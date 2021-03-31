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В Москве школьница попала в больницу от недоедания дома
В Москве школьница попала в больницу от недоедания дома
Прокуратура Москвы начала проверку после того, как школьницу после обморока госпитализировали с уроков, девочка утверждает, что дома ее плохо кормят, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T08:56
2021-03-31T10:56
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как школьницу после обморока госпитализировали с уроков, девочка утверждает, что дома ее плохо кормят, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Как отмечают в прокуратуре, девочка рассказала, что дома ее плохо кормят. Прокуроры выяснили, что ребенок живет с мамой и папой на улице Дубнинская, семья ранее на учетах не состояла. В ходе обследования жилищно-бытовых условий было установлено, что у школьницы отсутствует спальное место и продукты питания, условия проживания антисанитарные.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с девочкой, которая после уроков упала в обморок от недоедания, она уточнила, что обязательно навестит ее в больнице.
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москва, происшествия

В Москве школьница попала в больницу от недоедания дома

08:56 31.03.2021 (обновлено: 10:56 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как школьницу после обморока госпитализировали с уроков, девочка утверждает, что дома ее плохо кормят, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 30 марта 14-летняя ученица 7-го класса после начала уроков в образовательном учреждении в районе Восточное Дегунино потеряла сознание и была госпитализирована", - говорится в сообщении.
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Как отмечают в прокуратуре, девочка рассказала, что дома ее плохо кормят. Прокуроры выяснили, что ребенок живет с мамой и папой на улице Дубнинская, семья ранее на учетах не состояла. В ходе обследования жилищно-бытовых условий было установлено, что у школьницы отсутствует спальное место и продукты питания, условия проживания антисанитарные.
"По результатам прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению им своих родительских обязанностей", - уточняется в сообщении.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с девочкой, которая после уроков упала в обморок от недоедания, она уточнила, что обязательно навестит ее в больнице.
"Я знаю об этой ситуации, обязательно навещу ребенка в больнице. Я удивляюсь, что в 21 веке мы имеем дело с голодными детьми. Я не очень понимаю, почему взрослые вокруг не увидели этой ситуации, особенно школа, классный руководитель, было очевидно, что девочка голодная, это видно по детям. Буду разбираться, взяла дело на контроль", - сказала Ярославская.
 
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