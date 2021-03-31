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Мужчина с бензопилой попытался прорваться в парламент Словении
Мужчина с бензопилой попытался прорваться в парламент Словении
Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении вечером во вторник, передает национальное агентство STA со ссылкой на МВД. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:10
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БЕЛГРАД, 31 мар — РИА Новости. Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении вечером во вторник, передает национальное агентство STA со ссылкой на МВД.Как уточняется, мужчина во время задержания кричал: "Хватит с меня локдауна!"В парламенте в это время проходило заседание о доверии председателю Заксобрания Игору Зорчичу. Депутаты большинством голосов выразили доверие спикеру.
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Задержание мужчины с бензопилой у здания парламента Словении
Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении вечером во вторник, 30 марта. Полицейские, которые дежурили у здания, задержали его. Во время задержания мужчина кричал: "Хватит с меня локдауна!".
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Мужчина с бензопилой попытался прорваться в парламент Словении

11:10 31.03.2021 (обновлено: 14:23 31.03.2021)
 
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БЕЛГРАД, 31 мар — РИА Новости. Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении вечером во вторник, передает национальное агентство STA со ссылкой на МВД.

"После 19:00 (20:00 мск) к зданию Заксобрания подошел мужчина с бензопилой. Полицейские, которые дежурили у здания, задержали мужчину. Управление полиции Любляны указало, что никто не пострадал", — передает агентство.

Как уточняется, мужчина во время задержания кричал: "Хватит с меня локдауна!"
В парламенте в это время проходило заседание о доверии председателю Заксобрания Игору Зорчичу. Депутаты большинством голосов выразили доверие спикеру.
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