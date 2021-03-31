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Бизнесмена Шпигеля госпитализировали
Бизнесмена Шпигеля госпитализировали
Арестованного по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмена Бориса Шпигеля госпитализируют из московского СИЗО № 4 в больницу... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:17
2021-03-31T16:05
дело ивана белозерцева
россия
онк
матросская тишина
борис шпигель
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Арестованного по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмена Бориса Шпигеля госпитализируют из московского СИЗО № 4 в больницу изолятора "Матросская тишина", рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина."Накануне вечером его перевели из ИВС в СИЗО № 4. Сегодня, когда мы его посещали, он вышел к нам, прошел десять метров и пожаловался на здоровье. В СИЗО было принято решение об экстренной госпитализации Шпигеля в больницу "Матросской тишины", — сказала собеседница агентства.
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дело ивана белозерцева, россия, онк, матросская тишина, борис шпигель, пензенская область, происшествия

Бизнесмена Шпигеля госпитализировали

12:17 31.03.2021 (обновлено: 16:05 31.03.2021)
 
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву,
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Арестованного по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмена Бориса Шпигеля госпитализируют из московского СИЗО № 4 в больницу изолятора "Матросская тишина", рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина.
"Накануне вечером его перевели из ИВС в СИЗО № 4. Сегодня, когда мы его посещали, он вышел к нам, прошел десять метров и пожаловался на здоровье. В СИЗО было принято решение об экстренной госпитализации Шпигеля в больницу "Матросской тишины", — сказала собеседница агентства.
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 20:25
Бизнесмен Шпигель попросил правозащитников обратиться к президенту
 
Дело Ивана БелозерцеваРоссияОНКМатросская тишинаБорис ШпигельПензенская областьПроисшествия
 
 
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