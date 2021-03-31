https://ria.ru/20210331/skandal-1603594838.html

СМИ: в США умер один из ключевых участников Уотергейтского скандала

СМИ: в США умер один из ключевых участников Уотергейтского скандала

Бывший сотрудник ФБР, одна из ключевых фигур Уотергейтского скандала, приведшего к отставке президента Ричарда Никсона, Гордон Лидди скончался в США во вторник... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:08

2021-03-31T12:08

2021-03-31T12:08

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывший сотрудник ФБР, одна из ключевых фигур Уотергейтского скандала, приведшего к отставке президента Ричарда Никсона, Гордон Лидди скончался в США во вторник в возрасте 90 лет, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на его сына.Сын Лидди сообщил телеканалу, что его отец скончался в штате Вирджиния, он страдал от "различных заболеваний", однако его смерть не была связана с коронавирусом.Уотергейтский скандал или Уотергейтское дело (Watergate scandal) в США – расследование событий, связанных с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в отеле "Уотергейт" (Watergate) в Вашингтоне в период президентской выборной кампании 1972 года. Скандал завершился отставкой президента-республиканца Ричарда Никсона в 1974 году.В 1972 году Лидди, работавший на кампанию Ричарда Никсона, руководил взломом штаба кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в комплексе "Уотергейт". Позднее он отмечал, что "сожалеет о том, что миссия провалилась", сообщает телеканал.За роль во взломе Лидди приговорили к 20 годам тюрьмы, однако 39-й президент США Джимми Картер смягчил приговор. В итоге Лидди провел в заключении четыре с половиной года по обвинениям в краже со взломом, участие в сговоре и незаконном прослушивании звонков. Позднее он стал ведущим радиошоу.

https://ria.ru/20210118/chistki-1593465080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, ричард никсон, вашингтон (город), сша, в мире