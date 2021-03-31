В Башкирии уволилась учительница, нарисовавшая двойку на лбу школьницы
15:54 31.03.2021 (обновлено: 22:48 31.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкСредняя школа поселка Мурмаши Мурманской области закрыта на карантин
УФА, 31 мар — РИА Новости. Башкирская учительница, нарисовавшая "двойку" на лбу первоклассницы из-за отсутствия альбома для рисования, уволилась по собственному желанию, сообщили в прокуратуре региона.
Скандальная история произошла в школе № 5 башкирского города Кумертау. Учительница младших классов нарисовала "двойку" на лбу первоклассницы из-за того, что она забыла принести на урок альбом для рисования. Проверкой инцидента занялись прокуратура, следственные органы Башкирии и управление образования города.
"Своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребенка. Педагог уволена из школы по собственному желанию", — сообщает прокуратура.
Отмечается, что по результатам проверки прокуратура города внесла в адрес руководителя отдела образования представление, в котором потребовала принять меры к недопущению подобных нарушений впредь.