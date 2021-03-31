https://ria.ru/20210331/spetsoperatsiya-1603712412.html

Росгвардия оценила действия сотрудников во время спецоперации в Мытищах

Росгвардия оценила действия сотрудников во время спецоперации в Мытищах

Спецоперация в подмосковных Мытищах, где накануне пенсионер забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу по силовикам, была проведена профессионально, заявил РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T22:14

2021-03-31T22:14

2021-03-31T23:10

стрельба в мытищах

валерий грибакин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Спецоперация в подмосковных Мытищах, где накануне пенсионер забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу по силовикам, была проведена профессионально, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что ему, как сотруднику ведомства, некорректно оценивать действия бойцов, но многие эксперты высказались положительно.Он подчеркнул, что здесь таких факторов не было, к тому же силовикам потребовалось время на эвакуацию жителей соседних домов.Кроме того, уточнил Грибакин, была надежда, что мужчина сдастся, поскольку в уговорах участвовали его близкие."Хорошо упрекать, сидя в кабинете и глядя в окно, как говорят у нас, но тяжело быть на месте. Сотрудники сделали все, чтобы не пострадали гражданские люди, в том числе и чтобы не пострадали другие люди", — заключил представитель Росгвардии.Накануне утром пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия.Мужчина открыл стрельбу, бросил в силовиков две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах коттеджа. На место прибыли спецподразделения Росгвардии.Противостояние продолжалось до вечера. В перестрелке ранение получил спецназовец, его госпитализировали. По словам Грибакина, боец идет на поправку, скоро его выпишут.Во время штурма в доме начался пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело, предположительно, Барданова.В коттедже обнаружили сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.Как пояснили РИА Новости в Росгвардии, Барданов получил официальные разрешения на шесть единиц оружия. По словам Грибакина, у Росгвардии не было оснований для отказа. Он уточнил, что у мужчины была погашенная судимость от 1976 года, кроме этого, в 2002 году Барданов проходил по делу о мошенничестве, которое прекратили за отсутствием состава преступления.

https://ria.ru/20210331/kottedzh-1603674513.html

https://ria.ru/20210331/oruzhie-1603640018.html

https://ria.ru/20210331/mytischi-1603589935.html

мытищи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия