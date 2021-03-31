https://ria.ru/20210331/slepok-1603611336.html

Премьера фильма "Слепок" с Дианой Вишневой прошла в Москве

Премьера фильма "Слепок" с Дианой Вишневой прошла в Москве

Премьера фильма "Слепок", созданного международным фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva совместно с ГМИИ имени Пушкина и фондом Aksenov... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:55

2021-03-31T13:55

2021-03-31T14:00

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диана вишнева

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Премьера фильма "Слепок", созданного международным фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva совместно с ГМИИ имени Пушкина и фондом Aksenov Family, проходит в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пресс-службе Пушкинского музея сообщили, что после премьеры фильм поступит в широкий прокат, будет представлен в девяти городах России, а также онлайн. Международная премьера пройдет в Вене в рамках ярмарки современного искусства Viennacontemporary со 2 по 5 сентября."Мы очень открыты для талантливых, думающих и чувствующих людей. Мы стараемся жить, работать и партнерствовать с теми, кого мы любим. Общность мировоззрения – это очень важная история, то, что нас соединяет. <...> Фильм фиксирует исторические моменты, участниками которого мы были", - сказала директор музея Марина Лошак перед показом фильма.Фильм "Слепок" – это кросс-медийный проект, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Его главным героем и одновременно материалом стало тело человека в многообразии пластических форм, следует из релиза к кинокартине.Отмечается, что главной задачей хореографов было почувствовать энергию эпохи и передать ощущения, возникающие при встрече с произведениями искусства Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Ренессанса, а также найти пластическое воплощение своих замыслов.Режиссер фильма Андрей Сильвестров, хореографы принимавшие участие в проекте: Лилия Бурдинская, Андрей Королеко, Константин Семенов, Александр Фролов, Анна Щеклеина. Музыкальные произведения написаны современными российскими композиторами: Василием Пешковым, Алексеем Ретинским, Марком Булошниковым, Александром Хубеевым и Дарьей Звездиной.

https://ria.ru/20210325/kino-1602686264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, музеи, марина лошак, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, диана вишнева