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В Башкирии учительница поставила двойку на лбу первоклассницы
В Башкирии учительница поставила двойку на лбу первоклассницы
В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученицы первого класса, сообщает портал proufu.ru. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T05:38
2021-03-31T14:07
республика башкортостан
кумертау
школа
общество
происшествия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученицы первого класса, сообщает портал proufu.ru.Инцидент произошел в школе № 5 города Кумертау. Как рассказала порталу мама девочки, на уроке рисования та переговаривалась с одноклассниками и учительница решила поставить ей неудовлетворительную оценку за нарушение дисциплины.Сперва она хотела поставить отметку в альбом, но девочка сказала, что у нее его нет. Тогда учительница нарисовала двойку на лбу ученицы.В школе порталу подтвердили, что такое действительно произошло. Директор заявила журналистам, что встретится с мамой пострадавшей девочки, а учительницу, вероятнее всего, уволят.
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республика башкортостан, кумертау, школа, общество, происшествия

В Башкирии учительница поставила двойку на лбу первоклассницы

05:38 31.03.2021 (обновлено: 14:07 31.03.2021)
 
© Depositphotos / TomwangМаленькая девочка подвергается издевательствам в школьном классе
Маленькая девочка подвергается издевательствам в школьном классе - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / Tomwang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученицы первого класса, сообщает портал proufu.ru.
Инцидент произошел в школе № 5 города Кумертау. Как рассказала порталу мама девочки, на уроке рисования та переговаривалась с одноклассниками и учительница решила поставить ей неудовлетворительную оценку за нарушение дисциплины.
Сперва она хотела поставить отметку в альбом, но девочка сказала, что у нее его нет. Тогда учительница нарисовала двойку на лбу ученицы.
В школе порталу подтвердили, что такое действительно произошло. Директор заявила журналистам, что встретится с мамой пострадавшей девочки, а учительницу, вероятнее всего, уволят.
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