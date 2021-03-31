https://ria.ru/20210331/sderzhivanie-1603556082.html

Эксперты объяснили присутствие США в Афганистане сдерживанием России

Эксперты объяснили присутствие США в Афганистане сдерживанием России

Власти США не спешат выводить свои войска из Афганистана, так как считают сохранение американского военного присутствия в стране стратегически важным для... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T06:45

2021-03-31T06:45

2021-03-31T06:45

россия

персидский залив

министерство обороны сша

джо байден

афганистан

китай

талибан

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Власти США не спешат выводить свои войска из Афганистана, так как считают сохранение американского военного присутствия в стране стратегически важным для сдерживания России и Китая, заявили РИА Новости эксперты.В конце февраля прошлого года на церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Однако на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что стране будет трудно соблюсти установленный по соглашению срок и вывести войска из Афганистана к 1 мая.С ее точки зрения, затягивание вывода войск позволит Вашингтону оказать давление на Талибан и достичь этих целей, а в результате "якобы не военных" переговоров сохранить свое военное присутствие в Афганистане.По мнению историка, политического комментатора Дэна Лазара, многие американские политические деятели поддерживают идею сохранения военного присутствия в Афганистане, чтобы в дальнейшем использовать его для "разрушения единства Китая"."Америка потеряет форпост в Центральной Азии, откуда она может влиять на события с соседнем Синьцзяне. Это вызывает беспокойство кабинетных стратегов ЦРУ, так как нарушение целостности Китая остается конечной целью США", - заявил эксперт РИА Новости.Коллапс близкоАмериканское разведсообщество, согласно сообщениям СМИ на прошлой неделе, предупредило Байдена, что Афганистан попадет под контроль талибов и террористических группировок, таких как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), если все западные войска уйдут из страны до того, как будет достигнута договоренность о разделении власти.По словам Квятковски, хотя США почти 20 лет работали над созданием объединенного правительства в Афганистане, нынешний режим во главе с президентом Ашрафом Гани немедленно рухнет, если уйдут его американские "защитники"."Если правительство существует, но не имеет власти или влияния на территории за пределами столицы, возможно, это уже распавшееся правительство. Это, безусловно, предколлапс", - сказала Квятковски.Бывший аналитик Пентагона заявила, что некоторые афганские чиновники якобы уже "много лет назад вывели деньги из страны и разработали действенный план "побега".Как считает Лазар, благодаря притоку американской экономической помощи в Афганистане стремительно растет коррупция, а годы военной помощи оставили афганские силы в худшем состоянии, чем при Советском Союзе. Тем не менее, по его словам, последствия возможного полного вывода войск США остаются тревожными."Представьте себе последствия, если Америка уйдет. Кабульское правительство рухнет так же, как и в 1992 году, "Талибан" установит на его месте какой-то халифат, а "Исламское государство"* – которое, без сомнения, получает выгоду от крупного финансирования от Саудовской Аравии и других стран Персидского залива - также получит власть", - заявил Лазар.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210330/afganistan-1603406564.html

https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html

https://ria.ru/20210330/politika-1603345407.html

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афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, персидский залив, министерство обороны сша, джо байден, афганистан, китай, талибан, сша, в мире