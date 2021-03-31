https://ria.ru/20210331/spetsoperatsiya-1603712412.html
Росгвардия оценила действия сотрудников во время спецоперации в Мытищах
Росгвардия оценила действия сотрудников во время спецоперации в Мытищах
Спецоперация в подмосковных Мытищах, где накануне пенсионер забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу по силовикам, была проведена профессионально, заявил РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T22:14
2021-03-31T22:14
2021-03-31T23:10
стрельба в мытищах
валерий грибакин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мытищи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603505235_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_653faebbf8065d3cc1ad8cbba2ec15c9.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Спецоперация в подмосковных Мытищах, где накануне пенсионер забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу по силовикам, была проведена профессионально, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что ему, как сотруднику ведомства, некорректно оценивать действия бойцов, но многие эксперты высказались положительно.Он подчеркнул, что здесь таких факторов не было, к тому же силовикам потребовалось время на эвакуацию жителей соседних домов.Кроме того, уточнил Грибакин, была надежда, что мужчина сдастся, поскольку в уговорах участвовали его близкие."Хорошо упрекать, сидя в кабинете и глядя в окно, как говорят у нас, но тяжело быть на месте. Сотрудники сделали все, чтобы не пострадали гражданские люди, в том числе и чтобы не пострадали другие люди", — заключил представитель Росгвардии.Накануне утром пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия.Мужчина открыл стрельбу, бросил в силовиков две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах коттеджа. На место прибыли спецподразделения Росгвардии.Противостояние продолжалось до вечера. В перестрелке ранение получил спецназовец, его госпитализировали. По словам Грибакина, боец идет на поправку, скоро его выпишут.Во время штурма в доме начался пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело, предположительно, Барданова.В коттедже обнаружили сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.Как пояснили РИА Новости в Росгвардии, Барданов получил официальные разрешения на шесть единиц оружия. По словам Грибакина, у Росгвардии не было оснований для отказа. Он уточнил, что у мужчины была погашенная судимость от 1976 года, кроме этого, в 2002 году Барданов проходил по делу о мошенничестве, которое прекратили за отсутствием состава преступления.
https://ria.ru/20210331/kottedzh-1603674513.html
https://ria.ru/20210331/oruzhie-1603640018.html
https://ria.ru/20210331/mytischi-1603589935.html
мытищи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603505235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f939a60c6848a92d6bd65b4fb02743c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в мытищах, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Спецоперация в подмосковных Мытищах
, где накануне пенсионер забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу по силовикам, была проведена профессионально, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин
в эфире телеканала "Россия 24
".
Он отметил, что ему, как сотруднику ведомства, некорректно оценивать действия бойцов, но многие эксперты высказались положительно.
"Операция была профессиональна. Что касается сроков и времени ее проведения, из своего опыта скажу, и любой эксперт это подтвердит, что не важно, сколько она идет времени — молниеносное ее проведение либо быстрое требуется только в случае, если есть подтвержденная информация о том, что пострадали люди, есть заложники, которым угрожает реальная опасность. Есть раненые, погибшие или люди, которым срочно нужна медицинская помощь", — пояснил представитель Росгвардии.
Он подчеркнул, что здесь таких факторов не было, к тому же силовикам потребовалось время на эвакуацию жителей соседних домов.
Кроме того, уточнил Грибакин, была надежда, что мужчина сдастся, поскольку в уговорах участвовали его близкие.
"Хорошо упрекать, сидя в кабинете и глядя в окно, как говорят у нас, но тяжело быть на месте. Сотрудники сделали все, чтобы не пострадали гражданские люди, в том числе и чтобы не пострадали другие люди", — заключил представитель Росгвардии.
Накануне утром пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия.
Мужчина открыл стрельбу, бросил в силовиков две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах коттеджа. На место прибыли спецподразделения Росгвардии.
Противостояние продолжалось до вечера. В перестрелке ранение получил спецназовец, его госпитализировали. По словам Грибакина, боец идет на поправку, скоро его выпишут.
Во время штурма в доме начался пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело, предположительно, Барданова.
В коттедже обнаружили сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.
Как пояснили РИА Новости в Росгвардии, Барданов получил официальные разрешения на шесть единиц оружия. По словам Грибакина, у Росгвардии не было оснований для отказа. Он уточнил, что у мужчины была погашенная судимость от 1976 года, кроме этого, в 2002 году Барданов проходил по делу о мошенничестве, которое прекратили за отсутствием состава преступления.