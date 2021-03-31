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В Бразилии произвели пилотную партию вакцины "Спутник V"
В Бразилии произвели пилотную партию вакцины "Спутник V"
Бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она будет отправлена в... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T06:33
2021-03-31T06:33
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
москва
бразилия
в мире
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МЕХИКО, 31 мар - РИА Новости. Бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она будет отправлена в Москву для сертификации, сообщили в российском посольства в Бразилии.BTHEK Biotecnologia входит в компанию União Química, которая выступает бразильским партнером Российского фонда прямых инвестиций. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" началось 13 января.Повторная заявка на одобрение экстренного использования российской вакцины против коронавируса в Бразилии находится на рассмотрении местного регулятора Anvisa.В настоящий момент в Бразилии применяются две вакцины от коронавируса: китайская Coronavac, которая производится в партнерстве с институтом Бутантан, и AstraZeneca. Поставки препарата от Pfizer, который также получил одобрение Anvisa, запланированы на апрель.Бразилия является одним из мировых лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным, в стране заразились более 12,6 миллиона человек, скончались от осложнений заболевания более 317 тысяч бразильцев.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , москва, бразилия, в мире

В Бразилии произвели пилотную партию вакцины "Спутник V"

06:33 31.03.2021
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация "Спутником V" в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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МЕХИКО, 31 мар - РИА Новости. Бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она будет отправлена в Москву для сертификации, сообщили в российском посольства в Бразилии.
"30 марта посол России Алексей Лабецкий посетил BTHEK Biotecnologia, где только что изготовлена ​​пилотная партия компонентов вакцины "Спутник V", которая будет отправлена ​​в Москву для сертификации и проверки, в том числе в институте Гамалеи", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
BTHEK Biotecnologia входит в компанию União Química, которая выступает бразильским партнером Российского фонда прямых инвестиций. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" началось 13 января.
Повторная заявка на одобрение экстренного использования российской вакцины против коронавируса в Бразилии находится на рассмотрении местного регулятора Anvisa.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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В настоящий момент в Бразилии применяются две вакцины от коронавируса: китайская Coronavac, которая производится в партнерстве с институтом Бутантан, и AstraZeneca. Поставки препарата от Pfizer, который также получил одобрение Anvisa, запланированы на апрель.
Бразилия является одним из мировых лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным, в стране заразились более 12,6 миллиона человек, скончались от осложнений заболевания более 317 тысяч бразильцев.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaМоскваБразилияВ мире
 
 
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