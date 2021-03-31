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Мужчина с бензопилой попытался прорваться в парламент Словении
Мужчина с бензопилой попытался прорваться в парламент Словении
Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении вечером во вторник, передает национальное агентство STA со ссылкой на МВД. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:10
2021-03-31T11:10
2021-03-31T14:23
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БЕЛГРАД, 31 мар — РИА Новости. Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении вечером во вторник, передает национальное агентство STA со ссылкой на МВД.Как уточняется, мужчина во время задержания кричал: "Хватит с меня локдауна!"В парламенте в это время проходило заседание о доверии председателю Заксобрания Игору Зорчичу. Депутаты большинством голосов выразили доверие спикеру.
https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602139698.html
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Задержание мужчины с бензопилой у здания парламента Словении
Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении вечером во вторник, 30 марта. Полицейские, которые дежурили у здания, задержали его. Во время задержания мужчина кричал: "Хватит с меня локдауна!".
2021-03-31T11:10
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