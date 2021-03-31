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https://ria.ru/20210331/slepok-1603611336.html
Премьера фильма "Слепок" с Дианой Вишневой прошла в Москве
Премьера фильма "Слепок" с Дианой Вишневой прошла в Москве
Премьера фильма "Слепок", созданного международным фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva совместно с ГМИИ имени Пушкина и фондом Aksenov... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:55
2021-03-31T14:00
культура
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новости культуры
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марина лошак
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
диана вишнева
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Премьера фильма "Слепок", созданного международным фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva совместно с ГМИИ имени Пушкина и фондом Aksenov Family, проходит в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пресс-службе Пушкинского музея сообщили, что после премьеры фильм поступит в широкий прокат, будет представлен в девяти городах России, а также онлайн. Международная премьера пройдет в Вене в рамках ярмарки современного искусства Viennacontemporary со 2 по 5 сентября."Мы очень открыты для талантливых, думающих и чувствующих людей. Мы стараемся жить, работать и партнерствовать с теми, кого мы любим. Общность мировоззрения – это очень важная история, то, что нас соединяет. &lt;...&gt; Фильм фиксирует исторические моменты, участниками которого мы были", - сказала директор музея Марина Лошак перед показом фильма.Фильм "Слепок" – это кросс-медийный проект, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Его главным героем и одновременно материалом стало тело человека в многообразии пластических форм, следует из релиза к кинокартине.Отмечается, что главной задачей хореографов было почувствовать энергию эпохи и передать ощущения, возникающие при встрече с произведениями искусства Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Ренессанса, а также найти пластическое воплощение своих замыслов.Режиссер фильма Андрей Сильвестров, хореографы принимавшие участие в проекте: Лилия Бурдинская, Андрей Королеко, Константин Семенов, Александр Фролов, Анна Щеклеина. Музыкальные произведения написаны современными российскими композиторами: Василием Пешковым, Алексеем Ретинским, Марком Булошниковым, Александром Хубеевым и Дарьей Звездиной.
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кино и сериалы, новости культуры, музеи, марина лошак, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, диана вишнева

Премьера фильма "Слепок" с Дианой Вишневой прошла в Москве

13:55 31.03.2021 (обновлено: 14:00 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОснователь фонда Aksenov Family Foundation, предприниматель, председатель совета директоров RDI Group Дмитрий Аксёнов, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, кинорежиссер Андрей Сильвестров и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева направо) на премьере фильма "Слепок" в киноцентре "Октябрь". Картина "Слепок" - кросс-медийный проект про синтез искусств.
Основатель фонда Aksenov Family Foundation, предприниматель, председатель совета директоров RDI Group Дмитрий Аксёнов, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, кинорежиссер Андрей Сильвестров и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева направо) на премьере фильма Слепок в киноцентре Октябрь. Картина Слепок - кросс-медийный проект про синтез искусств. - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Премьера фильма "Слепок", созданного международным фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva совместно с ГМИИ имени Пушкина и фондом Aksenov Family, проходит в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе Пушкинского музея сообщили, что после премьеры фильм поступит в широкий прокат, будет представлен в девяти городах России, а также онлайн. Международная премьера пройдет в Вене в рамках ярмарки современного искусства Viennacontemporary со 2 по 5 сентября.
"Мы очень открыты для талантливых, думающих и чувствующих людей. Мы стараемся жить, работать и партнерствовать с теми, кого мы любим. Общность мировоззрения – это очень важная история, то, что нас соединяет. <...> Фильм фиксирует исторические моменты, участниками которого мы были", - сказала директор музея Марина Лошак перед показом фильма.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева) и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на премьере фильма "Слепок" в киноцентре "Октябрь". Картина "Слепок" - кросс-медийный проект про синтез искусств.
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева) и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на премьере фильма Слепок в киноцентре Октябрь. Картина Слепок - кросс-медийный проект про синтез искусств. - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева) и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на премьере фильма "Слепок" в киноцентре "Октябрь". Картина "Слепок" - кросс-медийный проект про синтез искусств.

"Это очень долгий путь был. Для нас этот фильм – соединение разных стилей, жанров, эпох, художников с разным пониманием мира. Момент пандемии, когда мы были все изолированы, нас невероятно объединил. Пять месяцев было потрачено на монтаж и для того, чтобы фильм вышел в прокат", – добавила прима-балерина Диана Вишнева.

Фильм "Слепок" – это кросс-медийный проект, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Его главным героем и одновременно материалом стало тело человека в многообразии пластических форм, следует из релиза к кинокартине.
Отмечается, что главной задачей хореографов было почувствовать энергию эпохи и передать ощущения, возникающие при встрече с произведениями искусства Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Ренессанса, а также найти пластическое воплощение своих замыслов.
Режиссер фильма Андрей Сильвестров, хореографы принимавшие участие в проекте: Лилия Бурдинская, Андрей Королеко, Константин Семенов, Александр Фролов, Анна Щеклеина.
Музыкальные произведения написаны современными российскими композиторами: Василием Пешковым, Алексеем Ретинским, Марком Булошниковым, Александром Хубеевым и Дарьей Звездиной.
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