https://ria.ru/20210331/shkolnitsa-1603562028.html

В Москве школьница попала в больницу от недоедания дома

В Москве школьница попала в больницу от недоедания дома

Прокуратура Москвы начала проверку после того, как школьницу после обморока госпитализировали с уроков, девочка утверждает, что дома ее плохо кормят, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T08:56

2021-03-31T08:56

2021-03-31T10:56

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как школьницу после обморока госпитализировали с уроков, девочка утверждает, что дома ее плохо кормят, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Как отмечают в прокуратуре, девочка рассказала, что дома ее плохо кормят. Прокуроры выяснили, что ребенок живет с мамой и папой на улице Дубнинская, семья ранее на учетах не состояла. В ходе обследования жилищно-бытовых условий было установлено, что у школьницы отсутствует спальное место и продукты питания, условия проживания антисанитарные.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с девочкой, которая после уроков упала в обморок от недоедания, она уточнила, что обязательно навестит ее в больнице.

https://ria.ru/20210330/pitanie-1603449372.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия