США перевезли террористов ИГ* на свою базу в Сирии, сообщили СМИ
12:13 31.03.2021 (обновлено: 12:32 31.03.2021)
© Фото : SANAВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости. Вертолеты армии США вывезли из тюрьмы Эль-Холь на северо-востоке Сирии в провинции Эль-Хасаке 40 террористов ИГ*, боевики доставлены на американскую военную базу в Шаддади, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленный источник на месте.
"Три вертолета оккупационных сил США в сопровождении еще трех боевых вертолетов приземлились вчера вечером на базе в Шаддади, на их борту было около 40 террористов ИГ*, их вывезли из тюрьмы Эль-Холь, которая контролируется курдской милицией СДС", - пишет агентство.
По данным агентства, среди террористов два гражданина Ирака, занимавшие руководящие должности в группировки и отвечавшие за деятельность боевиков в иракском Мосуле, а позже в сирийском Дейр-эз-Зоре.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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