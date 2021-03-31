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Турагентам грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушения правил работы

Турагентам грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушения правил работы

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушения при формировании единого федерального реестра турагентов и работу... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:40

2021-03-31T16:40

2021-03-31T16:40

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушения при формировании единого федерального реестра турагентов и работу без внесения в него данных.Согласно документу, за невнесение туроператором сведений о его агентах в реестр, а также предоставление неверных данных или их внесение с нарушениями должностным лицам будет грозить штраф от десяти до 30 тысяч рублей, юрлицам – от 50 до 100 тысяч.Аналогичные санкции будут применяться к турагентам, если они продвигают или продают туристский продукт без записи в реестре о заключении соответствующего договора с оператором, а также если они, не имея на это права, привлекают к продвижению или продажам третьих лиц.За осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре, будет грозить штраф поменьше – для должностных лиц от трех до пяти тысяч рублей, для юрлиц -— от 20 до 30 тысяч. Такое же наказание устанавливается для фирмы, если она привлекла для реализации договора с туроператором другого агента, сведений о котором нет в реестре.Ранее в марте был принят закон о федеральном реестре туристических агентов, согласно которому компании смогут продавать продукты конкретного оператора только после заключения с ним договора и внесения соответствующей записи в реестр. Закон заработает с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20191226/1562871277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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