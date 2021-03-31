https://ria.ru/20210331/sosedov-1603606090.html
Соседов прокомментировал слова Разина о певицах, занимавшихся эскортом
Соседов прокомментировал слова Разина о певицах, занимавшихся эскортом
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием Teleprogramma.pro прокомментировал слова Андрея Разина о том, что некоторые заслуженные артистки в... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:13
2021-03-31T19:13
2021-03-31T19:13
шоу-бизнес
андрей разин
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звезды
ласковый май
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сергей соседов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием Teleprogramma.pro прокомментировал слова Андрея Разина о том, что некоторые заслуженные артистки в молодости занимались эскортом. Ранее продюсер "Ласкового мая" рассказал, что в конце 1980-х годов певицы "охотно соглашались на подобное", а эскорт был "огромным заработком".При этом имен исполнительниц, которые, по его словам, оказывали подобные услуги, Разин не назвал, поскольку это может закончиться судом.По мнению Соседова, к словам продюсера следует относиться с юмором. Он также добавил, что не знает, о ком из певиц говорил Разин, но предположил, что продюсера кто-то из них мог обидеть."Он говорит то, что знает. Вряд ли бы он стал оговаривать невиновного человека. Наверное, есть какие-то основания и причины у него для таких заявлений", — добавил Соседов.
https://ria.ru/20210304/sosedov-1599911757.html
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шоу-бизнес, андрей разин, знаменитости, звезды, ласковый май, сергей соседов
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием Teleprogramma.pro прокомментировал
слова Андрея Разина о том, что некоторые заслуженные артистки в молодости занимались эскортом.
Ранее продюсер "Ласкового мая" рассказал
, что в конце 1980-х годов певицы "охотно соглашались на подобное", а эскорт был "огромным заработком".
При этом имен исполнительниц, которые, по его словам, оказывали подобные услуги, Разин не назвал, поскольку это может закончиться судом.
По мнению Соседова, к словам продюсера следует относиться с юмором.
"Если Разин так говорит, то ему виднее. А может, они так и зарабатывали. Другое дело, нужно ли об этом говорить. Может, так и есть. Это такая тема, которую глупо обсуждать. Думаю, что действительно многие так зарабатывали. Это ни для кого не секрет", — отметил критик.
Он также добавил, что не знает, о ком из певиц говорил Разин, но предположил, что продюсера кто-то из них мог обидеть.
"Он говорит то, что знает. Вряд ли бы он стал оговаривать невиновного человека. Наверное, есть какие-то основания и причины у него для таких заявлений", — добавил Соседов.