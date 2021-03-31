https://ria.ru/20210331/sputnik-v-1603548468.html

В Германии рассказали подробности изучения вакцины "Спутник V"

В Германии рассказали подробности изучения вакцины "Спутник V"

Лидеры РФ, ФРГ и Франции констатировали в ходе видеоконференции во вторник, что вакцина "Спутник V" проходит стандартную проверку в европейском лекарственном... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T00:31

2021-03-31T00:31

2021-03-31T00:31

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

эммануэль макрон

ангела меркель

владимир путин

франция

германия

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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Лидеры РФ, ФРГ и Франции констатировали в ходе видеоконференции во вторник, что вакцина "Спутник V" проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА), сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во вторник провели видеовстречу, на которой в том числе обсудили объединение усилий в борьбе с коронавирусом. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в разговоре были затронуты, в частности, перспективы регистрации в ЕС российской вакцины "Спутник V" и возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС."Канцлер ФРГ (Ангела Меркель), французский президент (Эммануэль Макрон) и российский президент (Владимир Путин) обсудили ситуацию с пандемией и в этой связи возможности для сотрудничества в сфере вакцин в зависимости от оценки (российской вакцины) "Спутник V" европейским лекарственным агентством. Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210330/raskol-1603535507.html

россия

франция

германия

берлин (город)

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