https://ria.ru/20210331/shkolnitsa-1603649120.html

В Башкирии уволилась учительница, нарисовавшая двойку на лбу школьницы

В Башкирии уволилась учительница, нарисовавшая двойку на лбу школьницы

Башкирская учительница, нарисовавшая "двойку" на лбу первоклассницы из-за отсутствия альбома для рисования, уволилась по собственному желанию, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:54

2021-03-31T15:54

2021-03-31T22:48

кумертау

происшествия

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УФА, 31 мар — РИА Новости. Башкирская учительница, нарисовавшая "двойку" на лбу первоклассницы из-за отсутствия альбома для рисования, уволилась по собственному желанию, сообщили в прокуратуре региона.Скандальная история произошла в школе № 5 башкирского города Кумертау. Учительница младших классов нарисовала "двойку" на лбу первоклассницы из-за того, что она забыла принести на урок альбом для рисования. Проверкой инцидента занялись прокуратура, следственные органы Башкирии и управление образования города.Отмечается, что по результатам проверки прокуратура города внесла в адрес руководителя отдела образования представление, в котором потребовала принять меры к недопущению подобных нарушений впредь.

https://ria.ru/20210326/konkurs-1602999038.html

кумертау

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кумертау, происшествия