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В Башкирии уволилась учительница, нарисовавшая двойку на лбу школьницы
В Башкирии уволилась учительница, нарисовавшая двойку на лбу школьницы
Башкирская учительница, нарисовавшая "двойку" на лбу первоклассницы из-за отсутствия альбома для рисования, уволилась по собственному желанию, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:54
2021-03-31T22:48
кумертау
происшествия
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УФА, 31 мар — РИА Новости. Башкирская учительница, нарисовавшая "двойку" на лбу первоклассницы из-за отсутствия альбома для рисования, уволилась по собственному желанию, сообщили в прокуратуре региона.Скандальная история произошла в школе № 5 башкирского города Кумертау. Учительница младших классов нарисовала "двойку" на лбу первоклассницы из-за того, что она забыла принести на урок альбом для рисования. Проверкой инцидента занялись прокуратура, следственные органы Башкирии и управление образования города.Отмечается, что по результатам проверки прокуратура города внесла в адрес руководителя отдела образования представление, в котором потребовала принять меры к недопущению подобных нарушений впредь.
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кумертау, происшествия

В Башкирии уволилась учительница, нарисовавшая двойку на лбу школьницы

15:54 31.03.2021 (обновлено: 22:48 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкСредняя школа поселка Мурмаши Мурманской области закрыта на карантин
Средняя школа поселка Мурмаши Мурманской области закрыта на карантин - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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УФА, 31 мар — РИА Новости. Башкирская учительница, нарисовавшая "двойку" на лбу первоклассницы из-за отсутствия альбома для рисования, уволилась по собственному желанию, сообщили в прокуратуре региона.
Скандальная история произошла в школе № 5 башкирского города Кумертау. Учительница младших классов нарисовала "двойку" на лбу первоклассницы из-за того, что она забыла принести на урок альбом для рисования. Проверкой инцидента занялись прокуратура, следственные органы Башкирии и управление образования города.
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"Своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребенка. Педагог уволена из школы по собственному желанию", — сообщает прокуратура.

Отмечается, что по результатам проверки прокуратура города внесла в адрес руководителя отдела образования представление, в котором потребовала принять меры к недопущению подобных нарушений впредь.
 
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