Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/sderzhivanie-1603556082.html
Эксперты объяснили присутствие США в Афганистане сдерживанием России
Эксперты объяснили присутствие США в Афганистане сдерживанием России
Власти США не спешат выводить свои войска из Афганистана, так как считают сохранение американского военного присутствия в стране стратегически важным для... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T06:45
2021-03-31T06:45
россия
персидский залив
министерство обороны сша
джо байден
афганистан
китай
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597896311_0:210:3123:1967_1920x0_80_0_0_f297fd66f427d19bd021695fff4b4d08.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Власти США не спешат выводить свои войска из Афганистана, так как считают сохранение американского военного присутствия в стране стратегически важным для сдерживания России и Китая, заявили РИА Новости эксперты.В конце февраля прошлого года на церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Однако на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что стране будет трудно соблюсти установленный по соглашению срок и вывести войска из Афганистана к 1 мая.С ее точки зрения, затягивание вывода войск позволит Вашингтону оказать давление на Талибан и достичь этих целей, а в результате "якобы не военных" переговоров сохранить свое военное присутствие в Афганистане.По мнению историка, политического комментатора Дэна Лазара, многие американские политические деятели поддерживают идею сохранения военного присутствия в Афганистане, чтобы в дальнейшем использовать его для "разрушения единства Китая"."Америка потеряет форпост в Центральной Азии, откуда она может влиять на события с соседнем Синьцзяне. Это вызывает беспокойство кабинетных стратегов ЦРУ, так как нарушение целостности Китая остается конечной целью США", - заявил эксперт РИА Новости.Коллапс близкоАмериканское разведсообщество, согласно сообщениям СМИ на прошлой неделе, предупредило Байдена, что Афганистан попадет под контроль талибов и террористических группировок, таких как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), если все западные войска уйдут из страны до того, как будет достигнута договоренность о разделении власти.По словам Квятковски, хотя США почти 20 лет работали над созданием объединенного правительства в Афганистане, нынешний режим во главе с президентом Ашрафом Гани немедленно рухнет, если уйдут его американские "защитники"."Если правительство существует, но не имеет власти или влияния на территории за пределами столицы, возможно, это уже распавшееся правительство. Это, безусловно, предколлапс", - сказала Квятковски.Бывший аналитик Пентагона заявила, что некоторые афганские чиновники якобы уже "много лет назад вывели деньги из страны и разработали действенный план "побега".Как считает Лазар, благодаря притоку американской экономической помощи в Афганистане стремительно растет коррупция, а годы военной помощи оставили афганские силы в худшем состоянии, чем при Советском Союзе. Тем не менее, по его словам, последствия возможного полного вывода войск США остаются тревожными."Представьте себе последствия, если Америка уйдет. Кабульское правительство рухнет так же, как и в 1992 году, "Талибан" установит на его месте какой-то халифат, а "Исламское государство"* – которое, без сомнения, получает выгоду от крупного финансирования от Саудовской Аравии и других стран Персидского залива - также получит власть", - заявил Лазар.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210330/afganistan-1603406564.html
https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html
https://ria.ru/20210330/politika-1603345407.html
россия
персидский залив
афганистан
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597896311_328:284:2680:2048_1920x0_80_0_0_91513f024d4d9329563fd1752f76394b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, персидский залив, министерство обороны сша, джо байден, афганистан, китай, талибан, сша, в мире

Эксперты объяснили присутствие США в Афганистане сдерживанием России

06:45 31.03.2021
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Власти США не спешат выводить свои войска из Афганистана, так как считают сохранение американского военного присутствия в стране стратегически важным для сдерживания России и Китая, заявили РИА Новости эксперты.
В конце февраля прошлого года на церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Однако на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что стране будет трудно соблюсти установленный по соглашению срок и вывести войска из Афганистана к 1 мая.
"В рамках стратегии США по лишению России и Китая доступа к энергорынкам и контролю над ними, а также с целью поиска союзников на южных рубежах России, вероятно, что США готовы снова сотрудничать с "Талибаном", - считает бывший аналитик Пентагона, подполковник ВВС Карен Квятковски.
С ее точки зрения, затягивание вывода войск позволит Вашингтону оказать давление на Талибан и достичь этих целей, а в результате "якобы не военных" переговоров сохранить свое военное присутствие в Афганистане.
По мнению историка, политического комментатора Дэна Лазара, многие американские политические деятели поддерживают идею сохранения военного присутствия в Афганистане, чтобы в дальнейшем использовать его для "разрушения единства Китая".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 10:25
В МИД оценили ситуацию с выводом американских войск из Афганистана
"Америка потеряет форпост в Центральной Азии, откуда она может влиять на события с соседнем Синьцзяне. Это вызывает беспокойство кабинетных стратегов ЦРУ, так как нарушение целостности Китая остается конечной целью США", - заявил эксперт РИА Новости.

Коллапс близко

Американское разведсообщество, согласно сообщениям СМИ на прошлой неделе, предупредило Байдена, что Афганистан попадет под контроль талибов и террористических группировок, таких как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), если все западные войска уйдут из страны до того, как будет достигнута договоренность о разделении власти.
По словам Квятковски, хотя США почти 20 лет работали над созданием объединенного правительства в Афганистане, нынешний режим во главе с президентом Ашрафом Гани немедленно рухнет, если уйдут его американские "защитники".
Посетитель на выставке Ни меры, ни названья, ни сравненья в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 08:00
В США доказывают, что все мировые войны развязали русские
"Если правительство существует, но не имеет власти или влияния на территории за пределами столицы, возможно, это уже распавшееся правительство. Это, безусловно, предколлапс", - сказала Квятковски.
Бывший аналитик Пентагона заявила, что некоторые афганские чиновники якобы уже "много лет назад вывели деньги из страны и разработали действенный план "побега".
Как считает Лазар, благодаря притоку американской экономической помощи в Афганистане стремительно растет коррупция, а годы военной помощи оставили афганские силы в худшем состоянии, чем при Советском Союзе. Тем не менее, по его словам, последствия возможного полного вывода войск США остаются тревожными.
"Представьте себе последствия, если Америка уйдет. Кабульское правительство рухнет так же, как и в 1992 году, "Талибан" установит на его месте какой-то халифат, а "Исламское государство"* – которое, без сомнения, получает выгоду от крупного финансирования от Саудовской Аравии и других стран Персидского залива - также получит власть", - заявил Лазар.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 08:00
Почему китайцы с иранцами беспокоят американцев, но радуют русских
 
РоссияПерсидский заливМинистерство обороны СШАДжо БайденАфганистанКитайТалибанСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
Лента новостейМолния