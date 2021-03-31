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Дамаск обвинил организаторов конференции по Сирии в нарушении Устава ООН
Дамаск обвинил организаторов конференции по Сирии в нарушении Устава ООН
Дамаск не приемлет проведение конференции по Сирии в Брюсселе без участия делегации от сирийского правительства, выбранный формат нарушает основы устава ООН,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T22:42
2021-03-31T22:59
брюссель
сирия
оон
дамаск (город)
в мире
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БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости. Дамаск не приемлет проведение конференции по Сирии в Брюсселе без участия делегации от сирийского правительства, выбранный формат нарушает основы устава ООН, говорится в заявлении МИД САР, опубликованном сирийским государственным агентством САНА."Сирия заявляет о неприемлемости проведения этой конференции в пятый раз без приглашения правительства Сирии - заинтересованную сторону, представляющую сирийский народ, и главный партнер ООН и международного сообщества в гуманитарных программах в Сирии", - приводит агентство выдержки из писем МИД, направленных в СБ ООН и генеральному секретарю организации.В сирийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "участие ООН во главе этой конференции без правительства государства, которого это непосредственно касается, является явным нарушением основ устава ООН, который призывает всех уважать суверенитет и независимость САР, целостность и безопасность ее территорий".
https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html
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брюссель, сирия, оон, дамаск (город), в мире

Дамаск обвинил организаторов конференции по Сирии в нарушении Устава ООН

22:42 31.03.2021 (обновлено: 22:59 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости. Дамаск не приемлет проведение конференции по Сирии в Брюсселе без участия делегации от сирийского правительства, выбранный формат нарушает основы устава ООН, говорится в заявлении МИД САР, опубликованном сирийским государственным агентством САНА.
"Сирия заявляет о неприемлемости проведения этой конференции в пятый раз без приглашения правительства Сирии - заинтересованную сторону, представляющую сирийский народ, и главный партнер ООН и международного сообщества в гуманитарных программах в Сирии", - приводит агентство выдержки из писем МИД, направленных в СБ ООН и генеральному секретарю организации.
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В сирийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "участие ООН во главе этой конференции без правительства государства, которого это непосредственно касается, является явным нарушением основ устава ООН, который призывает всех уважать суверенитет и независимость САР, целостность и безопасность ее территорий".
 
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