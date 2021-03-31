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В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
Сенатор Александр Башкин считает необходимым внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие серьёзные штрафы для тех хозяев, которые... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T03:05
2021-03-31T03:05
россия
александр башкин
собаки
госдума рф
челябинская область
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сенатор Александр Башкин считает необходимым внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие серьёзные штрафы для тех хозяев, которые выбрасывают собак или кошек на улицу, а также ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование.Как заявил Башкин РИА Новости, такая мера позволит сократить популяцию бездомных животных на улицах, а также предусмотреть финансовые средства на их отлов, стерилизацию и содержание в приютах.Башкин подчеркнул, что эти штрафы не надо рассматривать как наказание. "Это просто компенсация за бездушность и тот ущерб, который наносится обществу, людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак", - отметил он.По словам Башкина, собираемые штрафы следует направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах.Без такой меры решить проблему бездомных животных на улицах невозможно, убеждён парламентарий. "Можно отловить всех собак до одной, но на следующий же день выкинут одну несчастную собаку, другую, и их популяция снова вырастет в геометрической прогрессии. Пока для их владельцев не будут введены санкции, проблема решена не будет",- пояснил он.Также сенатор считает, что введение обязательной регистрации домашних животных и их чипирования сделает более ответственными и потенциальных хозяев собак и кошек. "Многие заводят животное, не взвесив все за и против, под влиянием сиюминутного импульса или просьбы ребёнка. Но если они будут знать, что от животного так легко нельзя будет избавиться, это заставить их семь раз отмерить, прежде чем заводить животное", - заявил Башкин.Ранее заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Авторы законопроекта отмечают, что одним из основных источников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами.
https://ria.ru/20210319/sobaki-1601876030.html
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россия, александр башкин, собаки, госдума рф, челябинская область, общество

В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу

03:05 31.03.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийБездомная собака возле мусорного контейнера в Симферополе
Бездомная собака возле мусорного контейнера в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сенатор Александр Башкин считает необходимым внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие серьёзные штрафы для тех хозяев, которые выбрасывают собак или кошек на улицу, а также ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование.
Как заявил Башкин РИА Новости, такая мера позволит сократить популяцию бездомных животных на улицах, а также предусмотреть финансовые средства на их отлов, стерилизацию и содержание в приютах.
"Необходимо вводить обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование для идентификации оказавшейся на улице собаки и ее владельца, а также серьёзные штрафы для таких горе-хозяев", - сказал сенатор.
Башкин подчеркнул, что эти штрафы не надо рассматривать как наказание. "Это просто компенсация за бездушность и тот ущерб, который наносится обществу, людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак", - отметил он.
По словам Башкина, собираемые штрафы следует направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах.
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Без такой меры решить проблему бездомных животных на улицах невозможно, убеждён парламентарий. "Можно отловить всех собак до одной, но на следующий же день выкинут одну несчастную собаку, другую, и их популяция снова вырастет в геометрической прогрессии. Пока для их владельцев не будут введены санкции, проблема решена не будет",- пояснил он.
Также сенатор считает, что введение обязательной регистрации домашних животных и их чипирования сделает более ответственными и потенциальных хозяев собак и кошек. "Многие заводят животное, не взвесив все за и против, под влиянием сиюминутного импульса или просьбы ребёнка. Но если они будут знать, что от животного так легко нельзя будет избавиться, это заставить их семь раз отмерить, прежде чем заводить животное", - заявил Башкин.
Ранее заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Авторы законопроекта отмечают, что одним из основных источников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами.
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РоссияАлександр БашкинсобакиГосдума РФЧелябинская областьОбщество
 
 
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