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Австрия может начать закупку "Спутника V" на следующей неделе

Австрия может начать закупку "Спутника V" на следующей неделе

Австрия может уже на следующей неделе начать закупку вакцины "Спутник V", заявил федеральный канцлер Себастьян Курц после встречи с российским послом Дмитрием... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:53

2021-03-31T15:53

2021-03-31T19:10

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ВЕНА, 31 мар — РИА Новости. Австрия может уже на следующей неделе начать закупку вакцины "Спутник V", заявил федеральный канцлер Себастьян Курц после встречи с российским послом Дмитрием Любинским.Он пояснил, что интенсивные переговоры находятся на финальной стадии.Любинский, в свою очередь, подтвердил, что стороны достигли принципиальной договоренности.Он уточнил, что возможное производство "Спутника V" в Австрии не обсуждалось. Посол добавил, что речь также идет о поставках препарата по запросу венских международных организаций.Накануне в администрации Курца сообщили, что Вена ведет переговоры с Москвой о закупке миллиона доз.Возможные поставки российского препарата в Австрию Курц обсудил по телефону с Владимиром Путиным в конце февраля. После этого, как сообщили в канцелярии Курца, он встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, затем состоялись несколько раундов переговоров с участием, в том числе, посла Любинского, представителей австрийского Минздрава и финансовых ведомств.Вакцину "Спутник V", разработанную Центром имени Гамалеи, зарегистрировали уже примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.

https://ria.ru/20210319/vaktsina-1602068919.html

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2021

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