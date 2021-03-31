https://ria.ru/20210331/srok-1603665606.html

Пермячке дали 1,5 года условно за ложное заявление об изнасиловании

Пермячке дали 1,5 года условно за ложное заявление об изнасиловании

Жительницу Пермского края, которая для привлечения внимания мужчины заявила в полицию об изнасиловании неизвестными, суд приговорил к полутора годам лишения... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:55

2021-03-31T16:55

2021-03-31T16:55

россия

пермский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Жительницу Пермского края, которая для привлечения внимания мужчины заявила в полицию об изнасиловании неизвестными, суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.По данным суда и следствия, осенью 2020 года 26-летняя женщина в состоянии опьянения обратилась в отдел полиции в поселке Углеуральский, сообщив, что двое неизвестных жителей напали на нее в подъезде и изнасиловали. В подтверждение своих слов заявительница продемонстрировала собственную разорванную одежду, которую, как выяснилось позднее, она сама изрезала ножом. Через некоторое время женщина призналась, что таким образом хотела привлечь к себе внимание мужчины, а нападения и изнасилования не было.Уточняется, что приговор уже вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210322/yakutiya-1602311607.html

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пермский край, происшествия