https://ria.ru/20210331/sputnik-v-1603555780.html

В Бразилии произвели пилотную партию вакцины "Спутник V"

В Бразилии произвели пилотную партию вакцины "Спутник V"

Бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она будет отправлена в... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T06:33

2021-03-31T06:33

2021-03-31T06:33

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

москва

бразилия

в мире

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МЕХИКО, 31 мар - РИА Новости. Бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она будет отправлена в Москву для сертификации, сообщили в российском посольства в Бразилии.BTHEK Biotecnologia входит в компанию União Química, которая выступает бразильским партнером Российского фонда прямых инвестиций. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" началось 13 января.Повторная заявка на одобрение экстренного использования российской вакцины против коронавируса в Бразилии находится на рассмотрении местного регулятора Anvisa.В настоящий момент в Бразилии применяются две вакцины от коронавируса: китайская Coronavac, которая производится в партнерстве с институтом Бутантан, и AstraZeneca. Поставки препарата от Pfizer, который также получил одобрение Anvisa, запланированы на апрель.Бразилия является одним из мировых лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным, в стране заразились более 12,6 миллиона человек, скончались от осложнений заболевания более 317 тысяч бразильцев.

https://ria.ru/20210331/sputnik-v-1603548468.html

россия

москва

бразилия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , москва, бразилия, в мире