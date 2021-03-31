Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210331/sosedov-1603606090.html
Соседов прокомментировал слова Разина о певицах, занимавшихся эскортом
Соседов прокомментировал слова Разина о певицах, занимавшихся эскортом
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием Teleprogramma.pro прокомментировал слова Андрея Разина о том, что некоторые заслуженные артистки в... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:13
2021-03-31T19:13
шоу-бизнес
андрей разин
знаменитости
звезды
ласковый май
шоубиз
сергей соседов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586492952_0:304:2047:1455_1920x0_80_0_0_3756166c6dbd5846b7ae23ea298b354f.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием Teleprogramma.pro прокомментировал слова Андрея Разина о том, что некоторые заслуженные артистки в молодости занимались эскортом. Ранее продюсер "Ласкового мая" рассказал, что в конце 1980-х годов певицы "охотно соглашались на подобное", а эскорт был "огромным заработком".При этом имен исполнительниц, которые, по его словам, оказывали подобные услуги, Разин не назвал, поскольку это может закончиться судом.По мнению Соседова, к словам продюсера следует относиться с юмором. Он также добавил, что не знает, о ком из певиц говорил Разин, но предположил, что продюсера кто-то из них мог обидеть."Он говорит то, что знает. Вряд ли бы он стал оговаривать невиновного человека. Наверное, есть какие-то основания и причины у него для таких заявлений", — добавил Соседов.
https://ria.ru/20210304/sosedov-1599911757.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586492952_0:112:2047:1647_1920x0_80_0_0_ae0092b4fea35c9056deefdbc4a6a96e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, андрей разин, знаменитости, звезды, ласковый май, сергей соседов

Соседов прокомментировал слова Разина о певицах, занимавшихся эскортом

19:13 31.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист, музыкальный критик Сергей Соседов
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием Teleprogramma.pro прокомментировал слова Андрея Разина о том, что некоторые заслуженные артистки в молодости занимались эскортом.
Ранее продюсер "Ласкового мая" рассказал, что в конце 1980-х годов певицы "охотно соглашались на подобное", а эскорт был "огромным заработком".
При этом имен исполнительниц, которые, по его словам, оказывали подобные услуги, Разин не назвал, поскольку это может закончиться судом.
По мнению Соседова, к словам продюсера следует относиться с юмором.

"Если Разин так говорит, то ему виднее. А может, они так и зарабатывали. Другое дело, нужно ли об этом говорить. Может, так и есть. Это такая тема, которую глупо обсуждать. Думаю, что действительно многие так зарабатывали. Это ни для кого не секрет", — отметил критик.

Он также добавил, что не знает, о ком из певиц говорил Разин, но предположил, что продюсера кто-то из них мог обидеть.
"Он говорит то, что знает. Вряд ли бы он стал оговаривать невиновного человека. Наверное, есть какие-то основания и причины у него для таких заявлений", — добавил Соседов.
Праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 19:14Шоубиз
"Ложный пафос": Соседов осудил артистов, которые хвастаются роскошью
 
ШоубизШоу-бизнесАндрей РазинЗнаменитостизвездыЛасковый майСергей Соседов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
Лента новостейМолния