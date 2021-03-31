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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210331/sol-1603420617.html
"Правда тела". Соль
"Правда тела". Соль
“Поел селедочку - захотелось пить”: почему на самом деле соль вызывает не жажду, а голод? Сколько суточной нормы соли в 100 г. колбасы? Зачем солят сладкую кашу, и как на балансе вкуса соли и сахара создается тот самый вкус, когда мы едим и "не можем остановиться"? Разбираемся, почему мы не можем без соли, и что делать, если вы на неё “подсели”.
2021-03-31T12:00
2021-03-31T12:00
правда тела
марина макиша
подкаст
соль
питание
общество
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"Правда тела". Соль
“Поел селедочку - захотелось пить”: почему на самом деле соль вызывает не жажду, а голод? Сколько суточной нормы соли в 100 г. колбасы? Зачем солят сладкую кашу, и как на балансе вкуса соли и сахара создается тот самый вкус, когда мы едим и «не можем остановиться»? Разбираемся, почему мы не можем без соли, и что делать, если вы на неё “подсели”.
audio/mpeg
"Правда тела". Соль
“Поел селедочку - захотелось пить”: почему на самом деле соль вызывает не жажду, а голод? Сколько суточной нормы соли в 100 г. колбасы? Зачем солят сладкую кашу, и как на балансе вкуса соли и сахара создается тот самый вкус, когда мы едим и «не можем остановиться»? Разбираемся, почему мы не можем без соли, и что делать, если вы на неё “подсели”.
audio/mpeg
Сколько соли в среднем мы съедаем в день? И почему нет смысла добавлять йодированную соль в блюдо перед термической обработкой? Объясняет диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.01:25 Почему люди едят соль, и какая в ней польза03:18 Где начинается злоупотребление солью04:00 Связь соли и артериальной гипертонии05:00 “Чрезмерное употребление соли провоцирует голод”09:05 Как соль используют как усилитель вкуса (и к чему это приводит)11:25 Черная соль, розовая, морская: они более полезны?13:00 Зачем йодируют соль и когда ее лучше использовать13:35 “Соль задерживает воду”? Почему это не так15:50 Как соленые продукты усиливают ощущение сладости17:25 Что делать, если вы “подсели” на сольПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, марина макиша, подкаст, соль, питание, общество

"Правда тела". Соль

12:00 31.03.2021
 
Правда тела
"Правда тела". Соль
Вчера, 12:00
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“Поел селедочку - захотелось пить”: почему на самом деле соль вызывает не жажду, а голод? Сколько суточной нормы соли в 100 г. колбасы? Зачем солят сладкую кашу, и как на балансе вкуса соли и сахара создается тот самый вкус, когда мы едим и "не можем остановиться"? Разбираемся, почему мы не можем без соли, и что делать, если вы на неё “подсели”.
Сколько соли в среднем мы съедаем в день? И почему нет смысла добавлять йодированную соль в блюдо перед термической обработкой? Объясняет диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
01:25 Почему люди едят соль, и какая в ней польза
03:18 Где начинается злоупотребление солью
04:00 Связь соли и артериальной гипертонии
05:00 “Чрезмерное употребление соли провоцирует голод”
09:05 Как соль используют как усилитель вкуса (и к чему это приводит)
11:25 Черная соль, розовая, морская: они более полезны?
13:00 Зачем йодируют соль и когда ее лучше использовать
13:35 “Соль задерживает воду”? Почему это не так
15:50 Как соленые продукты усиливают ощущение сладости
17:25 Что делать, если вы “подсели” на соль
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Светланы Виноградовой
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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