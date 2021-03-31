https://ria.ru/20210331/shkola-1603554360.html

В Башкирии учительница поставила двойку на лбу первоклассницы

В Башкирии учительница поставила двойку на лбу первоклассницы

В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученицы первого класса, сообщает портал proufu.ru. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T05:38

2021-03-31T05:38

2021-03-31T14:07

республика башкортостан

кумертау

школа

общество

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученицы первого класса, сообщает портал proufu.ru.Инцидент произошел в школе № 5 города Кумертау. Как рассказала порталу мама девочки, на уроке рисования та переговаривалась с одноклассниками и учительница решила поставить ей неудовлетворительную оценку за нарушение дисциплины.Сперва она хотела поставить отметку в альбом, но девочка сказала, что у нее его нет. Тогда учительница нарисовала двойку на лбу ученицы.В школе порталу подтвердили, что такое действительно произошло. Директор заявила журналистам, что встретится с мамой пострадавшей девочки, а учительницу, вероятнее всего, уволят.

https://ria.ru/20201023/prizyv-1581119447.html

республика башкортостан

кумертау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, кумертау, школа, общество, происшествия