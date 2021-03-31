Премьера фильма "Слепок" с Дианой Вишневой прошла в Москве
13:55 31.03.2021 (обновлено: 14:00 31.03.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОснователь фонда Aksenov Family Foundation, предприниматель, председатель совета директоров RDI Group Дмитрий Аксёнов, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, кинорежиссер Андрей Сильвестров и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева направо) на премьере фильма "Слепок" в киноцентре "Октябрь". Картина "Слепок" - кросс-медийный проект про синтез искусств.
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Премьера фильма "Слепок", созданного международным фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva совместно с ГМИИ имени Пушкина и фондом Aksenov Family, проходит в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе Пушкинского музея сообщили, что после премьеры фильм поступит в широкий прокат, будет представлен в девяти городах России, а также онлайн. Международная премьера пройдет в Вене в рамках ярмарки современного искусства Viennacontemporary со 2 по 5 сентября.
"Мы очень открыты для талантливых, думающих и чувствующих людей. Мы стараемся жить, работать и партнерствовать с теми, кого мы любим. Общность мировоззрения – это очень важная история, то, что нас соединяет. <...> Фильм фиксирует исторические моменты, участниками которого мы были", - сказала директор музея Марина Лошак перед показом фильма.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева) и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на премьере фильма "Слепок" в киноцентре "Октябрь". Картина "Слепок" - кросс-медийный проект про синтез искусств.
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева) и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на премьере фильма "Слепок" в киноцентре "Октябрь". Картина "Слепок" - кросс-медийный проект про синтез искусств.
"Это очень долгий путь был. Для нас этот фильм – соединение разных стилей, жанров, эпох, художников с разным пониманием мира. Момент пандемии, когда мы были все изолированы, нас невероятно объединил. Пять месяцев было потрачено на монтаж и для того, чтобы фильм вышел в прокат", – добавила прима-балерина Диана Вишнева.
Фильм "Слепок" – это кросс-медийный проект, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Его главным героем и одновременно материалом стало тело человека в многообразии пластических форм, следует из релиза к кинокартине.
Отмечается, что главной задачей хореографов было почувствовать энергию эпохи и передать ощущения, возникающие при встрече с произведениями искусства Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Ренессанса, а также найти пластическое воплощение своих замыслов.
Режиссер фильма Андрей Сильвестров, хореографы принимавшие участие в проекте: Лилия Бурдинская, Андрей Королеко, Константин Семенов, Александр Фролов, Анна Щеклеина.
Музыкальные произведения написаны современными российскими композиторами: Василием Пешковым, Алексеем Ретинским, Марком Булошниковым, Александром Хубеевым и Дарьей Звездиной.