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
По данным суда и следствия, осенью 2020 года 26-летняя женщина в состоянии опьянения обратилась в отдел полиции в поселке Углеуральский, сообщив, что двое неизвестных жителей напали на нее в подъезде и изнасиловали. В подтверждение своих слов заявительница продемонстрировала собственную разорванную одежду, которую, как выяснилось позднее, она сама изрезала ножом. Через некоторое время женщина призналась, что таким образом хотела привлечь к себе внимание мужчины, а нападения и изнасилования не было.
"Жительница поселка Углеуральский города Губаха признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор уже вступил в законную силу.
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