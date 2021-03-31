Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/soda-1603643414.html
Путин поручил сохранить рабочие места в "Башкирской содовой компании"
Путин поручил сохранить рабочие места в "Башкирской содовой компании"
Вопрос управления Башкирской содовой компанией решен - Башкирия получит в собственность 38,3% акций предприятия и еще 11,7% акций будет управлять через... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:32
2021-03-31T16:11
башкирская содовая компания
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576445944_0:264:2732:1801_1920x0_80_0_0_b51bfe3f8be630bb86cbd3ada0dfa1d3.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вопрос управления Башкирской содовой компанией решен - Башкирия получит в собственность 38,3% акций предприятия и еще 11,7% акций будет управлять через подведомственные правительству региона организации, сообщил президент РФ Владимир Путин."Как вы знаете, в соответствии с решением суда около 96% акций компании были переданы в собственность Российской Федерации. Важно обеспечить долгосрочную эффективную работу компании и выпуск конкурентоспособной продукции. Это, конечно, чрезвычайно важно вообще всегда, но и сегодня в особенности, имея в виду, что это сохранение рабочих мест, обеспечение заработной платы людей", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства."Один из ключевых вопросов здесь - это грамотное управление предприятием. Решения на этот счет приняты. Прошу правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность республики Башкортостан, собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого еще 11,7% плюс одна акция, как мы и договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики", - сообщил глава государства.Это значит, что республика сможет полноценно управлять Башкирской содовой компании, пояснил он. "При этом почти 57,7% акций останутся в федеральной собственности, и контрольный пакет будет находиться, как я уже сказал, под управлением республики вместе", - добавил президент РФ.Он заявил, что рассчитывает на то, что в будущем БСК будет управляться "должным образом", а руководство Башкирии "соответствующим образом отнесется к тем задачам, которые стоят перед этой компанией".В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил главу государства за решения в отношении БСК. "Долгие годы тема приватизации соды была очень чувствительной для жителей, и сегодня очень благодарны жители за такое решение. Мы меру ответственности понимаем, понимаем роль и значение данного предприятия для экономики нашей страны и для республики, поэтому постараемся, чтобы предприятие развивалось и модернизировалось. Огромное спасибо за доверие еще раз", - сказал Хабиров.БСК привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.Путин в августе 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Генпрокуратура подала иск об истребовании в пользу государства 95,72% акций БСК, суды его поддержали, и в марте пакет поступил на счет Росимущества.
https://ria.ru/20210312/aktsii-1601012098.html
https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576443218.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576445944_44:250:2442:2048_1920x0_80_0_0_0629867da93ef48ec630ff66cf03ba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
башкирская содовая компания, владимир путин, экономика

Путин поручил сохранить рабочие места в "Башкирской содовой компании"

15:32 31.03.2021 (обновлено: 16:11 31.03.2021)
 
© Depositphotos / Eugene_RБашкирская содовая компания
Башкирская содовая компания - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / Eugene_R
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вопрос управления Башкирской содовой компанией решен - Башкирия получит в собственность 38,3% акций предприятия и еще 11,7% акций будет управлять через подведомственные правительству региона организации, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Как вы знаете, в соответствии с решением суда около 96% акций компании были переданы в собственность Российской Федерации. Важно обеспечить долгосрочную эффективную работу компании и выпуск конкурентоспособной продукции. Это, конечно, чрезвычайно важно вообще всегда, но и сегодня в особенности, имея в виду, что это сохранение рабочих мест, обеспечение заработной платы людей", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства.
Пищевая сода на стенде компании БСК - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 19:39
Акции "Башкирской содовой компании" перечислили на счет Росимущества
"Один из ключевых вопросов здесь - это грамотное управление предприятием. Решения на этот счет приняты. Прошу правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность республики Башкортостан, собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого еще 11,7% плюс одна акция, как мы и договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики", - сообщил глава государства.
Это значит, что республика сможет полноценно управлять Башкирской содовой компании, пояснил он. "При этом почти 57,7% акций останутся в федеральной собственности, и контрольный пакет будет находиться, как я уже сказал, под управлением республики вместе", - добавил президент РФ.
"Смотрите - ведь контрольный пакет компании ушел не по вине федеральных органов власти, а в связи с соответствующими решениями руководства республики. Ничего здесь плохого нет, когда идет приватизация, но уж если она идет, она должна отвечать целям этой приватизации. Компания должна эффективно работать , соблюдать определенные правила поведения", - сказал Путин.
Он заявил, что рассчитывает на то, что в будущем БСК будет управляться "должным образом", а руководство Башкирии "соответствующим образом отнесется к тем задачам, которые стоят перед этой компанией".
В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил главу государства за решения в отношении БСК. "Долгие годы тема приватизации соды была очень чувствительной для жителей, и сегодня очень благодарны жители за такое решение. Мы меру ответственности понимаем, понимаем роль и значение данного предприятия для экономики нашей страны и для республики, поэтому постараемся, чтобы предприятие развивалось и модернизировалось. Огромное спасибо за доверие еще раз", - сказал Хабиров.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа 2020, 16:41
Прокуроры нашли нарушения при приватизации в содовой отрасли в Башкирии
БСК привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.
Путин в августе 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Генпрокуратура подала иск об истребовании в пользу государства 95,72% акций БСК, суды его поддержали, и в марте пакет поступил на счет Росимущества.
 
Башкирская содовая компанияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
Лента новостейМолния