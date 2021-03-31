https://ria.ru/20210331/shpigel-1603596585.html

Бизнесмена Шпигеля госпитализировали

Бизнесмена Шпигеля госпитализировали

Арестованного по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмена Бориса Шпигеля госпитализируют из московского СИЗО № 4 в больницу... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:17

2021-03-31T12:17

2021-03-31T16:05

дело ивана белозерцева

россия

онк

матросская тишина

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Арестованного по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмена Бориса Шпигеля госпитализируют из московского СИЗО № 4 в больницу изолятора "Матросская тишина", рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина."Накануне вечером его перевели из ИВС в СИЗО № 4. Сегодня, когда мы его посещали, он вышел к нам, прошел десять метров и пожаловался на здоровье. В СИЗО было принято решение об экстренной госпитализации Шпигеля в больницу "Матросской тишины", — сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210324/shpigel-1602715367.html

россия

пензенская область

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2021

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дело ивана белозерцева, россия, онк, матросская тишина, борис шпигель, пензенская область, происшествия