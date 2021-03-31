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Война в Сирии
https://ria.ru/20210331/siriya-1603595846.html
США перевезли террористов ИГ* на свою базу в Сирии, сообщили СМИ
США перевезли террористов ИГ* на свою базу в Сирии, сообщили СМИ
Вертолеты армии США вывезли из тюрьмы Эль-Холь на северо-востоке Сирии в провинции Эль-Хасаке 40 террористов ИГ*, боевики доставлены на американскую военную... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:13
2021-03-31T12:32
война в сирии
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БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости. Вертолеты армии США вывезли из тюрьмы Эль-Холь на северо-востоке Сирии в провинции Эль-Хасаке 40 террористов ИГ*, боевики доставлены на американскую военную базу в Шаддади, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленный источник на месте.По данным агентства, среди террористов два гражданина Ирака, занимавшие руководящие должности в группировки и отвечавшие за деятельность боевиков в иракском Мосуле, а позже в сирийском Дейр-эз-Зоре.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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сирия, сша, в мире

США перевезли террористов ИГ* на свою базу в Сирии, сообщили СМИ

12:13 31.03.2021 (обновлено: 12:32 31.03.2021)
 
© Фото : SANAВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : SANA
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БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости. Вертолеты армии США вывезли из тюрьмы Эль-Холь на северо-востоке Сирии в провинции Эль-Хасаке 40 террористов ИГ*, боевики доставлены на американскую военную базу в Шаддади, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленный источник на месте.

"Три вертолета оккупационных сил США в сопровождении еще трех боевых вертолетов приземлились вчера вечером на базе в Шаддади, на их борту было около 40 террористов ИГ*, их вывезли из тюрьмы Эль-Холь, которая контролируется курдской милицией СДС", - пишет агентство.

По данным агентства, среди террористов два гражданина Ирака, занимавшие руководящие должности в группировки и отвечавшие за деятельность боевиков в иракском Мосуле, а позже в сирийском Дейр-эз-Зоре.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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