https://ria.ru/20210331/sloveniya-1603581829.html

Мужчина с бензопилой попытался прорваться в парламент Словении

Мужчина с бензопилой попытался прорваться в парламент Словении

Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении вечером во вторник, передает национальное агентство STA со ссылкой на МВД. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:10

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БЕЛГРАД, 31 мар — РИА Новости. Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении вечером во вторник, передает национальное агентство STA со ссылкой на МВД.Как уточняется, мужчина во время задержания кричал: "Хватит с меня локдауна!"В парламенте в это время проходило заседание о доверии председателю Заксобрания Игору Зорчичу. Депутаты большинством голосов выразили доверие спикеру.

https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602139698.html

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Задержание мужчины с бензопилой у здания парламента Словении Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении вечером во вторник, 30 марта. Полицейские, которые дежурили у здания, задержали его. Во время задержания мужчина кричал: "Хватит с меня локдауна!". 2021-03-31T11:10 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье - общество, словения, общество, в мире