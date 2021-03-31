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СМИ: в США умер один из ключевых участников Уотергейтского скандала
СМИ: в США умер один из ключевых участников Уотергейтского скандала
Бывший сотрудник ФБР, одна из ключевых фигур Уотергейтского скандала, приведшего к отставке президента Ричарда Никсона, Гордон Лидди скончался в США во вторник... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:08
2021-03-31T12:08
фбр
ричард никсон
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывший сотрудник ФБР, одна из ключевых фигур Уотергейтского скандала, приведшего к отставке президента Ричарда Никсона, Гордон Лидди скончался в США во вторник в возрасте 90 лет, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на его сына.Сын Лидди сообщил телеканалу, что его отец скончался в штате Вирджиния, он страдал от "различных заболеваний", однако его смерть не была связана с коронавирусом.Уотергейтский скандал или Уотергейтское дело (Watergate scandal) в США – расследование событий, связанных с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в отеле "Уотергейт" (Watergate) в Вашингтоне в период президентской выборной кампании 1972 года. Скандал завершился отставкой президента-республиканца Ричарда Никсона в 1974 году.В 1972 году Лидди, работавший на кампанию Ричарда Никсона, руководил взломом штаба кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в комплексе "Уотергейт". Позднее он отмечал, что "сожалеет о том, что миссия провалилась", сообщает телеканал.За роль во взломе Лидди приговорили к 20 годам тюрьмы, однако 39-й президент США Джимми Картер смягчил приговор. В итоге Лидди провел в заключении четыре с половиной года по обвинениям в краже со взломом, участие в сговоре и незаконном прослушивании звонков. Позднее он стал ведущим радиошоу.
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фбр, ричард никсон, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ: в США умер один из ключевых участников Уотергейтского скандала

12:08 31.03.2021
 
© AP Photo / Lisa NippГордон Лидди
Гордон Лидди - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Lisa Nipp
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывший сотрудник ФБР, одна из ключевых фигур Уотергейтского скандала, приведшего к отставке президента Ричарда Никсона, Гордон Лидди скончался в США во вторник в возрасте 90 лет, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на его сына.
Сын Лидди сообщил телеканалу, что его отец скончался в штате Вирджиния, он страдал от "различных заболеваний", однако его смерть не была связана с коронавирусом.
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Уотергейтский скандал или Уотергейтское дело (Watergate scandal) в США – расследование событий, связанных с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в отеле "Уотергейт" (Watergate) в Вашингтоне в период президентской выборной кампании 1972 года. Скандал завершился отставкой президента-республиканца Ричарда Никсона в 1974 году.
В 1972 году Лидди, работавший на кампанию Ричарда Никсона, руководил взломом штаба кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в комплексе "Уотергейт". Позднее он отмечал, что "сожалеет о том, что миссия провалилась", сообщает телеканал.
За роль во взломе Лидди приговорили к 20 годам тюрьмы, однако 39-й президент США Джимми Картер смягчил приговор. В итоге Лидди провел в заключении четыре с половиной года по обвинениям в краже со взломом, участие в сговоре и незаконном прослушивании звонков. Позднее он стал ведущим радиошоу.
 
ФБРРичард НиксонВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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