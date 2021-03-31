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Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения
Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения
Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:49
2021-03-31T14:49
2021-03-31T15:43
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Сейчас мы уже можем сказать, что с пика 279 тысяч коек, которые у нас были развернуты зимой, мы уже ушли на 119 (тысяч – ред.). И я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры", - сказала Голикова в ходе своего выступления на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.
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татьяна голикова, общество
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
.
"Сейчас мы уже можем сказать, что с пика 279 тысяч коек, которые у нас были развернуты зимой, мы уже ушли на 119 (тысяч – ред.). И я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры", - сказала Голикова в ходе своего выступления на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.