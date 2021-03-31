https://ria.ru/20210331/soda-1603643414.html

Путин поручил сохранить рабочие места в "Башкирской содовой компании"

Путин поручил сохранить рабочие места в "Башкирской содовой компании"

Вопрос управления Башкирской содовой компанией решен - Башкирия получит в собственность 38,3% акций предприятия и еще 11,7% акций будет управлять через... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:32

2021-03-31T15:32

2021-03-31T16:11

башкирская содовая компания

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вопрос управления Башкирской содовой компанией решен - Башкирия получит в собственность 38,3% акций предприятия и еще 11,7% акций будет управлять через подведомственные правительству региона организации, сообщил президент РФ Владимир Путин."Как вы знаете, в соответствии с решением суда около 96% акций компании были переданы в собственность Российской Федерации. Важно обеспечить долгосрочную эффективную работу компании и выпуск конкурентоспособной продукции. Это, конечно, чрезвычайно важно вообще всегда, но и сегодня в особенности, имея в виду, что это сохранение рабочих мест, обеспечение заработной платы людей", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства."Один из ключевых вопросов здесь - это грамотное управление предприятием. Решения на этот счет приняты. Прошу правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность республики Башкортостан, собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого еще 11,7% плюс одна акция, как мы и договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики", - сообщил глава государства.Это значит, что республика сможет полноценно управлять Башкирской содовой компании, пояснил он. "При этом почти 57,7% акций останутся в федеральной собственности, и контрольный пакет будет находиться, как я уже сказал, под управлением республики вместе", - добавил президент РФ.Он заявил, что рассчитывает на то, что в будущем БСК будет управляться "должным образом", а руководство Башкирии "соответствующим образом отнесется к тем задачам, которые стоят перед этой компанией".В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил главу государства за решения в отношении БСК. "Долгие годы тема приватизации соды была очень чувствительной для жителей, и сегодня очень благодарны жители за такое решение. Мы меру ответственности понимаем, понимаем роль и значение данного предприятия для экономики нашей страны и для республики, поэтому постараемся, чтобы предприятие развивалось и модернизировалось. Огромное спасибо за доверие еще раз", - сказал Хабиров.БСК привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.Путин в августе 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Генпрокуратура подала иск об истребовании в пользу государства 95,72% акций БСК, суды его поддержали, и в марте пакет поступил на счет Росимущества.

https://ria.ru/20210312/aktsii-1601012098.html

https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576443218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, владимир путин, экономика