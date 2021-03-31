https://ria.ru/20210331/sosedov-1603606090.html

Соседов прокомментировал слова Разина о певицах, занимавшихся эскортом

Соседов прокомментировал слова Разина о певицах, занимавшихся эскортом

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием Teleprogramma.pro прокомментировал слова Андрея Разина о том, что некоторые заслуженные артистки в... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:13

2021-03-31T19:13

2021-03-31T19:13

шоу-бизнес

андрей разин

знаменитости

звезды

ласковый май

шоубиз

сергей соседов

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием Teleprogramma.pro прокомментировал слова Андрея Разина о том, что некоторые заслуженные артистки в молодости занимались эскортом. Ранее продюсер "Ласкового мая" рассказал, что в конце 1980-х годов певицы "охотно соглашались на подобное", а эскорт был "огромным заработком".При этом имен исполнительниц, которые, по его словам, оказывали подобные услуги, Разин не назвал, поскольку это может закончиться судом.По мнению Соседова, к словам продюсера следует относиться с юмором. Он также добавил, что не знает, о ком из певиц говорил Разин, но предположил, что продюсера кто-то из них мог обидеть."Он говорит то, что знает. Вряд ли бы он стал оговаривать невиновного человека. Наверное, есть какие-то основания и причины у него для таких заявлений", — добавил Соседов.

https://ria.ru/20210304/sosedov-1599911757.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, андрей разин, знаменитости, звезды, ласковый май, сергей соседов