https://ria.ru/20210331/shtraf-1603551973.html

В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу

В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу

Сенатор Александр Башкин считает необходимым внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие серьёзные штрафы для тех хозяев, которые... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T03:05

2021-03-31T03:05

2021-03-31T03:05

россия

александр башкин

собаки

госдума рф

челябинская область

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сенатор Александр Башкин считает необходимым внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие серьёзные штрафы для тех хозяев, которые выбрасывают собак или кошек на улицу, а также ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование.Как заявил Башкин РИА Новости, такая мера позволит сократить популяцию бездомных животных на улицах, а также предусмотреть финансовые средства на их отлов, стерилизацию и содержание в приютах.Башкин подчеркнул, что эти штрафы не надо рассматривать как наказание. "Это просто компенсация за бездушность и тот ущерб, который наносится обществу, людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак", - отметил он.По словам Башкина, собираемые штрафы следует направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах.Без такой меры решить проблему бездомных животных на улицах невозможно, убеждён парламентарий. "Можно отловить всех собак до одной, но на следующий же день выкинут одну несчастную собаку, другую, и их популяция снова вырастет в геометрической прогрессии. Пока для их владельцев не будут введены санкции, проблема решена не будет",- пояснил он.Также сенатор считает, что введение обязательной регистрации домашних животных и их чипирования сделает более ответственными и потенциальных хозяев собак и кошек. "Многие заводят животное, не взвесив все за и против, под влиянием сиюминутного импульса или просьбы ребёнка. Но если они будут знать, что от животного так легко нельзя будет избавиться, это заставить их семь раз отмерить, прежде чем заводить животное", - заявил Башкин.Ранее заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Авторы законопроекта отмечают, что одним из основных источников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами.

https://ria.ru/20210319/sobaki-1601876030.html

https://ria.ru/20201004/zhivotnye-1578107753.html

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россия, александр башкин, собаки, госдума рф, челябинская область, общество