https://ria.ru/20210331/sovfed-1603640722.html

Совфед разрешил главе Минюста посещать СИЗО и колонии без спецразрешения

Совфед разрешил главе Минюста посещать СИЗО и колонии без спецразрешения

Совет Федерации одобрил закон о праве главы Минюста посещать исправительные колонии и следственные изоляторы без специального разрешения. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:19

2021-03-31T15:19

2021-03-31T15:19

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о праве главы Минюста посещать исправительные колонии и следственные изоляторы без специального разрешения.По действующему законодательству глава Минюста не может посещать исправительные учреждения без спецразрешения, которое выдается руководством изолятора или колонии. Такое право дано руководству ФСИН, в ведении которого находятся колонии и СИЗО.

https://ria.ru/20210312/arktika-1600967055.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, общество