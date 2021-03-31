https://ria.ru/20210331/siriya-1603595846.html

США перевезли террористов ИГ* на свою базу в Сирии, сообщили СМИ

США перевезли террористов ИГ* на свою базу в Сирии, сообщили СМИ

Вертолеты армии США вывезли из тюрьмы Эль-Холь на северо-востоке Сирии в провинции Эль-Хасаке 40 террористов ИГ*, боевики доставлены на американскую военную... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:13

2021-03-31T12:13

2021-03-31T12:32

война в сирии

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564617099_6:0:1057:591_1920x0_80_0_0_45555f985398bad346f4ff3def0b055f.jpg

БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости. Вертолеты армии США вывезли из тюрьмы Эль-Холь на северо-востоке Сирии в провинции Эль-Хасаке 40 террористов ИГ*, боевики доставлены на американскую военную базу в Шаддади, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленный источник на месте.По данным агентства, среди террористов два гражданина Ирака, занимавшие руководящие должности в группировки и отвечавшие за деятельность боевиков в иракском Мосуле, а позже в сирийском Дейр-эз-Зоре.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, сша, в мире