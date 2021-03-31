https://ria.ru/20210331/sputnik-v-1603555780.html
В Бразилии произвели пилотную партию вакцины "Спутник V"
В Бразилии произвели пилотную партию вакцины "Спутник V"
Бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она будет отправлена в... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T06:33
2021-03-31T06:33
2021-03-31T06:33
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
москва
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601216794_0:116:3008:1808_1920x0_80_0_0_b91d0b51c22f34190f70b6c4de579ebf.jpg
МЕХИКО, 31 мар - РИА Новости. Бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она будет отправлена в Москву для сертификации, сообщили в российском посольства в Бразилии.BTHEK Biotecnologia входит в компанию União Química, которая выступает бразильским партнером Российского фонда прямых инвестиций. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" началось 13 января.Повторная заявка на одобрение экстренного использования российской вакцины против коронавируса в Бразилии находится на рассмотрении местного регулятора Anvisa.В настоящий момент в Бразилии применяются две вакцины от коронавируса: китайская Coronavac, которая производится в партнерстве с институтом Бутантан, и AstraZeneca. Поставки препарата от Pfizer, который также получил одобрение Anvisa, запланированы на апрель.Бразилия является одним из мировых лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным, в стране заразились более 12,6 миллиона человек, скончались от осложнений заболевания более 317 тысяч бразильцев.
https://ria.ru/20210331/sputnik-v-1603548468.html
россия
москва
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601216794_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_d47b65d37f69767910fed800ba88f92a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , москва, бразилия, в мире