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Совфед разрешил главе Минюста посещать СИЗО и колонии без спецразрешения
Совфед разрешил главе Минюста посещать СИЗО и колонии без спецразрешения
Совет Федерации одобрил закон о праве главы Минюста посещать исправительные колонии и следственные изоляторы без специального разрешения. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:19
2021-03-31T15:19
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о праве главы Минюста посещать исправительные колонии и следственные изоляторы без специального разрешения.По действующему законодательству глава Минюста не может посещать исправительные учреждения без спецразрешения, которое выдается руководством изолятора или колонии. Такое право дано руководству ФСИН, в ведении которого находятся колонии и СИЗО.
https://ria.ru/20210312/arktika-1600967055.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, общество

Совфед разрешил главе Минюста посещать СИЗО и колонии без спецразрешения

15:19 31.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области
Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о праве главы Минюста посещать исправительные колонии и следственные изоляторы без специального разрешения.
По действующему законодательству глава Минюста не может посещать исправительные учреждения без спецразрешения, которое выдается руководством изолятора или колонии. Такое право дано руководству ФСИН, в ведении которого находятся колонии и СИЗО.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Совет Федерации РФОбщество
 
 
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