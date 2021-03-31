https://ria.ru/20210331/sovfed-1603640722.html
Совфед разрешил главе Минюста посещать СИЗО и колонии без спецразрешения
Совфед разрешил главе Минюста посещать СИЗО и колонии без спецразрешения
Совет Федерации одобрил закон о праве главы Минюста посещать исправительные колонии и следственные изоляторы без специального разрешения. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:19
2021-03-31T15:19
2021-03-31T15:19
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о праве главы Минюста посещать исправительные колонии и следственные изоляторы без специального разрешения.По действующему законодательству глава Минюста не может посещать исправительные учреждения без спецразрешения, которое выдается руководством изолятора или колонии. Такое право дано руководству ФСИН, в ведении которого находятся колонии и СИЗО.
https://ria.ru/20210312/arktika-1600967055.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, общество