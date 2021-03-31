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В Германии рассказали подробности изучения вакцины "Спутник V"
В Германии рассказали подробности изучения вакцины "Спутник V"
Лидеры РФ, ФРГ и Франции констатировали в ходе видеоконференции во вторник, что вакцина "Спутник V" проходит стандартную проверку в европейском лекарственном... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T00:31
2021-03-31T00:31
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
эммануэль макрон
ангела меркель
владимир путин
франция
германия
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Лидеры РФ, ФРГ и Франции констатировали в ходе видеоконференции во вторник, что вакцина "Спутник V" проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА), сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во вторник провели видеовстречу, на которой в том числе обсудили объединение усилий в борьбе с коронавирусом. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в разговоре были затронуты, в частности, перспективы регистрации в ЕС российской вакцины "Спутник V" и возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС."Канцлер ФРГ (Ангела Меркель), французский президент (Эммануэль Макрон) и российский президент (Владимир Путин) обсудили ситуацию с пандемией и в этой связи возможности для сотрудничества в сфере вакцин в зависимости от оценки (российской вакцины) "Спутник V" европейским лекарственным агентством. Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам", - говорится в сообщении.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, эммануэль макрон, ангела меркель, владимир путин, франция, германия, берлин (город), в мире

В Германии рассказали подробности изучения вакцины "Спутник V"

00:31 31.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Лидеры РФ, ФРГ и Франции констатировали в ходе видеоконференции во вторник, что вакцина "Спутник V" проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА), сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.
Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во вторник провели видеовстречу, на которой в том числе обсудили объединение усилий в борьбе с коронавирусом. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в разговоре были затронуты, в частности, перспективы регистрации в ЕС российской вакцины "Спутник V" и возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС.
"Канцлер ФРГ (Ангела Меркель), французский президент (Эммануэль Макрон) и российский президент (Владимир Путин) обсудили ситуацию с пандемией и в этой связи возможности для сотрудничества в сфере вакцин в зависимости от оценки (российской вакцины) "Спутник V" европейским лекарственным агентством. Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам", - говорится в сообщении.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 21:24
Le Monde заявила о расколе Европы из-за "Спутника V"
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЭммануэль МакронАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияБерлин (город)В мире
 
 
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